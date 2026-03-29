Thủ môn Việt kiều 1m92 của ĐT Việt Nam: Bắt chính 100 trận cho CLB CAHN, sẵn sàng tái đấu ĐT Malaysia

Mỹ vs Bỉ
Logo Mỹ - USA Mỹ
Logo Bỉ - BEL Bỉ
Mexico vs Bồ Đào Nha
Logo Mexico - MEX Mexico
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
Colombia vs Pháp
Logo Colombia - COL Colombia
Logo Pháp - FRA Pháp
New Zealand vs Chile
Logo New Zealand - NZL New Zealand
Logo Chile - CHI Chile
Đức vs Ghana
Logo Đức - GER Đức
Logo Ghana - GHA Ghana
Cameroon vs Trung Quốc
Logo Cameroon - CMR Cameroon
Logo Trung Quốc - CHN Trung Quốc
Australia vs Curaçao
Logo Australia - AUS Australia
Logo Curaçao - CUW Curaçao
Iran vs Costa Rica
Logo Iran - IRN Iran
Logo Costa Rica - CRC Costa Rica
Na Uy vs Thụy Sĩ
Logo Na Uy - NOR Na Uy
Logo Thụy Sĩ - SUI Thụy Sĩ
Serbia vs Saudi Arabia
Logo Serbia - SRB Serbia
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
Morocco vs Paraguay
Logo Morocco - MAR Morocco
Logo Paraguay - PAR Paraguay
Scotland vs Côte d'Ivoire
Logo Scotland - SCO Scotland
Logo Côte d&#39;Ivoire - CIV Côte d'Ivoire
Algeria vs Uruguay
Logo Algeria - ALG Algeria
Logo Uruguay - URU Uruguay
Hà Lan vs Ecuador
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
Logo Ecuador - ECU Ecuador
Anh vs Nhật Bản
Logo Anh - ENG Anh
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
Áo vs Hàn Quốc
Logo Áo - AUT Áo
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
Mỹ vs Bồ Đào Nha
Logo Mỹ - USA Mỹ
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
Brazil vs Croatia
Logo Brazil - BRA Brazil
Logo Croatia - CRO Croatia
Mexico vs Bỉ
Logo Mexico - MEX Mexico
Logo Bỉ - BEL Bỉ
Hải Phòng vs Hà Nội
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
PVF-CAND vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
Manchester City vs Liverpool
Logo Manchester City - MCI Manchester City
Logo Liverpool - LIV Liverpool
Công An Hà Nội vs SHB Đà Nẵng
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
Chelsea vs Port Vale
Logo Chelsea - CHE Chelsea
Logo Port Vale - PVL Port Vale
Southampton vs Arsenal
Logo Southampton - SOU Southampton
Logo Arsenal - ARS Arsenal
Hoàng Anh Gia Lai vs Ninh Bình
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
Sông Lam Nghệ An vs Thể Công - Viettel
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thép Xanh Nam Định
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
Đông Á Thanh Hóa vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
West Ham United vs Leeds United
Logo West Ham United - WHU West Ham United
Logo Leeds United - LEE Leeds United
Thủ môn Việt kiều 1m92 của ĐT Việt Nam: Bắt chính 100 trận cho CLB CAHN, sẵn sàng tái đấu ĐT Malaysia

Sự kiện: Đội tuyển Việt Nam Asian Cup 2027

Thủ môn Việt kiều Nguyễn Filip vừa chạm cột mốc 100 trận khoác áo CLB CAHN và anh đang tập trung cùng ĐT Việt Nam quyết đấu với ĐT Malaysia.

Thủ môn Việt kiều Nguyễn Filip của ĐT Việt Nam: Đẳng cấp châu Âu

Thủ môn Việt kiều Nguyễn Filip sinh ngày 14/9/1992 tại Prague (CH Czech). Nguyễn Filip có bố là người Việt Nam, mẹ là người Czech và tên ban đầu của anh là Filip Nguyễn.

Nguyễn Filip được đào tạo ở CLB trứ danh Sparta Prague (CH Czech), từng được cho mượn tại Loko Vlotavin rồi khoác áo nhiều đội bóng tại CH CH Czech. Trong quãng thời gian này, đội bóng mà Nguyễn Filip thi đấu thành công và tạo được dấu ấn đậm nét nhất là Slovan Liberec (2018-2022, trong đó mùa 2021/2022 được đem cho Slovacko mượn).

Sau nhiều năm chơi bóng tại châu Âu, Nguyễn Filip về Việt Nam và khoác áo CLB CAHN vào ngày 26/6/2023. Ảnh: FBNV

Tại Slovan Liberec, Nguyễn Filip ra sân 79 trận, rất nhiều lần giữ sạch lưới và thường xuyên được chọn vào đội hình tiêu biểu qua các vòng đấu của giải VĐQG CH Czech. Ngoài ra, trong mùa 2020/2021, Nguyễn Filip đã được thi đấu 7 trận cùng Slovan Liberec tại Europa League (bao gồm cả vòng loại) và có 3 trận giữ sạch lưới.

Năm 2016, Nguyễn Filip từng thử việc tại CLB Thanh Hóa nhưng sau đó thương vụ này không thành vì vướng mắc về thủ tục. Đến ngày 26/6/2023, Nguyễn Filip chính thức gia nhập CLB CAHN theo dạng chuyển nhượng tự do. Từ đó đến nay, Nguyễn Filip thường xuyên bắt chính và thủ môn cao 1m92 vừa chạm cột mốc 100 trận ra sân trong màu áo CLB CAHN khi cùng đội bóng này đánh bại SHB Đà Nẵng 1-0 ở trận đấu bù vòng 13 V.League 2025/2026 vào ngày 22/3 vừa qua.

Trong 100 trận đã qua cùng CLB CAHN, Nguyễn Filip đã giữ sạch lưới 30 trận, giành được 3 danh hiệu gồm V.League 2023, Cúp Quốc gia 2024/2025 và Siêu cúp quốc gia 2025. Sau khi vươn tới con số 100 trận đấu tại CLB CAHN, Nguyễn Filip đã xúc động chia sẻ: “2/7/2023 - Trận đấu đầu tiên cho CLB CAHN tại Đà Nẵng. Đúng 2 năm, 8 tháng và 20 ngày sau, cũng tại chính sân vận động này, tôi đã đạt cột mốc 100 trận đấu chính thức cho câu lạc bộ. Thời gian trôi thật nhanh. Xin cảm ơn CLB CAHN vì cơ hội tuyệt vời này! Cùng nhau, chúng ta đang viết nên lịch sử”.

Nguyễn Filip được gọi vào ĐT Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho Asian Cup 2023 sau khi anh có quốc tịch Việt Nam. Ảnh: FBNV

Với ĐT Việt Nam, Nguyễn Filip (sau khi có quốc tịch Việt Nam vào ngày 6/12/2023) hiện đã có 12 lần ra sân, đóng vai trò trụ cột tại vòng bảng Asian Cup 2023 và là thành viên trong đội hình đoạt chức vô địch ASEAN Cup 2024. Vào thời điểm này, Nguyễn Filip cũng được triệu tập vào ĐT Việt Nam trong đợt FIFA Days tháng 3.

Trong trận giao hữu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Bangladesh vào ngày 26/3, Nguyễn Filip ngồi dự bị. Mặc dù vậy, với kinh nghiệm dày dạn và đặc biệt là kỹ năng chơi chân rất xuất sắc, nhiều khả năng Nguyễn Filip sẽ được HLV Kim Sang-sik lựa chọn bắt chính cho trận đấu gặp ĐT Malaysia ở lượt trận cuối vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 31/3.

Một số hình ảnh của Nguyễn Filip: (Ảnh: FBNV)

Nguyễn Filip có đẳng cấp châu Âu nên thường xuyên bắt chính tại CLB CAHN.

Nguyễn Filip có kỹ thuật chơi chân được đánh giá xuất sắc bậc nhất trong số các thủ môn Việt Nam hiện nay.

Nguyễn Filip luôn thể hiện sự chuyên nghiệp ở mức cao nhất, cả trong tập luyện lẫn thi đấu.

Nguyễn Filip là thủ môn bắt chính của ĐT Việt Nam tại vòng bảng Asian Cup 2023. Ảnh: VFF

Tuy nhiên, tại ASEAN Cup 2024, Nguyễn Filip chỉ được thi đấu 2 trận ở vòng bảng cùng ĐT Việt Nam. 

Nguyễn Filip có sự ổn định cao và vai trò trụ cột của anh tại CLB CAHN là không thể phủ nhận.

Nguyễn Filip đã giành được 3 danh hiệu quốc nội cùng CLB CAHN.

Nguyễn Filip đã cán mốc 100 trận chơi cho CLB CAHN và anh cùng đội bóng này đang là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu vô địch V.League 2025/2026.

Nguyễn Filip (thứ hai từ trái sang) được kỳ vọng sẽ bắt chính ở trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia trên sân Thiên Trường vào ngày 31/3 tới.

Xuân Son nói thẳng chuyện tăng 4kg, mơ phá lưới Malaysia ở Thiên Trường

Trước trận gặp Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027, Xuân Son đã chia sẻ thẳng thắn về chấn thương, thể trạng cũng như những kỳ vọng khi trở lại...

Theo Long Nguyên

28/03/2026 21:10 PM (GMT+7)
