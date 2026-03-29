Thủ môn Việt kiều 1m92 của ĐT Việt Nam: Bắt chính 100 trận cho CLB CAHN, sẵn sàng tái đấu ĐT Malaysia

Thủ môn Việt kiều Nguyễn Filip của ĐT Việt Nam: Đẳng cấp châu Âu

Thủ môn Việt kiều Nguyễn Filip sinh ngày 14/9/1992 tại Prague (CH Czech). Nguyễn Filip có bố là người Việt Nam, mẹ là người Czech và tên ban đầu của anh là Filip Nguyễn.

Nguyễn Filip được đào tạo ở CLB trứ danh Sparta Prague (CH Czech), từng được cho mượn tại Loko Vlotavin rồi khoác áo nhiều đội bóng tại CH CH Czech. Trong quãng thời gian này, đội bóng mà Nguyễn Filip thi đấu thành công và tạo được dấu ấn đậm nét nhất là Slovan Liberec (2018-2022, trong đó mùa 2021/2022 được đem cho Slovacko mượn).

Sau nhiều năm chơi bóng tại châu Âu, Nguyễn Filip về Việt Nam và khoác áo CLB CAHN vào ngày 26/6/2023. Ảnh: FBNV

Tại Slovan Liberec, Nguyễn Filip ra sân 79 trận, rất nhiều lần giữ sạch lưới và thường xuyên được chọn vào đội hình tiêu biểu qua các vòng đấu của giải VĐQG CH Czech. Ngoài ra, trong mùa 2020/2021, Nguyễn Filip đã được thi đấu 7 trận cùng Slovan Liberec tại Europa League (bao gồm cả vòng loại) và có 3 trận giữ sạch lưới.

Năm 2016, Nguyễn Filip từng thử việc tại CLB Thanh Hóa nhưng sau đó thương vụ này không thành vì vướng mắc về thủ tục. Đến ngày 26/6/2023, Nguyễn Filip chính thức gia nhập CLB CAHN theo dạng chuyển nhượng tự do. Từ đó đến nay, Nguyễn Filip thường xuyên bắt chính và thủ môn cao 1m92 vừa chạm cột mốc 100 trận ra sân trong màu áo CLB CAHN khi cùng đội bóng này đánh bại SHB Đà Nẵng 1-0 ở trận đấu bù vòng 13 V.League 2025/2026 vào ngày 22/3 vừa qua.

Trong 100 trận đã qua cùng CLB CAHN, Nguyễn Filip đã giữ sạch lưới 30 trận, giành được 3 danh hiệu gồm V.League 2023, Cúp Quốc gia 2024/2025 và Siêu cúp quốc gia 2025. Sau khi vươn tới con số 100 trận đấu tại CLB CAHN, Nguyễn Filip đã xúc động chia sẻ: “2/7/2023 - Trận đấu đầu tiên cho CLB CAHN tại Đà Nẵng. Đúng 2 năm, 8 tháng và 20 ngày sau, cũng tại chính sân vận động này, tôi đã đạt cột mốc 100 trận đấu chính thức cho câu lạc bộ. Thời gian trôi thật nhanh. Xin cảm ơn CLB CAHN vì cơ hội tuyệt vời này! Cùng nhau, chúng ta đang viết nên lịch sử”.

Nguyễn Filip được gọi vào ĐT Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho Asian Cup 2023 sau khi anh có quốc tịch Việt Nam. Ảnh: FBNV

Với ĐT Việt Nam, Nguyễn Filip (sau khi có quốc tịch Việt Nam vào ngày 6/12/2023) hiện đã có 12 lần ra sân, đóng vai trò trụ cột tại vòng bảng Asian Cup 2023 và là thành viên trong đội hình đoạt chức vô địch ASEAN Cup 2024. Vào thời điểm này, Nguyễn Filip cũng được triệu tập vào ĐT Việt Nam trong đợt FIFA Days tháng 3.

Trong trận giao hữu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Bangladesh vào ngày 26/3, Nguyễn Filip ngồi dự bị. Mặc dù vậy, với kinh nghiệm dày dạn và đặc biệt là kỹ năng chơi chân rất xuất sắc, nhiều khả năng Nguyễn Filip sẽ được HLV Kim Sang-sik lựa chọn bắt chính cho trận đấu gặp ĐT Malaysia ở lượt trận cuối vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 31/3.

Nguyễn Filip là thủ môn bắt chính của ĐT Việt Nam tại vòng bảng Asian Cup 2023.

Tuy nhiên, tại ASEAN Cup 2024, Nguyễn Filip chỉ được thi đấu 2 trận ở vòng bảng cùng ĐT Việt Nam.

Nguyễn Filip đã cán mốc 100 trận chơi cho CLB CAHN và anh cùng đội bóng này đang là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu vô địch V.League 2025/2026.

Nguyễn Filip được kỳ vọng sẽ bắt chính ở trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia trên sân Thiên Trường vào ngày 31/3 tới.