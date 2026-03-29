Trò cưng của HLV Park Hang-seo: Vợ hot girl, sự nghiệp lao dốc trước tuổi 30

Hà Đức Chinh sinh ngày 22/9/1997 tại Tân Sơn, Phú Thọ. Ảnh: FBNV.

Hà Đức Chinh là thành viên Học viện bóng đá PVF từ năm 2009-2015. Ảnh: FBNV.

Năm 2016, Hà Đức Chinh bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp trong màu áo Than Quảng Ninh và CLB TP.HCM theo dạng cho mượn. Ảnh: Bắc Ninh FC.

Sau đó, Hà Đức Chinh lần lượt đầu quân cho SHB Đà Nẵng, CLB Bình Định, Becamex Bình Dương (nay là Becamex TP.HCM). Ảnh: Bắc Ninh FC.

Tháng 8/2025, Hà Đức Chinh gia nhập tân binh của giải hạng Nhất là Bắc Ninh FC - đội bóng mà HLV Park Hang-seo làm cố vấn. Ảnh: Bắc Ninh FC.

Vị trí sở trường của Hà Đức Chinh là tiền đạo, cao 1m72. Ảnh: Bắc Ninh FC.

Mùa giải này, Hà Đức Chinh có 10 lần ra sân trong màu áo Bắc Ninh FC nhưng chưa ghi được bàn thắng nào. Ảnh: Bắc Ninh FC.

Hà Đức Chinh từng khoác áo U19, U20, U21, U22 và U23 Việt Nam và giành HCV môn bóng đá nam SEA Games 2019. Ảnh: Bắc Ninh FC.

Từ năm 2017–2022, dưới thời HLV Park Hang-seo, Hà Đức Chinh có 18 lần ra sân trong màu áo ĐT Việt Nam và vô địch AFF Cup 2018. Mấy năm gần đây, anh đã sa sút phong độ trầm trọng. Ảnh: Bắc Ninh FC.

Hà Đức Chinh và bà xã hot girl Mai Hà Trang tổ chức đám cưới vào tháng 5/2022. Ảnh: FBNV.

Cặp đôi này chào đón cậu con trai đầu lòng vào tháng 7/2024. Ảnh: FBNV.