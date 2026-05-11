Tin mới nhất bóng đá tối 11/5: Đồng đội Messi tiêu tiền gây sốc

Đồng đội Messi tiêu tiền gây sốc

Trả lời phỏng vấn mới đây, Sergio Reguilon, hậu vệ từng chơi cho Real Madrid và Man United và đang khoác áo Inter Miami, tiết lộ sẽ thuê máy bay riêng để đưa chú chó cưng, Golden Retriever sang Mỹ. Cầu thủ này lo lắng chú chó của mình hoảng loạn nếu phải ngồi trong khoang hành lý. Bởi vậy, Reguilon quyết định bỏ 135.000 euro để thuê máy bay riêng để chó cưng có thể sang Mỹ.

Ba cầu thủ Barcelona đạp xe dạo phố đêm sau khi vô địch

Một trong những thông tin thú vị sau khi Barcelona vô địch La Liga là 3 cầu thủ Dani Olmo, Pedri và Eric Garcia đã đạp xe dạo quanh thành phố Barcelona ngay trong đêm. Đây là thói quen của 3 cầu thủ này trong những năm qua và được nhiều CĐV yêu mến.

Thêm một cầu thủ Việt kiều sắp có quốc tịch Việt Nam

Theo một số nguồn tin, hậu vệ Adou Minh chuẩn bị có được quốc tịch Việt Nam. Điều này đồng nghĩa với việc HLV Kim Sang Sik có quyền gọi cầu thủ từng ăn tập ở Pháp lên ĐT Việt Nam trong những đợt tập trung ĐT Việt Nam tiếp theo. Adou Minh sinh năm 1997, có mẹ là người Việt Nam, bắt đầu về nước thi đấu từ mùa giải 2024/25.

Juventus để mắt tới David de Gea

Juventus đang bày tỏ sự quan tâm tới thủ môn David de Gea trong kỳ chuyển nhượng hè, theo Corriere dello Sport. Hiện De Gea khoác áo Fiorentina và được cho là cam kết tiếp tục gắn bó với đội bóng thành Florence. Tuy nhiên, một lời đề nghị từ Juventus có thể thay đổi tình hình. Bên cạnh đó, “Bà đầm già” cũng được liên hệ với thủ môn Alisson Becker của Liverpool, người sẽ bước vào năm cuối hợp đồng tại Anfield.

De Gea lọt vào tầm ngắm của Juventus

Real Madrid và Bayern tranh giành Gvardiol

Real Madrid và Bayern Munich đã liên hệ với người đại diện của Josko Gvardiol nhằm thăm dò khả năng chuyển nhượng trong tương lai, theo TEAMtalk. Cả hai đội bóng được cho là “rất ngưỡng mộ” trung vệ 24 tuổi của Manchester City.

Josko Gvardiol lọt vào tầm ngắm của Man City và Bayern Munich

Gvardiol đã bỏ lỡ phần lớn mùa giải do chấn thương gãy chân, nhưng vẫn được đánh giá cao nhờ đẳng cấp và tiềm năng phát triển. Man City được cho là muốn sớm mở đàm phán gia hạn hợp đồng với anh, trong bối cảnh giao kèo hiện tại còn hai năm.

Tottenham bế tắc với Van de Ven

Tottenham đang gặp trở ngại trong quá trình đàm phán gia hạn với trung vệ Micky van de Ven, theo Football Insider. Liverpool và Barcelona được cho là đang theo dõi sát sao tình hình của cầu thủ người Hà Lan. Hợp đồng hiện tại của Van de Ven còn ba năm, song anh đã trì hoãn việc thương thảo trong bối cảnh "Spurs" vẫn đối diện nguy cơ xuống hạng tại Premier League. Ban lãnh đạo đội bóng từng lên kế hoạch đàm phán trước khi mùa giải kết thúc nhưng tình hình hiện tại khiến quá trình này bị chững lại.

Joao Pedro muốn tới Barcelona

Tiền đạo Joao Pedro của Chelsea được cho là sẵn sàng gia nhập Barcelona nếu đội bóng xứ Catalunya đưa ra đề nghị trong mùa hè này. Theo tờ Sport (Tây Ban Nha), chân sút 24 tuổi nổi lên như một phương án thay thế cho Julián Alvarez của Atlético Madrid.

Chelsea được cho là có nguy cơ gặp khó trong việc giữ chân các trụ cột nếu không giành vé dự cúp châu Âu mùa tới. Pedro có mùa giải ra mắt ấn tượng với 20 bàn thắng và 9 kiến tạo trên mọi đấu trường kể từ khi chuyển đến từ Brighton.

MU và Crystal Palace quan tâm Pavlovic

Manchester United và Crystal Palace đều đang dành sự chú ý cho trung vệ Strahinja Pavlovic của AC Milan, theo Gazzetta dello Sport. Cầu thủ 24 tuổi trở thành trụ cột của Milan kể từ khi chuyển đến từ RB Salzburg vào năm 2024.

MU được cho là có sự quan tâm cụ thể tới tuyển thủ Serbia, trong khi Palace cũng đã sớm thăm dò khả năng chiêu mộ. AC Milan định giá Pavlovic khoảng 40 triệu euro và khẳng định chưa có ý định để anh ra đi trong mùa hè này.

Ederson đạt thỏa thuận với Manchester United

Tiền vệ Ederson của Atalanta được cho là đã đạt thỏa thuận cá nhân với Manchester United, trong khi đội bóng Anh sẵn sàng chi 45 triệu euro để hoàn tất thương vụ. Thông tin được tiết lộ bởi nhà báo Nicolo Schira.

Cầu thủ 26 tuổi gây ấn tượng mạnh tại Serie A với khả năng kiểm soát tuyến giữa và đóng góp cả phòng ngự lẫn tấn công. Nếu thương vụ được thông qua, Ederson có thể trở thành một trong những bản hợp đồng đáng chú ý của MU trong mùa hè.

HLV Nottingham Forest lên tiếng về tương lai Anderson

Elliot Anderson ghi bàn ở phút 88 giúp Nottingham Forest hòa 1-1 trước đội bóng cũ Newcastle, qua đó chính thức trụ hạng Premier League. Sau trận, HLV Vitor Pereira khẳng định Anderson xứng đáng có được “những điều tuyệt vời nhất trên thế giới”, đồng thời thừa nhận ông không thể chắc chắn liệu tiền vệ người Anh có còn ở Nottingham Forest mùa tới hay không.

Anderson đang là mục tiêu của cả MU lẫn Man City

Anderson, người được xem là nhân tố quan trọng trong kế hoạch World Cup 2026 của HLV Thomas Tuchel, hiện đang nhận được sự quan tâm từ cả MU lẫn Man City. Theo ESPN, MU đã theo dõi Anderson trong thời gian dài nhưng không muốn lao vào cuộc chiến giá với Man City, bởi họ cho rằng mức định giá khoảng 120 triệu bảng là quá cao.

Fabregas giúp Como giành vé dự cúp châu Âu

Como của HLV Cesc Fabregas đã chính thức giành quyền tham dự cúp châu Âu mùa tới sau chiến thắng 1-0 trước Hellas Verona. Chỉ hai năm sau ngày thăng hạng Serie A, Fabregas đã giúp Como đảm bảo ít nhất một suất dự Conference League. Dù đã chắc suất dự cúp châu Âu, Como vẫn hoàn toàn có thể tạo nên câu chuyện cổ tích với tấm vé dự Champions League trong giai đoạn cuối mùa đầy kịch tính này. Họ đang cạnh tranh quyết liệt với Roma, AC Milan và Juventus.

Nico Williams nguy cơ lỡ World Cup

Tiền đạo Nico Williams của Athletic Bilbao đã phải rời sân trước khi hiệp một kết thúc trong thất bại 0-1 trước Valencia trên sân San Mames, làm dấy lên những lo ngại trước thềm World Cup. Williams dường như gặp vấn đề ở gân kheo và được thay ra ở phút 37, nhường chỗ cho người anh trai Inaki Williams. HLV Luis De La Fuente của Tây Ban Nha dự kiến sẽ công bố danh sách sơ bộ gồm 55 cầu thủ cho World Cup trong hôm nay (11/5).

Joe Gomez thấu hiểu sự thất vọng của fan Liverpool

Hậu vệ Joe Gomez của Liverpool thừa nhận anh cảm thấy “đau lòng” khi nghe tiếng la ó từ các khán đài sau trận hòa 1-1 với Chelsea, nhưng đồng thời khẳng định toàn đội hiểu rõ sự thất vọng từ người hâm mộ. Các CĐV Liverpool đã la ó sau tiếng còi mãn cuộc tại Anfield, đồng thời thể hiện sự không hài lòng với quyết định thay Rio Ngumoha ra sân của HLV Arne Slot trong hiệp hai.

Gomez nói: “Có lẽ đó là hình ảnh thu nhỏ cho cả mùa giải của chúng tôi và phản ứng ấy xuất phát từ tất cả những gì đã diễn ra trong năm qua. Điều đó hoàn toàn công bằng. Người hâm mộ bỏ ra số tiền họ vất vả kiếm được để tới sân xem chúng tôi thi đấu và họ có quyền thể hiện sự thất vọng, cũng giống như cách họ luôn cổ vũ đội bóng”.

Fan AC Milan biểu tình đòi đuổi sếp lớn

AC Milan tiếp đón Atalanta trên sân San Siro trong bầu không khí đầy căng thẳng cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Các nhóm CĐV AC Milan đã giương hàng loạt biểu ngữ, hát vang những khẩu hiệu phản đối và tổ chức nhiều hoạt động nhằm yêu cầu CEO Giorgio Furlani từ chức, khi họ cho rằng ông là một trong những nguyên nhân chính dẫn tới giai đoạn khó khăn gần đây của CLB.

Các nhóm CĐV Milan đã tuần hành về phía sân San Siro với tấm biểu ngữ khổng lồ với dòng chữ “Furlani Go Away” (Furlani hãy rời đi). Khi vào khán đài, họ đồng loạt bật đèn điện thoại để tạo thành thông điệp “GF Out”.

Nhiều biểu ngữ khác cũng xuất hiện trên các khán đài San Siro, trong đó có tấm banner kêu gọi ban lãnh đạo: “Hãy bắt đầu lại từ đầu, trả lại Milan cho chúng tôi”.

Những bài hát và khẩu hiệu vang lên xuyên suốt trận đấu cũng mang chung tinh thần đó, nhấn mạnh: “Chúng tôi là Milan”.

Hiện đã có hơn 20.000 chữ ký được gửi vào bản kiến nghị yêu cầu sa thải Furlani. Tuy nhiên, có vẻ như ông chủ Gerry Cardinale vẫn sẽ tiếp tục đặt niềm tin vào vị CEO này.