Real Betis vs Elche
Osasuna vs Atlético de Madrid
Manchester City vs Crystal Palace
Alavés vs Barcelona
Real Madrid vs Real Oviedo
Công An TP Hồ Chí Minh vs SHB Đà Nẵng
Aston Villa vs Liverpool
Sông Lam Nghệ An vs Ninh Bình
Hải Phòng vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Eintracht Frankfurt vs Stuttgart
Freiburg vs RB Leipzig
Werder Bremen vs Borussia Dortmund
Bayern Munich vs Köln
Bayer Leverkusen vs Hamburger SV
Chelsea vs Manchester City
Hoàng Anh Gia Lai vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Genoa vs Milan
Juventus vs Fiorentina
Pisa vs Napoli
Roma vs Lazio
PVF-CAND vs Hà Nội
Thép Xanh Nam Định vs Thể Công - Viettel
Manchester United vs Nottingham Forest
Công An Hà Nội vs Đông Á Thanh Hóa
Inter Milan vs Hellas Verona
Brentford vs Crystal Palace
Everton vs Sunderland
Leeds United vs Brighton & Hove Albion
Wolverhampton Wanderers vs Fulham
Newcastle United vs West Ham United
Atlético de Madrid vs Girona
Barcelona vs Real Betis
Sevilla vs Real Madrid
Nantes vs Toulouse
Paris FC vs Paris Saint-Germain
Olympique Marseille vs Rennes
Strasbourg vs Monaco
Olympique Lyonnais vs Lens
Arsenal vs Burnley
Tin mới nhất bóng đá chiều 12/5: Vinicius ủng hộ HLV Mourinho dẫn dắt Real

Mourinho sẽ nhận được sự ủng hộ từ một trong những ngôi sao có tầm ảnh hưởng lớn nhất Real Madrid.

Vinicius ủng hộ Mourinho dẫn dắt Real

Theo El Chiringuito, Vinicius là một trong những ngôi sao háo hức nhất trước thông tin Real Madrid có thể bổ  nhiệm Jose Mourinho làm HLV chính thức. Cầu thủ người Brazil coi sự xuất hiện của Mourinho là điều tích cực, đồng thời đảm bảo Real Madrid "thi đấu như một tập thể chứ không phải vì lợi ích cá nhân".

Mặt khác, Vinicius cũng không còn để tâm tới vụ lùm xùm giữa anh và Mourinho, liên quan tới cáo buộc phân biệt chủng tộc của Gianluca Prestianni (Benfica) ở trận play-off lượt đi Champions League. Thời điểm đó, Mourinho ra sức bảo vệ học trò Prestianni và có lời qua tiếng lại trên truyền thông với Vinicius.

Brazil điền tên Neymar vào danh sách sơ bộ dự World Cup

Theo nhà báo Pedro Ivo Almeida từ ESPN, HLV trưởng đội tuyển Brazil, Carlo Ancelotti đã gửi danh sách sơ bộ 55 cầu thủ tham dự World Cup 2026 cho FIFA. Đáng chú ý, Neymar cũng có tên trong danh sách này, qua đó thắp lên hy vọng góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới.

Estevao vắng mặt, Neymar có tên trong danh sách sơ bộ dự World Cup của ĐT Brazil

Theo chiều ngược lại, sao trẻ thuộc biên chế Chelsea, Estevao Willian không kịp bình phục chấn thương cơ đùi phải và sẽ vắng mặt. Dự kiến, ĐT Brazil sẽ chốt danh sách chính thức dự World Cup gồm 26 cầu thủ vào ngày 18/5.

HLV Tottenham nhờ Leeds cản bước đối thủ cạnh tranh suất trụ hạng

Trả lời truyền thông sau trận hòa Leeds United 1-1 ở vòng 36 Ngoại hạng Anh, HLV Roberto De Zerbi của Tottenham kỳ vọng đối thủ có thể duy trì phong độ ấn tượng tương tự khi chạm trán West Ham ở vòng cuối (22h, 24/5). Hiện Tottenham xếp hạng 17 (38 điểm), hơn vị trí thứ 18 của West Ham - tương đương suất xuống hạng cuối cùng - vỏn vẹn 2 điểm.

"Leeds đã có một trận đấu hay. Chúng tôi hy vọng họ sẽ thi đấu như thế này trước West Ham vì đó mới là cách chơi đẹp", HLV De Zerbi tuyên bố.

Greenwood vào đội hình hay nhất Ligue 1

Trong Gala Trophées UNFP du football - lễ trao giải thường niên của Liên đoàn Bóng đá Pháp, Mason Greenwood đã được vinh danh trong "Đội hình tiêu biểu Ligue 1 2025/26". Tiền đạo người Anh đóng góp 16 bàn, 6 kiến tạo cho Marseille, qua đó sánh vai với hàng loạt ngôi sao như Ousmane Dembele, Vitinha hay Hakimi. Nhà đương kim vô địch PSG cũng là đội đóng góp nhiều đại diện nhất trong đội hình tiêu biểu với 5 cái tên.

Đội hình tiêu biểu Ligue 1:

Robin Risser (Lens) - Achraf Hakimi (PSG), Malang Sarr (Lens), Willian Pacho (PSG), Nuno Mendes (PSG) - Corentin Tolisso (Lyon), Vitinha (PSG), Mamadou Sangaré (Lens), Florian Thauvin (Lens) - Ousmane Dembele (PSG), Mason Greenwood (Marseille).

Yamal vẫn thù dai Bellingham

Yamal không thể ra sân trận Barcelona thắng Real Madrid 2-0 gần đây do chưa hồi phục chấn thương gân kheo. Anh đăng bức ảnh bản thân cùng đồng đội ăn mừng ngôi vương La Liga kèm dòng trạng thái: "Talk is cheap", tạm dịch là: "nói thì dễ", kèm theo icon "cười ra nước mắt".

Thông điệp này được cho là nhằm đáp trả Bellingham, người từng đăng dòng trạng thái tương tự “Talk is cheap. HALA MADRID SIEMPRE!!!” sau khi Real Madrid đánh bại Barca với tỷ số 2-1 tại La Liga hồi tháng 10. Bài đăng của Bellingham xuất hiện chỉ vài ngày sau khi Yamal “đổ thêm dầu vào lửa” trước trận El Clasico bằng phát biểu cho rằng Real Madrid “vừa ăn cướp vừa la làng".

Yamal đáp trả Bellingham

Chelsea quan tâm Glasner

Sau Xabi Alonso, Andoni Iraola và Marco Silva, đến lượt HLV Oliver Glasner lọt vào tầm ngắn của Chelsea. Nguồn tin nội bộ của "The Blues" khẳng định hiện vẫn chưa có ứng viên ưu tiên và CLB đang xem xét khoảng 5 đến 6 HLV khác nhau.

Barcelona gia hạn hợp đồng với HLV Flick

Theo tờ Mundo Deportivo, Barcelona và HLV Flick đã đạt được thỏa thuận hoàn chỉnh về việc gia hạn hợp đồng. Thỏa thuận mới sẽ đảm bảo ông tiếp tục dẫn dắt đội bóng đến tháng 6/2028 kèm thêm tùy chọn gia hạn hợp đồng 1 năm. Đây được xem là phần thưởng xứng đáng cho quãng thời gian làm việc ấn tượng của chiến lược gia người Đức, khi ông giúp đội bóng này bảo vệ ngôi vương La Liga. 

Rashford quá rẻ với giá 30 triệu euro

HLV Ronald Koeman cho rằng Barcelona sẽ mắc sai lầm lớn nếu để tiền đạo Rashford trở lại MU sau 1 mùa giải cho mượn. Nhà cầm quân người Hà Lan đánh giá mức phí 30 triệu euro là quá rẻ so với đẳng cấp cũng như tầm ảnh hưởng mà ngôi sao sinh năm 1997 mang lại.

Arsenal lại khiến các đối thủ "cay mũi", Rashford nâng tầm giá trị "người thừa" MU (Clip 1 phút)
Arsenal tiến gần ngôi vương Ngoại hạng Anh với chiến thắng tối thiểu và nhiều tranh cãi, qua đó khiến các đối thủ càng trở nên "cay mũi".

-12/05/2026 00:48 AM (GMT+7)
