Mỹ vs Bỉ
Mexico vs Bồ Đào Nha
Colombia vs Pháp
New Zealand vs Chile
Đức vs Ghana
Cameroon vs Trung Quốc
Australia vs Curaçao
Iran vs Costa Rica
Na Uy vs Thụy Sĩ
Serbia vs Saudi Arabia
Morocco vs Paraguay
Scotland vs Côte d'Ivoire
Algeria vs Uruguay
Hà Lan vs Ecuador
Anh vs Nhật Bản
Áo vs Hàn Quốc
Mỹ vs Bồ Đào Nha
Brazil vs Croatia
Mexico vs Bỉ
Hải Phòng vs Hà Nội
PVF-CAND vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Manchester City vs Liverpool
Công An Hà Nội vs SHB Đà Nẵng
Chelsea vs Port Vale
Southampton vs Arsenal
Hoàng Anh Gia Lai vs Ninh Bình
Sông Lam Nghệ An vs Thể Công - Viettel
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thép Xanh Nam Định
Đông Á Thanh Hóa vs Công An TP Hồ Chí Minh
West Ham United vs Leeds United
Raphinha nghỉ 5 tuần: Thời cơ vàng cho Rashford trụ lại Barca & suất đi World Cup

Sự kiện: La liga 2025-26 World Cup 2026 Marcus Rashford

Chấn thương của Raphinha mở ra cánh cửa lớn cho Marcus Rashford khẳng định tương lai tại sân Nou Camp. Bên cạnh đó, nếu tận dụng tốt cơ hội, Rashford sẽ "đóng đinh" vị trí của mình tại ĐT Anh trước thềm vòng chung kết World Cup 2026.

  

Raphinha chấn thương, Barca lao đao giữa giai đoạn then chốt

Cú sốc lớn ập đến với Barcelona đúng vào thời điểm nhạy cảm nhất mùa giải. Raphinha dự kiến phải nghỉ thi đấu khoảng 5 tuần sau chấn thương gặp phải trong trận giao hữu giữa Brazil và Pháp tại Massachusetts.

Điều này đồng nghĩa anh sẽ vắng mặt ở hàng loạt trận cầu quan trọng, bao gồm 2 trận tứ kết UEFA Champions League với Atletico Madrid, lượt đi bán kết (nếu Barca đi tiếp), chuyến làm khách trên sân Metropolitano tại La Liga và trận derby với Espanyol.

Tại trung tâm huấn luyện Ciutat Esportiva Joan Gamper, sự thất vọng là điều khó tránh khỏi. HLV Hansi Flick mất đi một trong những trụ cột quan trọng trong hơn một tháng vì một trận giao hữu gây nhiều tranh cãi. Nhiệm vụ của chiến lược gia người Đức lúc này là tìm ra phương án thay thế đủ sức giảm thiểu tổn thất.

Rashford: phương án tự nhiên nhất bên hành lang trái

Trong bối cảnh nhiều cái tên như Fermin Lopez, Dani Olmo, Ferran Torres hay thậm chí Joao Cancelo có thể trám vào cánh trái, lựa chọn hợp lý và “thuần vai” nhất vẫn là Marcus Rashford.

Cầu thủ người Anh đang đứng trước cơ hội lớn để chứng minh giá trị và giành suất ở lại lâu dài. Sau giai đoạn đầu thi đấu ấn tượng theo dạng cho mượn, Rashford dần đánh mất ảnh hưởng trong đội hình. Dù vẫn sở hữu thống kê 10 bàn thắng và 13 kiến tạo, anh đã “tịt ngòi” kể từ trận tứ kết Cúp nhà Vua gặp Albacete hôm 3/2.

Chuỗi 9 trận liên tiếp không ghi bàn hay kiến tạo, cùng việc ít được sử dụng ở những trận cầu lớn như vòng 1/8 Champions League gặp Newcastle hay bán kết Cúp nhà Vua trước Atletico, khiến vị thế của Rashford suy giảm rõ rệt. Những vấn đề thể lực cũng góp phần khiến anh chưa thể đạt phong độ cao nhất.

Thời khắc quyết định cho tương lai tại Nou Camp

Dẫu vậy, tín hiệu tích cực đã xuất hiện. Trong trận hòa 1-1 giữa tuyển Anh và Uruguay, Rashford cho thấy quyết tâm trở lại mạnh mẽ.

Không chỉ gây ấn tượng với pha bứt tốc vượt qua Federico Valverde, anh còn là cái tên nổi bật nhất trên hàng công và nhận lời khen từ HLV Thomas Tuchel. Nếu tận dụng tốt cơ hội trong giai đoạn Raphinha chấn thương, chân sút trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Carrington hoàn toàn có khả năng đi World Cup 2026 cùng "Tam sư".

Về mặt tương lai, Barca đang nắm quyền mua đứt Rashford với mức phí 30 triệu euro, có thể thanh toán trong ba đợt. Ban lãnh đạo, đứng đầu là Deco, đánh giá cao năng lực của tiền đạo này, nhưng vẫn cân nhắc kỹ do ảnh hưởng tới quy định tài chính.

Về phía mình, Rashford bày tỏ mong muốn gắn bó lâu dài với đội bóng xứ Catalunya. Anh cảm thấy thoải mái tại Barcelona và tin rằng mình vẫn đóng vai trò trong kế hoạch của Hansi Flick. Phần còn lại của mùa giải, đặc biệt sau chấn thương của Raphinha, sẽ là bài kiểm tra quyết định cho tương lai của ngôi sao người Anh.

Barcelona kì kèo vụ mua đứt Rashford, coi chừng MU bán cho đội khác (Clip tin nóng)
