Tin mới nhất bóng đá tối 10/5: Carvajal bỏ về giữa vụ đánh nhau Valverde – Tchouameni

Carvajal bỏ về giữa vụ đánh nhau Valverde – Tchouameni

Theo tiết lộ mới đây từ tờ AS, đội trưởng Dani Carvajal của Real Madrid trong hôm xảy ra đánh nhau giữa Federico Valverde và Aurelien Tchouameni đã không có động thái can thiệp nào để làm lắng dịu tình hình. Và giữa lúc ẩu đả xảy ra Carvajal đã ra về sau khi xong buổi tập. Được biết giám đốc thể thao Jose Angel Sanchez đã phải gọi Carvajal trở lại Valdebebas để dự cuộc họp khẩn cấp.

Doku đặt mục tiêu ghi bàn như Sterling

Jeremy Doku mới đây cho biết anh đặt mục tiêu ghi bàn ở Man City như Raheem Sterling đã từng làm được cho CLB trước đây. “Nếu có điều gì đó tôi nghĩ cần cải thiện là mùa này tôi vẫn chưa ghi bàn nào từ các quả đệm cận thành. Trước đây Raheem cứ mỗi mùa lại ghi khoảng 5-6-7 bàn từ đệm cận thành và tôi muốn học hỏi anh ấy. Tôi biết một số bàn của tôi rất đẹp mắt nhưng tôi phải học Raheem để ghi nhiều bàn hơn nữa”, Doku nói.

Raphinha thừa nhận anh không bằng Yamal

Raphinha trong một cuộc phỏng vấn mới đây đã thừa nhận rằng về kỹ thuật cá nhân, anh không thể sánh bằng được Lamine Yamal. “Ví dụ nếu trận tới tôi đá cánh phải, đừng chờ đợi tôi làm nên điều gì đặc biệt vì tôi không phải Lamine. Cậu ấy có thể tạo ra những pha bóng ma thuật, còn tôi chỉ cố gắng làm những gì cần thiết để chiến thắng”, Raphinha nói.

Huyền thoại Bayern nói về phương châm trả lương cầu thủ

Chủ tịch danh dự Uli Hoeness, người gần như đã dựng nên cơ đồ của Bayern Munich hiện tại, mới đây đã có cuộc chia sẻ thẳng thắn về nhiều khía cạnh, đáng chú ý là tư duy của ông về việc trả lương cho các ngôi sao. “Chúng tôi luôn đề cao tính kỷ luật trong tài chính. Ví như Toni Kroos, tôi gặp Toni và nói nếu cậu muốn 10 triệu euro/năm, tôi sẽ cho cậu. Nhưng nếu cậu đòi thêm chỉ 1 xu, thì cậu phải ra đi chứ tôi không thể đáp ứng. Đó là lý do chúng tôi chấp nhận cho Toni tới Madrid và Ballack tới Chelsea”, Hoeness chia sẻ.

Real lục đục nội bộ, HLV Arbeloa nhận trách nhiệm

Trong cuộc họp báo trước đại chiến Barcelona, HLV Alvaro Arbeloa khẳng định ông sẽ không chỉ trích các cầu thủ Real Madrid trước những lùm xùm nội bộ, đặc biệt là vụ ẩu đả giữa Federico Valverde và Aurelien Tchouameni. Nhà cầm quân này cũng nhận trách nhiệm về mình sau mùa giải không thành công: "Tôi sẽ không công khai chỉ trích họ, vì họ không đáng bị như vậy.

Họ đã cho tôi thấy thế nào là một cầu thủ của Real Madrid trong 4 tháng qua và tôi sẽ không quên điều đó. Họ xứng đáng được được trao cơ hội tiếp tục cống hiến cho câu lạc bộ. Đồn đoán cho rằng họ thiếu chuyên nghiệp, rằng họ không thi đấu vì vấn đề với tôi, và rằng họ thiếu tôn trọng tôi là hoàn toàn sai sự thật. Tôi là người chịu trách nhiệm cuối cùng về thành tích không như kỳ vọng mùa này. Nếu muốn đổ lỗi cho ai đó, thì hãy đổ lỗi cho tôi".

HLV Barca đáp trả chỉ trích nhắm vào Mbappe

Trả lời truyền thông trước thềm Siêu kinh điển Barcelona - Real Madrid (2h, 10/5), HLV ​​Hansi Flick, đã lên tiếng bảo vệ Kylian Mbappe sau những ý kiến ​​cho rằng Real Madrid có thể sẽ gắn kết hơn khi thiếu vắng siêu sao người Pháp:

"Real Madrid chơi tốt hơn khi không có Mbappe ư? Cậu ấy là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, làm ơn đi. Cậu ấy cực kỳ tài năng trên sân cỏ. Cậu ấy nguy hiểm trong mọi tình huống. Trước khung thành, cậu ấy là người giỏi nhất thế giới. Cậu ấy nguy hiểm cả trong lẫn ngoài khu vực cấm địa".

Slot muốn tiếp tục gắn bó với Liverpool

Sau trận hòa 1-1 của Liverpool trước Chelsea, HLV Arne Slot khẳng định ông có thể lấy lại niềm tin từ người hâm mộ "Lữ đoàn đỏ" nếu được tiếp tục tin tưởng tái thiết đội bóng vào mùa hè. Ở trận đấu này, không ít fan đã la ó nhà cầm quân người Hà Lan.

"Vâng, tôi có thể. Nhưng không phải mùa giải này đâu nhé. Mùa giải này họ sẽ có ý kiến ​​riêng của họ và điều đó sẽ không thay đổi. Nhưng nếu chúng ta có thể có một mùa hè như kế hoạch, thì tôi hoàn toàn tin tưởng rằng chúng ta sẽ là đội bóng khác biệt vào mùa giải tới so với hiện tại", trích lời Slot.

Cựu sao Real Madrid, James Rodriguez giải nghệ sau World Cup?

Theo The Athletic, James Rodriguez sẽ chia tay Minnesota United vào đầu tuần tới, ngay sau trận gặp Austin ở MLS. Thậm chí, đây cũng sẽ là trận đấu cuối cùng của cựu ngôi sao Real Madrid ở cấp CLB. Nguồn tin này khẳng định, anh sẽ chuẩn bị cùng ĐT Colombia tham dự World Cup 2026 trước khi chính thức treo giày sau giải đấu.

Carrick hài lòng dù MU đứt chuỗi thắng

MU trải qua trận hòa không bàn thắng trước Sunderland ở vòng 36 Ngoại hạng Anh. Kết quả ấy không được như kỳ vọng của nhiều CĐV, khi "Quỷ đỏ" mất chuỗi thắng. Nhưng HLV Carrick không quá buồn vì điều đó.

Sau trận, chiến lược gia người Anh cho biết: "Đây là trận đấu khó khăn. Sunderland có thành tích tốt ở sân nhà suốt mùa giải hiện tại. Chúng tôi sẽ chấp nhận có một điểm. Giữ sạch lưới luôn là điều tốt. Một điểm là đủ tốt và chúng tôi suýt nữa đã giành chiến thắng ở những phút cuối".

Courtois suýt đá trúng đầu Mbappe

Trong buổi tập gần đây của Real Madrid, thủ môn Courtois đã có tình huống tranh bóng khá nguy hiểm với Mbappe. Anh đưa gầm giày lên rất cao và suýt đá vào mặt đồng đội. Điều này khiến Mbappe không thể vui. Thật may khi đôi bên không xảy ra xô xát.

Real Madrid không muốn bán Tchouameni

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cho biết MU rất muốn chiêu mộ Tchouameni. Nhưng Real Madrid lại coi tiền vệ người Pháp là nhân tố quan trọng của CLB dù cho gần đây anh có va chạm với Valverde. Điều đó khiến cơ hội chiêu mộ Tchouameni của MU là rất thấp.

Leipzig chính thức đoạt vé dự Cúp C1

Chiến thắng 2-1 của Leipzig trước St.Pauli ở vòng 33 Bundesliga đã giúp họ đoạt vé dự Cúp C1 sớm 1 vòng đấu. Lý do bởi hiện Leipzig tích lũy được 65 điểm, hơn đội xếp thứ 5 là Hoffenheim tới 4 điểm, trong khi mùa bóng chỉ còn lại 1 vòng nữa.