Đua xe MotoGP, French GP: Marc Marquez rơi xuống “vực sâu”, Martin chính thức trở lại cuộc đua vô địch

Moto3: Maximo Quiles thống trị dưới mưa

Thể thức Moto3 đã chứng kiến màn trình diễn điểm 10 của người dẫn đầu bảng xếp hạng (BXH) thế giới, Maximo Quiles. Trong điều kiện đường ướt đầy thử thách, tay đua trẻ người Tây Ban Nha đã có một chiến thắng áp đảo từ đầu chí cuối, qua đó nới rộng khoảng cách lên tới 46 điểm sau chặng 5.

Quiles tiếp tục áp đảo Moto3 năm nay

Ngay sau tín hiệu xuất phát, Quiles đã thực hiện cú depart hoàn hảo để dẫn đầu đoàn đua. Tuy nhiên, mặt đường trơn trượt tại Le Mans đã biến những vòng đua đầu tiên thành một "cuộc chiến sinh tồn" với hàng loạt tay đua đã phải bỏ cuộc sớm. Cú sốc lớn nhất là cú ngã của Alvaro Carpe (đứng thứ 2 trên BXH trước chặng này) tại cua 10.

Những sự cố liên tiếp của các đối thủ đã mở đường cho Adrian Fernandez lấy lại vị trí thứ 2 và thúc đẩy Matteo Bertelle vươn lên hạng 3. Mặc dù Bertelle phải thực hiện án phạt Long Lap do chạy tắt tại cua 10, anh vẫn duy trì được tốc độ để giữ vững vị trí trên bục Podium – lần đầu tiên kể từ chặng COTA 2025.

Quiles duy trì sự tập trung tuyệt đối, tạo ra khoảng cách an toàn 2,1 giây so với người bám đuổi và có lần đầu giành hai chiến thắng liên tiếp trong sự nghiệp Moto3. A. Fernandez vươn lên vị trí thứ 2 trên BXH tổng. Tay đua người Indonesia, Veda Pratama (Honda Team Asia) tiếp tục gây ấn tượng mạnh khi cán đích ở vị trí thứ 4. Đáng chú ý nhất là màn lội ngược dòng của Joel Esteban, xuất phát từ vị trí P20 nhưng đã cán đích thứ 5.

Moto2: Izan Guevara thắng "tốc chiến" sau cờ đỏ

Do trời đã ngừng mưa trước khi bắt đầu Moto2 và đường bắt đầu khô, các tay đua đồng loạt chọn lốp trơn để xuất phát. Izan Guevara thực hiện cú depart hoàn hảo, trong khi người dẫn đầu BXH Manuel Gonzalez nhanh chóng vươn lên P2. Ngay vòng mở màn, Daniel Holgado – người xuất phát thứ 2 – gặp tai nạn kinh hoàng tại cua 7 và rời cuộc chơi sớm.

Guevara vươn lên hạng 2 trên BXH cá nhân Moto2

Cuộc đua sau đó phải dừng lại bằng cờ đỏ do vụ tai nạn của Jorge Navarro ở cua cuối cùng để đảm bảo an toàn. Trong thời gian gián đoạn, đội ngũ kỹ thuật của Aspar đã làm nên điều kỳ diệu khi sửa kịp chiếc xe của Holgado chỉ 15 giây trước khi pit đóng lại, cho phép anh tham gia đợt xuất phát lại.

Khi cuộc đua bắt đầu lại với 9 vòng đua, Guevara một lần nữa giữ vững P1. Phía sau anh, sự hỗn loạn tiếp tục diễn ra với nhiều vụ va chạm liên tiếp.

Izan Guevara duy trì khoảng cách ổn định 1 giây so với nhóm bám đuổi. Ở những vòng cuối, Gonzalez và Ivan Ortola nỗ lực đẩy cao tốc độ. Tuy nhiên, Guevara đã bảo vệ ngôi đầu, mang về chiến thắng đầu tiên trong mùa giải 2026 cho khung gầm Boscoscuro trước các đối thủ Kalex.

Gonzalez về thứ 2 và Ivan Ortola, người đã thực hiện màn lội ngược dòng ấn tượng từ vị trí thứ 14 để giành podium Moto2 thứ 2 trong sự nghiệp. Alonso Lopez và David Alonso (dù đang chấn thương) lần lượt cán đích trong top 5. Với kết quả này, Gonzalez tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng với 9,5 điểm nhiều hơn Guevara.

MotoGP: Martin hoàn thành ‘cú đúp’, Marquez nghỉ 2 chặng vì chấn thương

Nhà ĐKVĐ phải nghỉ 2 chặng sau tai nạn ở Sprint

Cuộc đua MotoGP Sprint chứng kiến màn trình diễn không tưởng của Jorge Martin (Aprilia). Xuất phát từ vị trí thứ 8, Martin thực hiện cú bứt phá ngoạn mục lên dẫn đầu chỉ sau 4 góc cua và duy trì ưu thế tuyệt đối để giành chiến thắng. Francesco Bagnaia có pole đầu tiên sau 7 chặng nhưng chỉ cán đích thứ 2, theo sau là Marco Bezzecchi.

Kịch tính lớn nhất xảy ra ở vòng áp chót khi đương kim vô địch Marc Marquez gặp tai nạn nghiêm trọng tại cua 13. Dù có thể đứng dậy, Marquez được chẩn đoán gãy xương bàn chân phải, buộc phải rút lui khỏi cuộc đua chính ngày Chủ nhật và chặng Catalan GP tuần này để phẫu thuật bàn chân lẫn vai.

Bezzecchi tiếp tục góp mặt trên podium tại Le Mans

Các vị trí còn lại trong top 5 thuộc về Pedro Acosta (P4) và tay đua chủ nhà Fabio Quartararo (P5). Tân binh Diogo Moreira cũng gây ấn tượng khi giành điểm Sprint đầu tiên với vị trí thứ 9.

Tại cuộc đua chính, Bezzecchi như thường lệ có pha depart tốt nhất để chiếm ngôi đầu. Quartararo khiến khán giả nhà phấn khích khi vươn lên hạng 2, trong khi Bagnaia khởi đầu chậm chạp và rơi xuống thứ 4. Vận đen sớm gọi tên Alex Marquez, nhà vô địch ở Jerez khi anh ngã xe ở vòng 2.

Đến vòng 5, Bagnaia bắt đầu lấy lại nhịp độ, vượt qua cả Acosta và Quartararo để bám đuổi Bezzecchi với khoảng cách 0,9 giây. Ở phía sau, Martin cũng bắt đầu lộ diện là ứng viên vô địch khi vượt qua Di Giannantonio để gia nhập nhóm dẫn đầu.

Ogura là tay lái Asia Talent Cup đầu tiên giành podium MotoGP

Ở vòng 16, Bagnaia lại bất ngờ mất lái lốp trước và ngã ngựa tại cua 3, bỏ cuộc thất vọng. Sai lầm này mở toang cánh cửa cho Martin. Sau khi chiếm hạng 3, Martin nhanh chóng hạ gục Acosta ở vòng 18 để bắt đầu cuộc đấu nội bộ của Aprilia với Bezzecchi.

Cùng lúc đó, "phù thủy" Ai Ogura (Trackhouse) bắt đầu màn trình diễn ma thuật. Tay đua người Nhật Bản liên tục lập kỷ lục vòng chạy, lần lượt vượt qua Di Giannantonio và sau đó là Acosta ở vòng 23 để chiếm lấy vị trí thứ 3.

Khi cuộc đua còn 3 vòng, Martin thực hiện cú tấn công quyết định tại cua 3. Anh chiếm P1 và ngay lập tức nới rộng khoảng cách lên 0,7 giây. Bezzecchi không thể phản kháng, đành chấp nhận về nhì.

Quartararo thi đấu tốt trên sân nhà

Chiến thắng đầu tiên sau 588 ngày (Indonesia GP 2024) này giúp Martin rút ngắn khoảng cách với Bezzecchi trên BXH xuống chỉ còn 1 điểm. Ai Ogura đi vào lịch sử khi trở thành tay đua Nhật Bản đầu tiên đứng trên podium MotoGP kể từ năm 2012. Một ngày lịch sử cho Aprilia khi họ độc chiếm toàn bộ bục podium nhờ sự xuất sắc của Ogura. Fabio Di Giannantonio về thứ 4 sau pha vượt Acosta ở vòng cuối. Fabio Quartararo cán đích thứ 6 đầy nỗ lực trên sân nhà.

Chặng 6 sẽ trở lại Tây Ban Nha tại trường đua Catalunya vào cuối tuần này, từ ngày 15 đến 17/5.

