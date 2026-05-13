Tennis đỉnh cao Rome Open: “Tiểu Nadal” Jodar đấu hiện tượng Ý, Swiatek đại chiến Pegula

Rafael Jodar - Luciano Darderi: Khoảng 1h30, 14/5 (tứ kết đơn nam Rome Open)

"Truyền nhân Nadal" Jodar tiếp tục gây ấn tượng mạnh trên sân đất nện khi đánh bại Learner Tien để lần thứ hai liên tiếp vào tứ kết Masters 1000. Tài năng 19 tuổi người Tây Ban Nha đang sở hữu phong độ cực ổn định với thành tích 15 thắng, 2 thua trên sân đất nện mùa này.

"Truyền nhân Nadal" Jodar (bên phải) và Darderi (bên trái) đều đang có phong độ rực sáng

Trong khi đó, Luciano Darderi vừa tạo nên màn ngược dòng điên rồ nhất Rome Open năm nay khi cứu bốn match point trước Alexander Zverev để lần đầu vào tứ kết Masters 1000. Tay vợt chủ nhà chắc chắn sẽ tiếp tục nhận nguồn động lực khổng lồ từ khán giả Foro Italico.

Về chuyên môn, đây hứa hẹn là trận đấu giàu thể lực với rất nhiều loạt bóng bền ở cuối sân. Darderi đang chơi đầy cảm xúc và bùng nổ, nhưng Jodar lại nhỉnh hơn ở sự ổn định và khả năng duy trì cường độ trên mặt sân đất nện.

Nếu giữ được nhịp độ pressing quen thuộc, tay vợt Tây Ban Nha nhiều khả năng sẽ tạo khác biệt ở các thời điểm quyết định.

Dự đoán kết quả: Rafael Jodar thắng 2-1.

Jessica Pegula - Iga Swiatek: Khoảng 18h, 13/5 (tứ kết đơn nữ Rome Open)

Cuộc đại chiến giữa Pegula và Swiatek hứa hẹn sẽ là trận đấu cân bằng bậc nhất vòng tứ kết Rome Open 2026. Dù Swiatek đang dẫn 6-5 đối đầu, Pegula lại thắng hai lần gặp gần nhất, đủ để tạo thêm áp lực cho cựu số một thế giới.

Lần thứ 12, Swiatek (bên trái) và Pegula (bên phải) chạm trán

Swiatek đang dần tìm lại phong độ tốt nhất trên sân đất nện sau màn hủy diệt Naomi Osaka và Elisabetta Cocciaretto. Tay vợt Ba Lan tiếp tục cho thấy khả năng di chuyển, pressing cuối sân và kiểm soát bóng bền cực kỳ ổn định, những yếu tố từng giúp cô ba lần vô địch Rome.

Trong khi đó, Pegula cũng thể hiện phong độ rất cao khi tiến vào tứ kết mà chưa thua set nào. Tay vợt Mỹ sở hữu giao bóng hiệu quả cùng lối đánh bền bỉ từ baseline, nhưng mặt sân đất nện chậm tại Rome phần nào khiến cô khó phát huy tối đa tốc độ tấn công như trên sân cứng.

Về chuyên môn, chìa khóa trận đấu nằm ở khả năng chịu đựng trong các loạt bóng kéo dài. Nếu Pegula duy trì tỷ lệ giao bóng một ổn định và chủ động đánh sớm, cô hoàn toàn đủ sức gây khó khăn. Tuy nhiên, Rome vẫn là “lãnh địa” của Swiatek, nơi tay vợt Ba Lan luôn chơi với cường độ và sự tự tin rất cao.

Dự đoán kết quả: Iga Swiatek thắng 2-1.