Djokovic - Sinner - Alcaraz hợp nhất, AI tạo ra "quái vật" tennis mạnh cỡ nào?

Nếu gộp những phẩm chất xuất sắc nhất của các siêu sao ATP hiện tại vào một cơ thể duy nhất, tennis thế giới sẽ xuất hiện một “quái vật” đáng sợ đến mức nào. Đó là câu hỏi thú vị được trang Tennis365 đặt ra cho ChatGPT, và trí tuệ nhân tạo đã tạo nên hình mẫu “tay vợt hoàn hảo” từ những cái tên đình đám như Novak Djokovic, Jannik Sinner và Carlos Alcaraz.

Sinner - Alcaraz - Djokovic (từ trái qua) hợp nhất sẽ tạo ra tay vợt hoàn hảo bất khả chiến bại

Alcaraz sở hữu “vũ khí hủy diệt” mạnh nhất

Theo đánh giá của ChatGPT, cú thuận tay (forehand) hay nhất ATP hiện tại thuộc về Carlos Alcaraz. Tay vợt người Tây Ban Nha được xem là mẫu ngôi sao toàn diện hiếm có với khả năng tạo xoáy cực nặng, tốc độ bùng nổ và những góc đánh gần như không tưởng.

AI mô tả Alcaraz có thể “tấn công ngay cả khi đang phòng ngự”, đồng thời biến hóa liên tục giữa các cú topspin, đánh phẳng hay bỏ nhỏ khiến đối thủ không thể đoán trước.

Không chỉ thuận tay, Alcaraz còn được chọn là tay vợt có volley, bỏ nhỏ và nền tảng thể lực tốt nhất ATP hiện tại. Theo ChatGPT, đây là mẫu vận động viên sở hữu bộ kỹ năng toàn sân hiếm thấy trong thời đại tennis thiên về cuối sân.

Djokovic vẫn là “ông vua thần kinh thép”

Dù sắp bước sang tuổi 39, Novak Djokovic vẫn được AI xem là chuẩn mực ở cú trái tay (backhand), khả năng trả giao bóng và bản lĩnh thi đấu.

ChatGPT đánh giá Djokovic sở hữu backhand ổn định nhất thế giới nhờ khả năng đổi hướng cực nhanh, kiểm soát độ sâu hoàn hảo và giữ sự chính xác ngay cả trong những thời điểm áp lực cao nhất.

Ngoài ra, huyền thoại Serbia tiếp tục được xem là tay vợt có “thần kinh thép” số một ATP. Với 24 Grand Slam trong sự nghiệp, Djokovic được coi là hình mẫu tối thượng về khả năng sống sót ở những khoảnh khắc quyết định.

Ở hạng mục trả giao bóng, AI nhận định Djokovic vẫn là chuẩn mực của ATP nhờ khả năng hấp thụ lực, đọc tình huống cực sớm và vô hiệu hóa những tay giao bóng lớn.

Sinner ngày càng hoàn hảo, Zverev và Kyrgios cũng được nhắc tên

Trong khi Alcaraz và Djokovic thống trị nhiều hạng mục kỹ thuật, Jannik Sinner lại được đánh giá cực cao ở khả năng giao bóng.

ChatGPT cho rằng giao bóng của Sinner hiện tại đã đạt độ ổn định và hiệu quả rất đáng sợ, đặc biệt ở các thời điểm then chốt. AI thậm chí đặt Sinner ngang hàng với Alexander Zverev ở hạng mục giao bóng hay nhất ATP.

Trong khi đó, nếu xét về sự ngẫu hứng và thiên phú tự nhiên, Nick Kyrgios vẫn được xem là tay vợt giao bóng “dị” nhất tour đấu.

Một cái tên khác gây chú ý là Grigor Dimitrov. Tay vợt Bulgaria được AI chọn là người sở hữu cú slice hoàn hảo nhất nhờ độ đa dạng và khả năng thay đổi nhịp độ trận đấu.

Nhưng AI và số liệu ATP chưa hoàn toàn giống nhau

Điều thú vị là thống kê thực tế từ hệ thống Tennis Data Innovations (TDI) của ATP lại cho ra kết quả khác với ChatGPT.

Theo dữ liệu ATP Tour, chính Jannik Sinner mới là người dẫn đầu cả forehand lẫn backhand dựa trên các chỉ số chuyên sâu về chất lượng cú đánh, khả năng chuyển đổi điểm số và hiệu quả thi đấu.

Ở khả năng giao bóng, Giovanni Mpetshi Perricard mới là người đứng đầu ATP hiện tại, vượt qua cả Ben Shelton hay Hubert Hurkacz.

Sinner cũng dẫn đầu thống kê trả giao bóng trong 52 tuần gần nhất, xếp trên Alcaraz và Daniil Medvedev.

Dù chỉ mang tính giả định, cuộc tranh luận về “tay vợt hoàn hảo” đang khiến người hâm mộ tennis vô cùng thích thú. Bởi nếu kết hợp được sức mạnh của Alcaraz, sự lạnh lùng của Djokovic cùng độ ổn định của Sinner trong cùng một con người, ATP có lẽ sẽ xuất hiện tay vợt gần như bất khả chiến bại.