Tin mới nhất bóng đá sáng 13/5: Barcelona dọa kiện chủ tịch Perez của Real Madrid

Barcelona đã tạm gác những màn ăn mừng chức vô địch La Liga để lên tiếng đáp trả các cáo buộc từ chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez.

Barcelona dọa kiện chủ tịch Perez của Real Madrid

Barcelona xác nhận bộ phận pháp lý của CLB đang “xem xét kỹ lưỡng” những cáo buộc mà chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid đưa ra trong buổi họp báo khẩn gây chấn động hôm 12/5. Trong buổi họp báo, Perez tuyên bố sẽ tổ chức bầu cử mới, công kích giới truyền thông, đồng thời cáo buộc La Liga và Barcelona liên quan tới vấn đề tham nhũng.

Trong thông báo chính thức, Barcelona cho biết: “Liên quan tới buổi họp báo của chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez, chúng tôi xác nhận bộ phận pháp lý của CLB đang xem xét cẩn trọng những phát biểu và cáo buộc mà ông ấy đưa ra.

Các nội dung hiện vẫn đang được phân tích và CLB cũng đang đánh giá những bước đi tiếp theo. Khi thích hợp, chúng tôi sẽ thông báo các quan điểm cũng như quyết định chính thức đã được đưa ra”.

Barcelona phải trả 3 triệu euro cho Leipzig

Theo tiết lộ từ tờ Bild (Đức), Barcelona sẽ phải trả thêm 3 triệu euro cho Leipzig sau khi đoàn quân của HLV Hansi Flick bảo vệ thành công chức vô địch La Liga. Khoản thanh toán này nằm trong các điều khoản thưởng được thỏa thuận giữa hai CLB khi Dani Olmo trở lại khoác áo đội bóng xứ Catalunya. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số tiền mà Barcelona bỏ ra cho thương vụ Dani Olmo đã lên tới 61 triệu euro.

Alonso cân nhắc đến Ngoại hạng Anh

Theo tiết lộ từ nhà báo Fabrizio Romano, Xabi Alonso đang cân nhắc khả năng chuyển tới Ngoại hạng Anh làm việc ngay trong mùa hè này.

Romano cho biết: “Xabi Alonso đã để ngỏ khả năng chuyển tới Premier League trong mùa hè năm nay sau những cuộc tiếp xúc ban đầu thông qua người đại diện.

Chelsea đã lập danh sách rút gọn các ứng viên cho vị trí HLV trưởng và nắm được tình trạng sẵn sàng của Alonso. Trường hợp tương tự cũng xảy ra với Andoni Iraola, người muốn tiếp tục làm việc tại Premier League. Hiện tại, phía các CLB vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng”.

Sao trẻ MU nhận vinh dự lớn

JJ Gabriel, tài năng trẻ của Man United vừa vinh dự nhận giải thưởng “Cầu thủ xuất sắc nhất giải U18 Ngoại hạng Anh” trong mùa giải này. Mặc dù mới 15 tuổi nhưng JJ Gabriel được chơi vượt cấp cho đội U18 và có tới 26 bàn sau 28 trận, trong đó 23 bàn thắng được ghi tại giải U18 Ngoại hạng Anh chỉ sau 23 trận.

Chủ tịch La Liga “phản pháo” Florentino Perez

Trước những phát biểu mới đây của chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez, chủ tịch La Liga Javier Tebas thẳng thắn “phản pháo” trở lại. “Ông ta nói dối. Ngay cả con số cũng loạn cả lên. Lúc thì ông ta nói đưa tôi 25 triệu euro, lúc thì nói 10 triệu euro. Chính ông ta tung tin đồn rồi lại tự diễn vai nạn nhân của câu chuyện”.

Sneijder chỉ ra sai lầm của Arne Slot

Cựu sao Hà Lan, Wesley Sneijder chỉ ra sai lầm lớn nhất của Arne Slot tại Liverpool là đồng ý bán Luis Diaz. “Tôi nghĩ Liverpool và Arne Slot phải nhận ra được bài học. Họ bán Diaz sang cho Bayern Munich. Đó chính là sai lầm lớn nhất. Cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời. Tất nhiên sẽ có những lý do phía sau nhưng khi nhìn vào phong độ của Diaz tại Bayern, thật khó mà hiểu nổi quyết định của họ”.

Vardy không có ý định trở lại Leicester City

Theo một số nguồn tin, Jamie Vardy có ý định về đá cho Leicester City một mùa trước khi giải nghệ. Tuy nhiên, nguồn tin thân cận với cầu thủ này vừa phủ nhận tin đồn trên. Vardy muốn ở lại Cremonese nếu đội bóng này trụ hạng thành công (cũng là điều khoản kích hoạt tự động gia hạn thêm một năm). Trong trường hợp Cremonese xuống hạng, Vardy sẽ xem xét tình hình trước khi đưa ra quyết định.

Mbeumo háo hức vì được dự Champions League

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Bryan Mbeumo thừa nhận rất háo hức vì mùa giải sau sẽ được thi đấu tại Champions League. “Tôi thực sự rất mong chờ giây phút ấy. Tôi hiểu được dự cúp C1 quan trọng như thế nào với đội bóng và các cổ động viên. Tôi cảm nhận được không khí sẽ cực kỳ náo nhiệt. Tôi cảm thấy rất tự hào khi là một trong những thành viên giúp đội bóng đạt được thành tích này”.

-13/05/2026 04:57 AM (GMT+7)
