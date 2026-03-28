Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Hàn Quốc vs Côte d'Ivoire
Tin mới nhất bóng đá sáng 28/3: Hậu vệ trái được tiến cử cho MU, Lukaku nổi loạn ở Napoli

Sự kiện: Điểm tin bóng đá Manchester United World Cup 2026

Ngôi sao đang thi đấu ở Ngoại hạng Anh được nhận định rất phù hợp với MU.

Hậu vệ Tottenham được tiến cử cho MU

Trên Hajper, cựu trung vệ Marco Materazzi ủng hộ hậu vệ trái Destiny Udogie gia nhập MU nếu rời Tottenham vào mùa hè. Theo nhà vô địch World Cup 2006, ngôi sao người Italia sẽ phát huy hết tiềm năng nhờ lối chơi có phần tương đồng Luke Shaw:

"Liệu Destiny Udogie có phải là người phù hợp để kế nhiệm Luke Shaw tại MU? Tôi nghĩ là có. Cậu ấy sẽ chơi tốt hơn khi dâng cao hỗ trợ tấn công như Luke Shaw hơn là bó vào trong, bởi vì ĐT Italia đã có Riccardo Calafiori, Gianluca Mancini và Alessandro Bastoni".

Udogie được cho là phù hợp với MU

Lukaku mâu thuẫn với Napoli, nhận "tối hậu thư" đanh thép

Theo Sky Sports Italia, mối quan hệ giữa Napoli và Romelu Lukaku đang vô cùng căng thẳng. Nguyên nhân vì Lukaku từ chối trở lại đại bản doanh CLB sau khi bị loại khỏi đợt tập trung ĐT Bỉ vì chấn thương. Thay vào đó, anh ở lại Bỉ để tập luyện với HLV riêng.

Quyết định này không được sự đồng thuận từ HLV Antonio Conte lẫn ban lãnh đạo câu lạc bộ. Người đại diện của Lukaku và giám đốc thể thao Giovanni Manna đã tổ chức cuộc gặp mặt để hòa giải nhưng thất bại. Mới đây, phía đội bóng yêu cầu Lukaku phải trở lại trước thứ Ba để chuẩn bị cho đại chiến với AC Milan (6/4), bằng không anh sẽ bị loại khỏi đội hình chính vô thời hạn.

ĐT Iran hành động ý nghĩa trước trận giao hữu để phản đối chiến tranh

Khi tiến hành thủ tục hát quốc ca trước thềm trận giao hữu với ĐT Nigeria, các cầu thủ ĐT Iran đã đeo băng đen, cầm theo những chiếc cặp sách màu tím và hồng có gắn ruy băng. Theo một quan chức Liên đoàn bóng đá Iran, đây là hành động để tưởng nhớ đến các nạn nhân trong cuộc không kích nhắm vào một trường học tại Tehran. Vụ không kích khiến 175 người thiệt mạng, bao gồm cả học sinh và giáo viên.

Hiện tại, Iran đang chìm trong bất ổn chính trị, thậm chí đội tuyển quốc gia nước này cũng bỏ ngỏ khả năng tham dự World Cup 2026.

Thông điệp đanh thép của ĐT Iran

Casemiro tái khẳng định không ở lại MU

Trả lời phỏng vấn The Athletic, Casemiro khẳng định anh sẽ chia tay MU vào mùa hè, bất chấp người hâm mộ kêu gọi CLB giữ chân mình: "Tôi vẫn đang rất tận hưởng khoảng thời gian ở Manchester. Tình cảm mà người hâm mộ dành cho tôi thật sự rất lớn lao. Nhưng tôi thực sự tin rằng quyết định đã được đưa ra và hoàn tất. Tôi đang tận hưởng khoảng thời gian này. Tôi tin rằng sẽ có những khoảnh khắc khó khăn về mặt cảm xúc, những trận đấu cuối cùng tại MU".

Neuer được khen ngang tầm Ronaldo - Messi

Trên Bild, cựu HLV trưởng Bayern Munich, Felix Magath đã dành lời ca ngợi cho Manuel Neuer nhân dịp sinh nhật thứ 40 của thủ thành này (27/3), đồng thời so sánh anh với Cristiano Ronaldo và Lionel Messi: "Xét về màn trình diễn của Manuel, tầm quan trọng của cậu ấy đối với Bayern và đội tuyển quốc gia, cũng như những thành tích mà cậu ấy đạt được, tôi thấy cậu ấy ngang tầm Messi và Ronaldo. Nếu ở phong độ đỉnh cao lúc này, cậu ấy sẽ có giá trị khoảng 150 triệu euro!".

MU thay đổi chưa từng có sau 24 năm vì áp lực World Cup
Trước áp lực từ lịch thi đấu dày đặc của World Cup, MU buộc phải đưa ra quyết định chưa từng có trong hơn hai thập kỷ khi từ bỏ các chuyến du đấu liên...

Bấm xem >>

Theo Đỗ Anh (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-28/03/2026 01:26 AM (GMT+7)
