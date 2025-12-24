Malaysia nhận thêm đòn "trời giáng", nguy cơ bị cấm dự AFC Nations League

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Manchester United vs Newcastle United
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Parma vs Fiorentina
Logo Parma - PAR Parma
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
West Ham United vs Fulham
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Liverpool vs Wolverhampton Wanderers
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Burnley vs Everton
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Brentford vs AFC Bournemouth
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Arsenal vs Brighton & Hove Albion
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Chelsea vs Aston Villa
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Pisa vs Juventus
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Milan vs Hellas Verona
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Cremonese vs Napoli
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Sunderland vs Leeds United
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Crystal Palace vs Tottenham Hotspur
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Atalanta vs Inter Milan
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
West Ham United vs Brighton & Hove Albion
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Everton
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Chelsea vs AFC Bournemouth
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Burnley vs Newcastle United
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Manchester United vs Wolverhampton Wanderers
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Arsenal vs Aston Villa
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Liverpool vs Leeds United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Crystal Palace vs Fulham
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Sunderland vs Manchester City
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Brentford vs Tottenham Hotspur
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Cagliari vs Milan
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Aston Villa vs Nottingham Forest
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Wolverhampton Wanderers vs West Ham United
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Brighton & Hove Albion vs Burnley
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Monaco vs Olympique Lyonnais
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Juventus vs Lecce
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
AFC Bournemouth vs Arsenal
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Espanyol vs Barcelona
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Lazio vs Napoli
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Leeds United vs Manchester United
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Tottenham Hotspur vs Sunderland
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Newcastle United vs Crystal Palace
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Fulham vs Liverpool
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Real Madrid vs Real Betis
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Manchester City vs Chelsea
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Inter Milan vs Bologna
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Paris Saint-Germain vs Paris FC
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Real Sociedad vs Atlético de Madrid
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Sassuolo vs Juventus
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
West Ham United vs Nottingham Forest
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
AFC Bournemouth vs Tottenham Hotspur
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brentford vs Sunderland
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Crystal Palace vs Aston Villa
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Everton vs Wolverhampton Wanderers
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Fulham vs Chelsea
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Manchester City vs Brighton & Hove Albion
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Burnley vs Manchester United
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Newcastle United vs Leeds United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Arsenal vs Liverpool
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-

Malaysia nhận thêm đòn "trời giáng", nguy cơ bị cấm dự AFC Nations League

Sự kiện: Malaysia bị FIFA phạt vì gian lận nhập tịch

Vụ nhập tịch chui 7 cầu thủ đang khiến nền bóng đá Malaysia điêu đứng. Sau những án phạt đến từ LĐBĐ Thế giới (FIFA), LĐBĐ châu Á (AFC) cũng chuẩn bị đưa ra những án phạt nghiêm khắc với "Hổ Mã Lai".

⚽ AFC chuẩn bị ra mắt AFC Nations League

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) mới đây đã công bố kế hoạch tổ chức một giải đấu mới mang tên AFC Nations League. Giải đấu được xây dựng theo mô hình của UEFA Nations League, nhằm mang đến các trận đấu mang tính cạnh tranh cao trong các đợt FIFA Matchday.

AFC dự kiến tổ chức AFC Nations League

AFC dự kiến tổ chức AFC Nations League

Theo kế hoạch, 47 quốc gia thành viên AFC sẽ tham gia tranh tài theo một hệ thống thi đấu có cấu trúc và lịch trình rõ ràng, phù hợp với trình độ từng đội.

Các đội tuyển nhiều khả năng sẽ được phân vào 3 - 4 hạng đấu dựa trên thứ hạng FIFA trong khuôn khổ AFC Nations League. Việc chia thành nhiều hạng được xem là giải pháp hợp lý để tạo ra những trận đấu cân bằng, tránh chênh lệch trình độ quá lớn.

🔄 Lợi ích lớn của AFC Nations League

AFC Nations League được kỳ vọng mang đến những trận cầu chất lượng cao và thu hút lượng lớn khán giả, đặc biệt là với các quốc gia nhỏ vốn gặp khó trong việc tìm kiếm các trận đấu mang tính cạnh tranh thực sự.

Đây là một ý tưởng hay khi học hỏi mô hình đã rất thành công ở châu Âu với UEFA Nations League. Giải đấu này giúp các quốc gia nhỏ được chơi những trận đấu cạnh tranh chất lượng, thay vì chỉ đá giao hữu.

Mô hình này sẽ hỗ trợ các đội yếu hơn phát triển, từ đó thu hẹp khoảng cách với những nền bóng đá lớn. Kịch bản tương tự hoàn toàn có thể diễn ra ở châu Á.

Ngoài khía cạnh chuyên môn, AFC Nations League còn giúp nâng tầm tiêu chuẩn bóng đá châu Á và mở ra cơ hội thương mại lớn hơn. Cạnh tranh khốc liệt hơn sẽ buộc các cầu thủ phải thúc đẩy lẫn nhau, qua đó nâng cao chất lượng. Bên cạnh đó, những trận đấu cạnh tranh luôn thu hút người hâm mộ nhiều hơn giao hữu.

Malaysia có nguy cơ bị cấm dự kỳ AFC Nations League đầu tiên

Malaysia có nguy cơ bị cấm dự kỳ AFC Nations League đầu tiên

⚠️ Nguy cơ bị cấm thi đấu: cú sốc lớn với Malaysia

Thế nhưng, hoàn toàn có khả năng tuyển Malaysia có thể bị cấm tham dự AFC Nations League do các án phạt từ FIFA. Việc vắng mặt ở kỳ AFC Nations League đầu tiên sẽ là đòn giáng mạnh với "Harimau Malaya".

Chuyên gia bóng đá Malaysia - tiến sĩ Zulakbal Abdul Karim nhận xét: “Nếu Malaysia không thể dự AFC Nations League vì án cấm, đó sẽ là cú sốc lớn khi bỏ lỡ kỳ đầu tiên – nơi tất cả các đội hàng đầu đều góp mặt. Nhưng khi đã chạm đáy, con đường duy nhất là đứng dậy”.

Tiến sĩ Zulakbal nhấn mạnh, trong trường hợp bị cấm một hoặc hai năm, Malaysia cần coi đó là cơ hội để tái cấu trúc toàn diện.

“FAM phải tận dụng giai đoạn này để sắp xếp lại mọi thứ, từ hệ thống đào tạo trẻ cho đến đội tuyển quốc gia. Một án cấm hoàn toàn có thể trở thành điều lành nếu FAM biết dùng thời gian đó để sửa chữa những nền tảng cốt lõi của bóng đá Malaysia”, tiến sĩ Zulakbal khẳng định.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-24/12/2025 08:26 AM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Malaysia bị FIFA phạt vì gian lận nhập tịch
Xem thêm
Tin liên quan
Malaysia bị FIFA phạt vì gian lận nhập tịch Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN