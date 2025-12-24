Malaysia nhận thêm đòn "trời giáng", nguy cơ bị cấm dự AFC Nations League

⚽ AFC chuẩn bị ra mắt AFC Nations League

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) mới đây đã công bố kế hoạch tổ chức một giải đấu mới mang tên AFC Nations League. Giải đấu được xây dựng theo mô hình của UEFA Nations League, nhằm mang đến các trận đấu mang tính cạnh tranh cao trong các đợt FIFA Matchday.

Theo kế hoạch, 47 quốc gia thành viên AFC sẽ tham gia tranh tài theo một hệ thống thi đấu có cấu trúc và lịch trình rõ ràng, phù hợp với trình độ từng đội.

Các đội tuyển nhiều khả năng sẽ được phân vào 3 - 4 hạng đấu dựa trên thứ hạng FIFA trong khuôn khổ AFC Nations League. Việc chia thành nhiều hạng được xem là giải pháp hợp lý để tạo ra những trận đấu cân bằng, tránh chênh lệch trình độ quá lớn.

🔄 Lợi ích lớn của AFC Nations League

AFC Nations League được kỳ vọng mang đến những trận cầu chất lượng cao và thu hút lượng lớn khán giả, đặc biệt là với các quốc gia nhỏ vốn gặp khó trong việc tìm kiếm các trận đấu mang tính cạnh tranh thực sự.

Đây là một ý tưởng hay khi học hỏi mô hình đã rất thành công ở châu Âu với UEFA Nations League. Giải đấu này giúp các quốc gia nhỏ được chơi những trận đấu cạnh tranh chất lượng, thay vì chỉ đá giao hữu.

Mô hình này sẽ hỗ trợ các đội yếu hơn phát triển, từ đó thu hẹp khoảng cách với những nền bóng đá lớn. Kịch bản tương tự hoàn toàn có thể diễn ra ở châu Á.

Ngoài khía cạnh chuyên môn, AFC Nations League còn giúp nâng tầm tiêu chuẩn bóng đá châu Á và mở ra cơ hội thương mại lớn hơn. Cạnh tranh khốc liệt hơn sẽ buộc các cầu thủ phải thúc đẩy lẫn nhau, qua đó nâng cao chất lượng. Bên cạnh đó, những trận đấu cạnh tranh luôn thu hút người hâm mộ nhiều hơn giao hữu.

⚠️ Nguy cơ bị cấm thi đấu: cú sốc lớn với Malaysia

Thế nhưng, hoàn toàn có khả năng tuyển Malaysia có thể bị cấm tham dự AFC Nations League do các án phạt từ FIFA. Việc vắng mặt ở kỳ AFC Nations League đầu tiên sẽ là đòn giáng mạnh với "Harimau Malaya".

Chuyên gia bóng đá Malaysia - tiến sĩ Zulakbal Abdul Karim nhận xét: “Nếu Malaysia không thể dự AFC Nations League vì án cấm, đó sẽ là cú sốc lớn khi bỏ lỡ kỳ đầu tiên – nơi tất cả các đội hàng đầu đều góp mặt. Nhưng khi đã chạm đáy, con đường duy nhất là đứng dậy”.

Tiến sĩ Zulakbal nhấn mạnh, trong trường hợp bị cấm một hoặc hai năm, Malaysia cần coi đó là cơ hội để tái cấu trúc toàn diện.

“FAM phải tận dụng giai đoạn này để sắp xếp lại mọi thứ, từ hệ thống đào tạo trẻ cho đến đội tuyển quốc gia. Một án cấm hoàn toàn có thể trở thành điều lành nếu FAM biết dùng thời gian đó để sửa chữa những nền tảng cốt lõi của bóng đá Malaysia”, tiến sĩ Zulakbal khẳng định.