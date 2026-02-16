Kết quả bóng đá Arsenal - Wigan: Đại thắng chỉ sau 27 phút (FA Cup)

HLV Mikel Arteta xoay vòng lực lượng Arsenal ở trận này với 8 vị trí bị thay đổi. Calafiori trước trận được xếp đá chính nhưng bị đau trong lúc khởi động, nên Saka được cho vào thay còn Myles Lewis-Skelly lùi xuống đá hậu vệ trái, để Eze chơi tiền vệ trung tâm với Norgaard.

Madueke mở tỷ số cho Arsenal trong khi Saka gián tiếp làm nên bàn thứ 3

Việc Eze đá thấp hơn bình thường lại giúp anh phát huy sở trường chọc khe, đặc biệt khi Wigan đá 3 trung vệ. Ở các phút 11 và 19, Eze chọc khe đưa Madueke và Martinelli thoát xuống ghi bàn, đến phút 23 Saka có đường căng ngang biến thành pha đá phản của Hunt, và 4 phút sau đến lượt Norgaard trổ tài chọc khe khi đưa Jesus phá bẫy việt vị ghi bàn.

Dẫn tới 4 bàn chỉ sau chưa đầy nửa tiếng khiến Arsenal dễ đá trong phần còn lại của trận đấu. HLV Arteta rút bớt các trụ cột nhưng đội hình trên sân vẫn tạo thêm cơ hội, Gyokeres sút dội cột dọc đầu hiệp 2 trong khi Martinelli có một pha đánh đầu không thắng nổi thủ môn.

Thậm chí thủ môn 19 tuổi Tommy Setford cũng được cho vào bắt cuối trận cho Arsenal. Sau khi đoạt vé vào vòng 5 FA Cup, Arsenal sẽ trở lại mặt trận Premier League với trận gặp đội cuối bảng Wolves (3h, 19/2).

Tỷ số trận đấu: Arsenal 4-0 Wigan (hiệp 1: 4-0).

Ghi bàn (kiến tạo): Madueke 11' (Eze), Martinelli 19' (Eze), Hunt 23' (đá phản), Jesus 27' (Norgaard)

Đội hình xuất phát:

Arsenal: Kepa, White, Saliba, Mosquera, Lewis-Skelly, Norgaard, Eze, Saka, Madueke, Martinelli, Jesus.

Wigan: Tickle, Fox, Aimson, Kerr (Capt), Hunt, Murray, Weir, Moxon, Raphael, Wright, Taylor.

Arsenal Wigan Sút khung thành 17(6) 2(2) Thời gian kiểm soát bóng 73% 27% Phạm lỗi 9 13 Thẻ vàng 2 2 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 4 1 Phạt góc 5 0 Cứu thua 2 2