Hot girl Trang Lê vóc dáng nóng bỏng, chạy bộ xuyên Tết để "phá đảo" các giải chạy

Thời gian qua, Trang Lê gây ấn tượng khi tham gia hoạt động chạy bộ ở Hồ Gươm vào những dịp cuối tuần.

Nữ HLV Fitness nổi tiếng với hơn 1 triệu người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội thu hút ánh nhìn bởi nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng chuẩn mực, đường cong “bỏng mắt” tạo nên nét đẹp khỏe khoắn, chuyên nghiệp của một runner thực thụ.

“Tôi có tham gia một số cộng đồng chạy bộ vào chủ nhật hàng tuần tại Hồ Gươm. Đây là hoạt động rất thú vị, kết nối những người cùng đam mê với nhau, chia sẻ kinh nghiệm và tình yêu với thể thao. Tôi thường chọn mức cự ly từ 5-10km để chạy. Tôi cũng mong sẽ có thêm nhiều hội nhóm chạy như thế này hơn nữa để phong trào ngày càng mạnh lên”, Trang Lê chia sẻ.

Người đẹp cho biết trong năm vừa qua, cô trải qua khá nhiều khó khăn và thử thách trong công việc khi có những dự án không được thành công như mong đợi. Chính việc tập luyện thể thao đã giúp Trang Lê vượt qua, giải tỏa căng thẳng, áp lực, trở lại trạng thái cân bằng và biết cách tận hưởng cuộc sống hơn.

Đặc biệt, trong dịp Tết năm nay, nữ gymer nóng bỏng cho biết cô sẽ vẫn duy trì tập luyện đều đặn để hướng đến thành tích ấn tượng ở 4 giải chạy lớn trong năm 2026.

“Sau Tết có rất nhiều giải chạy. Tôi đã lên kế hoạch tham gia khoảng 4 giải chạy trong năm nay, gần nhất là giải Marathon Đền Hùng được tổ chức ở Phú Thọ vào đầu tháng 4. Tôi sẽ duy trì việc tập luyện ở trong Tết để hướng tới có thành tích tốt ở giải đấu này”, Trang Lê cho biết.

Nữ HLV chia sẻ việc tập luyện là niềm vui, giúp tôi có nhiều năng lượng hơn để đi chơi những ngày Tết. Cô nàng còn bật mí sẽ rủ người thân trong gia đình cùng tham gia tập luyện với nhau với hình thức “tập luyện có thưởng”.

Trang Lê bật mí món ăn ngày Tết cô thích nhất là bánh chưng. Nhưng đây cũng là món ăn mà cô đánh giá có rất nhiều calo. Bên cạnh thói quen tập luyện thể thao đều đặn, Trang Lê chia sẻ bản thân còn giữ thói quen đọc sách mỗi ngày để rèn luyện khả năng tập trung, minh mẫn hơn.

“Nếu được chọn một điều ước mình ước trong năm mới, tôi hy vọng giúp được hàng ngàn phụ nữ có động lực tập luyện và yêu thương bản thân nhiều hơn qua những chia sẻ của mình trên mạng xã hội. Truyền cảm hứng thể thao cho những người xung quanh chính là niềm vui và hạnh phúc của tôi”.

“Ngoài ra, năm vừa qua tôi cũng gặp phải khá nhiều ý kiến trái chiều về phong cách ăn mặc của mình. Tôi cũng đã xem xét và suy nghĩ rất kỹ về những ý kiến của mọi người, những cái gì đúng thì mình sẽ tiếp thu còn những ý kiến quá tiêu cực thì mình cũng sẽ không để bị ảnh hưởng”.

“Mỗi người có một phong cách và cá tính riêng, không ai giống ai và không thể bị thay thế. Nên theo quan điểm của mình thì hãy giữ nguyên những bản sắc, cá tính của mình, chỉ cải thiện hoặc thay đổi một chút để trở thành phiên bản tốt hơn thôi. Tôi vẫn sẽ tiếp tục làm hình ảnh trong năm mới thật năng lượng và mang lại nhiều giá trị hơn cho cộng đồng, rất mong được tất cả mọi người quan tâm yêu quý và ủng hộ”, Trang Lê chia sẻ thêm.