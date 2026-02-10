Sếp lớn AFC gieo hy vọng cho Malaysia vụ 7 sao nhập tịch chui: Cửa thắng là 50/50

Sếp lớn AFC gieo hy vọng của Malaysia

Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), Datuk Windsor John, cho biết việc Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) tạm hoãn thi hành các án phạt đối với bảy cầu thủ nhập tịch của đội tuyển quốc gia là một tín hiệu tích cực, và cơ hội để Malaysia giành chiến thắng trong vụ kiện liên quan đến cáo buộc làm giả hồ sơ hiện ở mức 50-50.

Datuk Windsor John gieo hy vọng trong vụ nhập tịch sai 7 cầu thủ của Malaysia

Vào cuối tháng trước, CAS đã tạm hoãn việc thi hành án treo đối với bảy cầu thủ nhập tịch, những người trước đó bị Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) cấm thi đấu 12 tháng vì cáo buộc làm giả giấy tờ.

Điều này đồng nghĩa với việc bảy cầu thủ gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel có thể tạm thời tiếp tục sự nghiệp thi đấu cho đến khi CAS đưa ra phán quyết cuối cùng.

Trong cuộc đối đầu với Nam Định tại Cúp C1 Đông Nam Á mới đây, CLB Johor đã để Hector Havel đá chính, trong khi Joao Figueiredo vào sân từ ghế dự bị.

Windsor cho biết, dựa trên kinh nghiệm của ông tại AFC, việc được tạm hoãn thi hành án như vậy rất hiếm khi xảy ra và điều này cho thấy một dấu hiệu tích cực để vụ việc có thể kết thúc với phán quyết có lợi cho Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM).

“Nếu nhìn vào vấn đề này, việc được hoãn thi hành án thường rất khó đạt được,” ông nói khi xuất hiện với tư cách khách mời trong chương trình XI Sebelas Utama trên kênh Astro Arena.

“Họ đã yêu cầu lệnh tạm hoãn và CAS đã chấp thuận việc tạm hoãn. Điều này rất khó bởi vì tiêu chí đặt ra là rất cao. Vì vậy, cơ hội chiến thắng hiện là 50-50 bởi theo kinh nghiệm của chúng tôi tại AFC, tất cả các vụ việc do AFC xử lý, bất kỳ ai đưa vụ việc lên CAS và xin lệnh tạm hoãn thì đều thua, họ chưa bao giờ được chấp thuận.

Đó là những gì đã xảy ra trong suốt thời gian tôi giữ chức Tổng thư ký từ năm 2015, chưa từng có một vụ nào mà bên bị cáo buộc được giảm nhẹ án phạt. Như tôi đã nói trước đó, việc tạm hoãn này là một điều tích cực đối với các cầu thủ này.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là họ đã thắng. Vẫn là 50-50, bởi khi họ được tạm hoãn, FIFA vẫn chưa đưa ra lập luận của mình".

Kết quả vụ kháng cáo ảnh hưởng trực tiếp với ĐT Việt Nam

Trước đó, Liên đoàn bóng đá Malaysia đã kháng cáo thất bại hai lần trước FIFA về trường hợp nhập tịch sai 7 cầu thủ Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel do sai lệch giữa giấy khai sinh gốc và tài liệu nộp lên FIFA.

Nên nhớ rằng kết quả của vụ kiện này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới thành tích của ĐT Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027. Trong trường hợp thua kiện, nhiều khả năng "Hổ vàng" sẽ nhận án thua trắng 0-3 trước ĐT Việt Nam và ĐT Nepal, do sử dụng cầu thủ nhập tịch sai trong 2 trận đấu này. Hiện tại, Malaysia đang chiếm tấm vé đi tiếp duy nhất của bảng F với 5 trận toàn thắng trong ĐT Việt Nam đứng thứ 2 do kém hơn 3 điểm.