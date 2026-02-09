Diễn biến mới vụ Malaysia kháng án 7 cầu thủ nhập tịch chui, có cơ thắng kiện ở CAS

FAM thay đổi chiến lược kháng cáo tại CAS

Diễn biến vụ kháng cáo liên quan đến bê bối nhập tịch của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) trước Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) tiếp tục có diễn biến mới. Tuy nhiên, theo giới chuyên môn, cánh cửa lật ngược thế cờ với FAM vẫn chưa hoàn toàn khép lại.

Malaysia vẫn đang làm tất cả để thoát tội vụ cáo buộc 7 cầu thủ nhập tịch chui

Trong chia sẻ mới đây với truyền thông Malaysia, luật sư thể thao Nik Roseli (cựu thành viên ban chấp hành FAM) tiết lộ đội ngũ pháp lý của liên đoàn đã xây dựng một hướng đi mới. Thay vì phủ nhận toàn bộ cáo buộc, FAM được cho là đã thừa nhận 7 bộ hồ sơ nhập tịch có dấu hiệu bị làm giả, song sẽ tập trung chứng minh đây là hành vi mang tính cá nhân, không phải sai phạm có hệ thống.

Theo ông Roseli, lập luận tại CAS sẽ đi sâu vào khía cạnh kỹ thuật pháp lý. “FAM không còn phủ nhận sự tồn tại của tài liệu giả mạo, mà chỉ cho rằng một số cá nhân trong tổ chức đã thực hiện hành vi đó”, báo Utusan dẫn lời vị luật sư.

Tranh luận pháp lý xoay quanh giấy tờ quốc tịch và điều kiện thi đấu

Một điểm đáng chú ý khác là khả năng các giấy tờ do Cục Đăng ký quốc gia (NRD) cấp sẽ không được CAS xem xét trong phiên điều trần sắp tới. Theo ông Roseli, nội dung kháng cáo tập trung vào cáo buộc làm giả giấy khai sinh gốc, yếu tố cốt lõi của vụ việc, nên các giấy tờ NRD khó có giá trị làm thay đổi bản chất hồ sơ.

Luật sư Nik Roseli lý giải FAM vẫn còn cơ hội chiến thắng

“Giấy tờ NRD chỉ chứng minh quốc tịch, trong khi điều kiện thi đấu quốc tế không dừng ở đó. Một cầu thủ còn phải đáp ứng tiêu chí về nguồn gốc gia đình, chẳng hạn có ông hoặc bà sinh ra tại Malaysia. Vì vậy, chỉ dựa vào giấy tờ quốc tịch là chưa đủ”, ông Roseli phân tích.

Là người theo sát vụ việc từ đầu, luật sư Roseli từng nhiều lần đưa ra nhận định sát với diễn biến thực tế. Theo đánh giá của ông, FAM đang đặt cược vào chiến lược “đổ lỗi” về phía cá nhân nhằm tránh án phạt ở cấp độ liên đoàn. Với phiên điều trần dự kiến diễn ra vào cuối tháng 2, khả năng đảo chiều kết quả vẫn còn cho Malaysia.