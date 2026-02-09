Diễn biến mới vụ Malaysia kháng án 7 cầu thủ nhập tịch chui, có cơ thắng kiện ở CAS

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tết Bính Ngọ 2026

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Thép Xanh Nam Định vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Atalanta vs Cremonese
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Roma vs Cagliari
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Werder Bremen vs Bayern Munich
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Borussia Dortmund vs Mainz 05
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
-
Bayer Leverkusen vs St. Pauli
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Rennes vs Paris Saint-Germain
Logo Rennes - REN Rennes
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Monaco vs Nantes
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Olympique Marseille vs Strasbourg
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Olympique Lyonnais vs Nice
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Nice - NIC Nice
-
West Ham United vs Manchester United
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Tottenham Hotspur vs Newcastle United
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Sunderland vs Liverpool
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Nottingham Forest vs Wolverhampton Wanderers
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Manchester City vs Fulham
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Everton vs AFC Bournemouth
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Crystal Palace vs Burnley
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Chelsea vs Leeds United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Brentford vs Arsenal
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Aston Villa vs Brighton & Hove Albion
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Real Madrid vs Real Sociedad
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Mallorca vs Real Betis
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Girona vs Barcelona
Logo Girona - GIR Girona
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Rayo Vallecano vs Atlético de Madrid
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Pisa vs Milan
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Napoli vs Roma
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Inter Milan vs Juventus
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Milan vs Como
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Como - COM Como
-

Diễn biến mới vụ Malaysia kháng án 7 cầu thủ nhập tịch chui, có cơ thắng kiện ở CAS

Sự kiện: Malaysia bị FIFA phạt vì gian lận nhập tịch

LĐBĐ Malaysia (FAM) vẫn đang tìm mọi cách để thoát tội vụ 7 cầu thủ nhập tịch làm giả hồ sơ. Theo tiết lộ từ báo chí Malaysia, FAM có thể thay đổi chiến lược trước khi CAS đưa ra phán quyết cuối cùng.

FAM thay đổi chiến lược kháng cáo tại CAS

Diễn biến vụ kháng cáo liên quan đến bê bối nhập tịch của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) trước Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) tiếp tục có diễn biến mới. Tuy nhiên, theo giới chuyên môn, cánh cửa lật ngược thế cờ với FAM vẫn chưa hoàn toàn khép lại.

Malaysia vẫn đang làm tất cả để thoát tội vụ cáo buộc 7 cầu thủ nhập tịch chui

Malaysia vẫn đang làm tất cả để thoát tội vụ cáo buộc 7 cầu thủ nhập tịch chui

Trong chia sẻ mới đây với truyền thông Malaysia, luật sư thể thao Nik Roseli (cựu thành viên ban chấp hành FAM) tiết lộ đội ngũ pháp lý của liên đoàn đã xây dựng một hướng đi mới. Thay vì phủ nhận toàn bộ cáo buộc, FAM được cho là đã thừa nhận 7 bộ hồ sơ nhập tịch có dấu hiệu bị làm giả, song sẽ tập trung chứng minh đây là hành vi mang tính cá nhân, không phải sai phạm có hệ thống.

Theo ông Roseli, lập luận tại CAS sẽ đi sâu vào khía cạnh kỹ thuật pháp lý. “FAM không còn phủ nhận sự tồn tại của tài liệu giả mạo, mà chỉ cho rằng một số cá nhân trong tổ chức đã thực hiện hành vi đó”, báo Utusan dẫn lời vị luật sư.

Tranh luận pháp lý xoay quanh giấy tờ quốc tịch và điều kiện thi đấu

Một điểm đáng chú ý khác là khả năng các giấy tờ do Cục Đăng ký quốc gia (NRD) cấp sẽ không được CAS xem xét trong phiên điều trần sắp tới. Theo ông Roseli, nội dung kháng cáo tập trung vào cáo buộc làm giả giấy khai sinh gốc, yếu tố cốt lõi của vụ việc, nên các giấy tờ NRD khó có giá trị làm thay đổi bản chất hồ sơ.

Luật sư Nik Roseli lý giải FAM vẫn còn cơ hội chiến thắng

Luật sư Nik Roseli lý giải FAM vẫn còn cơ hội chiến thắng

“Giấy tờ NRD chỉ chứng minh quốc tịch, trong khi điều kiện thi đấu quốc tế không dừng ở đó. Một cầu thủ còn phải đáp ứng tiêu chí về nguồn gốc gia đình, chẳng hạn có ông hoặc bà sinh ra tại Malaysia. Vì vậy, chỉ dựa vào giấy tờ quốc tịch là chưa đủ”, ông Roseli phân tích.

Là người theo sát vụ việc từ đầu, luật sư Roseli từng nhiều lần đưa ra nhận định sát với diễn biến thực tế. Theo đánh giá của ông, FAM đang đặt cược vào chiến lược “đổ lỗi” về phía cá nhân nhằm tránh án phạt ở cấp độ liên đoàn. Với phiên điều trần dự kiến diễn ra vào cuối tháng 2, khả năng đảo chiều kết quả vẫn còn cho Malaysia.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-09/02/2026 11:50 AM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Malaysia bị FIFA phạt vì gian lận nhập tịch
AFC báo tin vui cho Malaysia
AFC báo tin vui cho Malaysia
ANTD.VN - FIFA sẽ không can thiệp trực tiếp, đồng thời trao quyền hỗ trợ và giám sát quá trình tái cấu trúc Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) cho AFC....
Xem thêm
Tin liên quan
Malaysia bị FIFA phạt vì gian lận nhập tịch Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN