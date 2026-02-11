Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
AFC: FIFA điều tra cầu thủ nhập tịch Malaysia theo khiếu nại từ Việt Nam

Sự kiện: Malaysia bị FIFA phạt vì gian lận nhập tịch Asian Cup 2027

AFC cho biết đơn khiếu nại vụ gian lận nhập tịch của Liên đoàn bóng đá Malaysia xuất phát từ Việt Nam.

Theo tờ Stadium Astro, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), ông Datuk Seri Windsor Paul John cho biết, khiếu nại liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch không hợp lệ của đội tuyển Malaysia xuất phát từ Việt Nam. Thông tin này được Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) cung cấp nhưng không tiết lộ danh tính cá nhân, tổ chức cụ thể.

Ông Windsor cho biết AFC nhận được thông tin từ FIFA vì đây là giải đấu thuộc hệ thống thi đấu của AFC, cụ thể là vòng loại Asian Cup 2027.

“Chúng tôi (AFC) được FIFA thông báo rằng cơ quan này đang điều tra cả 7 cầu thủ ngay sau trận Malaysia gặp Việt Nam, do có sự phản đối từ phía Việt Nam.

Đó là lần đầu tiên chúng tôi nhận thông tin trực tiếp từ FIFA. Sau đó, chúng tôi chờ kết quả điều tra do FIFA tiến hành. Thông thường, quá trình điều tra sẽ diễn ra giữa Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và FIFA. Sau đó, chúng tôi nhận được thông báo về án phạt ban đầu mà FIFA dành cho 7 cầu thủ”, ông nói.

Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á cho biết FIFA thông báo rằng cơ quan này điều tra cả 7 cầu thủ ngay sau trận Malaysia gặp Việt Nam. (Nguồn: Stadium Astro)

Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á cho biết FIFA thông báo rằng cơ quan này điều tra cả 7 cầu thủ ngay sau trận Malaysia gặp Việt Nam. (Nguồn: Stadium Astro)

Đây là tình tiết mới nhất liên quan đến vụ việc 7 cầu thủ - Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel - bị cáo buộc khai gian hồ sơ nhập tịch để đủ điều kiện thi đấu cho tuyển Malaysia.

Trước đó, trong buổi họp báo chiều 25/10, Hoàng thân Tunku Ismail (Malaysia) khẳng định đơn khiếu nại dẫn đến vụ bê bối gian lận nhập tịch bị phanh phui không xuất phát từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF). Điều này trái ngược hoàn toàn với nghi ngờ của các quan chức Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM).

"Tôi được LĐBĐ châu Á (AFC) thông báo rằng đơn khiếu nại không đến từ VFF, không phải chủ tịch hay tổng thư ký. Điều này khá kỳ lạ vì FIFA sẽ không chiều theo một người bất kỳ", Hoàng thân Tunku Ismail, người có ảnh hưởng rất lớn trong nền bóng đá Malaysia, cho biết.

Trong buổi họp báo cách đó một tuần, quan chức FAM bày tỏ quan điểm rằng đơn khiếu nại vụ gian lận nhập tịch xuất phát từ Việt Nam dù không có bằng chứng. Phó chủ tịch LĐBĐ Malaysia là ông Sivasundaram cho biết nhận định này chỉ là suy đoán, không dựa trên bằng chứng rõ ràng.

Hiện tại, Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đã tạm hoãn thi hành án kỷ luật đối với bảy tuyển thủ Malaysia, cho phép họ tiếp tục ra sân trong thời gian chờ kết luận cuối cùng. Dự kiến ngày 26/2, CAS sẽ mở phiên điều trần, đưa ra phán quyết sau cùng cho vụ việc gây nhiều tranh cãi này.

Theo Khánh Ly

Nguồn: [Link nguồn]

11/02/2026 15:44 PM (GMT+7)
Nhiều người đọc
