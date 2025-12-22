Malaysia tiếp tục nhận án phạt của AFC, vi phạm trận gặp Nepal vòng loại Asian Cup

🏟️ Chiến thắng quan trọng tại Bukit Jalil

Cuộc đối đầu diễn ra trên sân vận động quốc gia Bukit Jalil (Kuala Lumpur) vào ngày 18/11/2025. ĐT Malaysia giành chiến thắng tối thiểu 1-0, với bàn thắng duy nhất được ghi do công của Faisal Halim ở phút 56.

Dù có 3 điểm, niềm vui của người hâm mộ Malaysia đã bị giảm sút đáng kể sau khi AFC công bố các án phạt liên quan đến công tác tổ chức trận đấu.

Malaysia (áo vàng) bị phạt ở trận thắng Nepal

⏱️ Vi phạm đầu tiên: Trì hoãn thời gian thi đấu

Theo kết luận của Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức AFC trong cuộc họp hôm thứ Hai, FAM bị xác định đã gây ra tình trạng chậm trễ khi bắt đầu hiệp một (1 phút 20 giây) và hiệp hai (1 phút 30 giây). Với vi phạm Điều 2.2 của Sổ tay vận hành giải đấu AFC, FAM bị phạt 10.192 RM (khoảng 66 triệu đồng).

🎤 Vi phạm thứ hai: Cầu thủ xuất sắc nhất vắng mặt họp báo

Ở vi phạm tiếp theo, FAM không đảm bảo sự có mặt của Faisal Abdul Halim – Cầu thủ xuất sắc nhất trận – tại buổi họp báo sau trận.

Điều này khiến FAM bị phạt thêm 40.770 RM (khoảng 264 triệu đồng) do vi phạm Điều 4.3.8, kết hợp với Điều 31.3 của Điều lệ Asian Cup 2027 tổ chức tại Saudi Arabia.

Không chỉ FAM, bản thân Faisal Halim cũng bị phạt 40.770 RM vì không tham dự họp báo dù đã được AFC yêu cầu chính thức, theo Điều 31.3 của Điều lệ giải đấu.

AFC tiếp tục ra án phạt với Malaysia

📊 Malaysia dẫn đầu bảng nhưng vẫn đối mặt rủi ro

Bất chấp án phạt, chiến thắng trước Nepal giúp Malaysia củng cố ngôi đầu bảng F vòng loại Asian Cup 2027 với thành tích toàn thắng 5 trận (15 điểm). ĐT Việt Nam xếp thứ hai với 12 điểm và chỉ thua duy nhất một trận trước Malaysia.

Ở lượt trận cuối, Malaysia sẽ làm khách trên sân của ĐT Việt Nam vào ngày 31/3/2026. Để giành vé vào vòng chung kết Asian Cup 2027, "Những ngôi sao vàng" buộc phải thắng Malaysia với cách biệt ít nhất 4 bàn.

⚖️ Nguy cơ bị xử nặng vì vụ nhập tịch trái phép

Dù đang chiếm ưu thế, Malaysia vẫn đứng trước nguy cơ bị loại do vụ việc nhập tịch 7 cầu thủ trái phép. Sau khi kháng cáo bị FIFA bác bỏ, FAM đã đưa vụ việc lên Tòa án trọng tài Thể thao (CAS). Trong trường hợp tiếp tục thất bại, Malaysia có thể đối mặt với các án phạt bổ sung từ AFC, bao gồm cả việc hủy kết quả các trận đã đấu tại vòng loại Asian Cup 2027.

Theo nguồn tin, AFC sẽ chỉ đưa ra phán quyết cuối cùng sau khi toàn bộ các đội hoàn thành lượt trận cuối của vòng loại vào tháng 3 năm sau.

