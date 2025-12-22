Malaysia tiếp tục nhận án phạt của AFC, vi phạm trận gặp Nepal vòng loại Asian Cup

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Fulham vs Nottingham Forest
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Athletic Club vs Espanyol
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Manchester United vs Newcastle United
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Parma vs Fiorentina
Logo Parma - PAR Parma
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
West Ham United vs Fulham
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Liverpool vs Wolverhampton Wanderers
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Burnley vs Everton
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Brentford vs AFC Bournemouth
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Arsenal vs Brighton & Hove Albion
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Chelsea vs Aston Villa
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Pisa vs Juventus
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Milan vs Hellas Verona
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Cremonese vs Napoli
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Sunderland vs Leeds United
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Crystal Palace vs Tottenham Hotspur
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Atalanta vs Inter Milan
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
West Ham United vs Brighton & Hove Albion
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Everton
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Chelsea vs AFC Bournemouth
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Burnley vs Newcastle United
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Manchester United vs Wolverhampton Wanderers
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Arsenal vs Aston Villa
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Liverpool vs Leeds United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Crystal Palace vs Fulham
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Sunderland vs Manchester City
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Brentford vs Tottenham Hotspur
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Cagliari vs Milan
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Aston Villa vs Nottingham Forest
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Wolverhampton Wanderers vs West Ham United
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Brighton & Hove Albion vs Burnley
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Monaco vs Olympique Lyonnais
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Juventus vs Lecce
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
AFC Bournemouth vs Arsenal
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Espanyol vs Barcelona
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Lazio vs Napoli
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Leeds United vs Manchester United
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Tottenham Hotspur vs Sunderland
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Newcastle United vs Crystal Palace
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Fulham vs Liverpool
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Real Madrid vs Real Betis
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Manchester City vs Chelsea
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Inter Milan vs Bologna
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Paris Saint-Germain vs Paris FC
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Real Sociedad vs Atlético de Madrid
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Sassuolo vs Juventus
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
West Ham United vs Nottingham Forest
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
AFC Bournemouth vs Tottenham Hotspur
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brentford vs Sunderland
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Crystal Palace vs Aston Villa
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Everton vs Wolverhampton Wanderers
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Fulham vs Chelsea
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Manchester City vs Brighton & Hove Albion
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Burnley vs Manchester United
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Newcastle United vs Leeds United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Arsenal vs Liverpool
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-

Malaysia tiếp tục nhận án phạt của AFC, vi phạm trận gặp Nepal vòng loại Asian Cup

Sự kiện: Malaysia bị FIFA phạt vì gian lận nhập tịch Asian Cup 2027

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) một lần nữa phải nhận án phạt từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). Theo đó, FAM bị phạt tổng cộng 12.500 USD (khoảng 330 triệu đồng) vì hai vi phạm trong trận đấu giữa ĐT Malaysia và ĐT Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027.

🏟️ Chiến thắng quan trọng tại Bukit Jalil

Cuộc đối đầu diễn ra trên sân vận động quốc gia Bukit Jalil (Kuala Lumpur) vào ngày 18/11/2025. ĐT Malaysia giành chiến thắng tối thiểu 1-0, với bàn thắng duy nhất được ghi do công của Faisal Halim ở phút 56.

Dù có 3 điểm, niềm vui của người hâm mộ Malaysia đã bị giảm sút đáng kể sau khi AFC công bố các án phạt liên quan đến công tác tổ chức trận đấu.

Malaysia (áo vàng) bị phạt ở trận thắng Nepal

Malaysia (áo vàng) bị phạt ở trận thắng Nepal

⏱️ Vi phạm đầu tiên: Trì hoãn thời gian thi đấu

Theo kết luận của Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức AFC trong cuộc họp hôm thứ Hai, FAM bị xác định đã gây ra tình trạng chậm trễ khi bắt đầu hiệp một (1 phút 20 giây) và hiệp hai (1 phút 30 giây). Với vi phạm Điều 2.2 của Sổ tay vận hành giải đấu AFC, FAM bị phạt 10.192 RM (khoảng 66 triệu đồng).

🎤 Vi phạm thứ hai: Cầu thủ xuất sắc nhất vắng mặt họp báo

Ở vi phạm tiếp theo, FAM không đảm bảo sự có mặt của Faisal Abdul Halim – Cầu thủ xuất sắc nhất trận – tại buổi họp báo sau trận.

Điều này khiến FAM bị phạt thêm 40.770 RM (khoảng 264 triệu đồng) do vi phạm Điều 4.3.8, kết hợp với Điều 31.3 của Điều lệ Asian Cup 2027 tổ chức tại Saudi Arabia.

Không chỉ FAM, bản thân Faisal Halim cũng bị phạt 40.770 RM vì không tham dự họp báo dù đã được AFC yêu cầu chính thức, theo Điều 31.3 của Điều lệ giải đấu.

AFC tiếp tục ra án phạt với Malaysia

AFC tiếp tục ra án phạt với Malaysia

📊 Malaysia dẫn đầu bảng nhưng vẫn đối mặt rủi ro

Bất chấp án phạt, chiến thắng trước Nepal giúp Malaysia củng cố ngôi đầu bảng F vòng loại Asian Cup 2027 với thành tích toàn thắng 5 trận (15 điểm). ĐT Việt Nam xếp thứ hai với 12 điểm và chỉ thua duy nhất một trận trước Malaysia.

Ở lượt trận cuối, Malaysia sẽ làm khách trên sân của ĐT Việt Nam vào ngày 31/3/2026. Để giành vé vào vòng chung kết Asian Cup 2027, "Những ngôi sao vàng" buộc phải thắng Malaysia với cách biệt ít nhất 4 bàn.

⚖️ Nguy cơ bị xử nặng vì vụ nhập tịch trái phép

Dù đang chiếm ưu thế, Malaysia vẫn đứng trước nguy cơ bị loại do vụ việc nhập tịch 7 cầu thủ trái phép. Sau khi kháng cáo bị FIFA bác bỏ, FAM đã đưa vụ việc lên Tòa án trọng tài Thể thao (CAS). Trong trường hợp tiếp tục thất bại, Malaysia có thể đối mặt với các án phạt bổ sung từ AFC, bao gồm cả việc hủy kết quả các trận đã đấu tại vòng loại Asian Cup 2027.

Theo nguồn tin, AFC sẽ chỉ đưa ra phán quyết cuối cùng sau khi toàn bộ các đội hoàn thành lượt trận cuối của vòng loại vào tháng 3 năm sau.

Vụ 7 cầu thủ nhập tịch chui của Malaysia sắp có phán quyết cuối cùng

Vụ 7 cầu thủ nhập tịch chui của Malaysia sắp có phán quyết cuối cùng

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-22/12/2025 18:12 PM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Malaysia bị FIFA phạt vì gian lận nhập tịch
Xem thêm
Tin liên quan
Malaysia bị FIFA phạt vì gian lận nhập tịch Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN