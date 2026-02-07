Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Malaysia đối diện án phạt kép vì nhập tịch chui, FIFA cấm cả đội trẻ và tuyển nữ?

Sự kiện: Malaysia bị FIFA phạt vì gian lận nhập tịch Asian Cup 2027

Dù không trực tiếp dính líu, các đội tuyển trẻ và đội tuyển nữ Malaysia vẫn đang đứng trước nguy cơ bị “vạ lây” nặng nề từ bê bối nhập tịch cầu thủ của đội tuyển quốc gia, khi Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) ngày càng lún sâu vào khủng hoảng.

Những diễn biến mới nhất cho thấy vụ việc không còn dừng ở mức xử phạt chuyên môn, mà có thể kéo theo một án cấm mang tính hệ thống từ FIFA, ảnh hưởng tới toàn bộ nền bóng đá Malaysia.

🚨 Nguy cơ án cấm “cực nặng” từ FIFA

Theo tiết lộ của ông Datuk Christopher Raj, cựu thành viên ban chấp hành FAM với báo MSN (Indonesia), bóng đá Malaysia đang đối mặt một trong những án phạt nghiêm khắc nhất trong lịch sử.

Ông Datuk Christopher Raj dự đoán kịch bản tồi tệ cho nền bóng đá Malaysia

Ông Datuk Christopher Raj dự đoán kịch bản tồi tệ cho nền bóng đá Malaysia

Ông Christopher Raj cho biết Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đang nỗ lực can thiệp nhằm giúp FAM tránh một án đình chỉ toàn diện từ FIFA. Tuy nhiên, nếu kịch bản xấu nhất xảy ra, lệnh cấm sẽ không chỉ áp dụng với đội tuyển quốc gia nam, mà còn bao trùm toàn bộ hệ sinh thái bóng đá, bao gồm các đội trẻ và đội tuyển nữ.

Những thông tin này ngay lập tức khiến dư luận Malaysia rúng động, khi mức độ nghiêm trọng của vụ bê bối ngày càng lộ rõ.

🔄 Ban lãnh đạo FAM đồng loạt từ chức, FIFA tính tiếp quản?

Tuần trước, toàn bộ ban chấp hành FAM đã đồng loạt nộp đơn từ chức. Động thái này được cho là nỗ lực “né đòn” trừng phạt trực tiếp từ FIFA và AFC.

Bê bối nhập tịch chui đang khiến bóng đá Malaysia đối diện với án phạt nặng nề nhất lịch sử

Bê bối nhập tịch chui đang khiến bóng đá Malaysia đối diện với án phạt nặng nề nhất lịch sử

Theo nhiều nguồn tin, FIFA cùng AFC đang cân nhắc phương án tiếp quản và tái cấu trúc FAM, trong bối cảnh hệ thống quản lý bóng đá Malaysia tồn tại quá nhiều vấn đề nghiêm trọng.

Ngoài bê bối nhập tịch cầu thủ trái phép, bóng đá Malaysia những năm qua còn liên tục vướng vào các vụ bạo lực khán đài, dàn xếp tỉ số và sai phạm quản lý. Vụ nhập tịch trái phép được xem là “giọt nước tràn ly”, buộc các cơ quan quản lý quốc tế phải hành động.

⚖️ Chờ CAS phán quyết, nỗi lo vượt xa những trận thua

Hiện tại, FAM vẫn đang chờ phán quyết cuối cùng từ Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) liên quan đến vụ nhập tịch. Nếu không có bất ngờ, tuyển Malaysia nhiều khả năng sẽ bị AFC xử thua hai trận gặp ĐT Việt Nam và Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027.

FIFA quyết làm đến cùng vụ việc này

FIFA quyết làm đến cùng vụ việc này

Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ lo ngại hơn cả không nằm ở những trận thua trên sân cỏ, mà là viễn cảnh bóng đá Malaysia bị FIFA tước quyền tự quyết, thậm chí cấm thi đấu ở mọi cấp độ đội tuyển quốc gia.

Trong bối cảnh đó, những cảnh báo từ ông Datuk Christopher Raj càng làm dày thêm bầu không khí u ám bao trùm bóng đá Malaysia, nơi một bê bối nhập tịch có thể kéo sụp cả một nền bóng đá.

Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

07/02/2026 09:09 AM (GMT+7)
