FIFA điều tra sếp Malaysia vụ bê bối giả mạo giấy tờ 7 cầu thủ nhập tịch

Sự kiện: Malaysia bị FIFA phạt vì gian lận nhập tịch Đội tuyển Việt Nam Asian Cup 2027

FIFA đang tiến hành điều tra vai trò của Tổng Thư ký Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM), Noor Azman Rahman, liên quan đến cáo buộc giả mạo giấy tờ của 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển quốc gia Malaysia.

FIFA điều tra Tổng Thư ký FAM vụ giả mạo giấy tờ cầu thủ

Chủ tịch lâm thời FAM, Datuk Mohd Yusoff Mahadi, cho biết mục tiêu của cuộc điều tra là làm rõ vai trò và mức độ liên quan của Noor Azman trong vụ việc. Noor Azman sẽ phải tham dự phiên họp của Ủy ban Kỷ luật FAM để làm rõ mức độ liên quan của ông trong vụ việc. Đồng thời, FIFA sẽ tiến hành điều tra trực tiếp đối với Noor Azman trong thời gian tới.

FIFA điều tra sếp Malaysia vụ bê bối giả mạo giấy tờ 7 cầu thủ nhập tịch - 1

Noor Azman đối mặt với điều tra từ FIFA và FAM vì vụ bê bối giả mạo giấy tờ của 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia

“Chúng tôi nhận được email từ FIFA vài ngày trước, trong đó họ thông báo sẽ tiến hành điều tra Noor Azman. Theo những gì tôi được biết, FIFA muốn hiểu rõ quy trình đã diễn ra như thế nào. Họ muốn biết mức độ liên quan của Noor Azman và cách thức các giấy tờ được gửi đi, một cách chi tiết hơn”, ông Yusoff nói trong buổi họp báo sau cuộc họp đặc biệt của Ban Chấp hành (EXCO) FAM hôm nay (22/12).

Trước đó, vào tháng 10, Noor Azman đã bị đình chỉ ngay lập tức sau khi FIFA đưa ra án phạt liên quan vụ việc giấy tờ giả mạo của 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia. Yusoff cho biết thêm, quyết định của Ủy ban Kỷ luật FAM sẽ được chuyển lên EXCO để xác định cuối cùng về tình trạng của Noor Azman.

“Ủy ban kỷ luật sẽ tiến hành điều tra. Điều này sẽ phụ thuộc vào mức độ vi phạm. Nếu là vi phạm nhẹ, sẽ có hình phạt tương ứng, còn nếu nghiêm trọng, hình phạt sẽ nặng hơn. Mọi biện pháp đối với Noor Azman sẽ do EXCO quyết định”, ông Yusoff nhấn mạnh.

Noor Azman được bổ nhiệm làm Tổng Thư ký FAM vào tháng 9/2022, thay thế Mohd Saifuddin Abu Bakar. Hiện tại, vị trí của ông đang bị đe dọa bị cách chức vì nghi ngờ đã thiếu sót trong việc kiểm tra giấy tờ của 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia.

Vào cuối tháng 9, FIFA phát hiện FAM vi phạm liên quan giấy tờ của 7 cầu thủ nhập tịch gồm: Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel. Cụ thể, FIFA xác định rằng ông bà nội hoặc ngoại của 7 cầu thủ này không sinh ra tại Malaysia mà tại châu Âu và Nam Mỹ.

FIFA sau đó phạt FAM 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,6 tỷ đồng), trong khi 7 cầu thủ nhập tịch trên mỗi người bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng) và bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong 12 tháng. FAM đã kháng cáo lên Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) và đang chờ quyết định.

Theo Sỹ Ánh

Nguồn: [Link nguồn]

22/12/2025 16:24 PM (GMT+7)
