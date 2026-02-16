AFC báo tin vui cho Malaysia, 7 sao nhập tịch chui được hủy án cấm 12 tháng?

AFC mở đường cho Malaysia thoát tội

Liên đoàn Bóng đá châu Á cho biết sẵn sàng mở đường cho 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia nếu đơn kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia được chấp thuận tại Tòa án trọng tài thể thao (CAS). Theo đó, án treo giò 12 tháng có thể được hủy bỏ ngay lập tức.

Tuyển Malaysia sẽ chờ phán quyết cuối cùng từ CAS

LĐBĐ Malaysia và 7 cầu thủ đã bị FIFA xử phạt vì vi phạm Điều 22 Bộ Quy tắc Kỷ luật FIFA liên quan đến cáo buộc làm giả hồ sơ nhập tịch. Ngoài án phạt tiền, nhóm cầu thủ còn bị cấm thi đấu 12 tháng. Kháng cáo lên FIFA trước đó bị bác bỏ, buộc FAM đưa vụ việc ra CAS.

Gần đây, CAS đã xác nhận tạm hoãn thi hành án phạt, cho phép các cầu thủ trở lại sân cỏ trong thời gian chờ phán quyết cuối.

Hai kịch bản trước phán quyết ngày 26/2

Theo Tổng Thư ký AFC Windsor Paul John, nếu kháng cáo được chấp thuận và FAM cùng các cầu thủ thắng kiện, lệnh treo giò thường sẽ bị hủy ngay, các cầu thủ có thể trở lại thi đấu cho CLB. Ngược lại, nếu không được chấp thuận, CAS có thể giữ nguyên hoặc tiếp tục thi hành án phạt do không đủ cơ sở để lật quyết định của FIFA.

Ông cũng cho rằng mục tiêu pháp lý của phía cầu thủ có thể không chỉ là xóa án hoàn toàn, mà còn nhằm giảm thời hạn treo giò. Từ góc độ pháp lý, lập luận then chốt là các cầu thủ không trực tiếp dính líu đến cáo buộc mà FIFA đưa ra.

7 cầu thủ Malaysia có thể thoát tội

Phán quyết CAS quyết định vận mệnh "Harimau Malaya"

Vụ việc đang thu hút sự chú ý lớn tại Malaysia trong bối cảnh đội tuyển chuẩn bị cho trận đấu quan trọng tại vòng loại AFC Asian Cup 2027. Malaysia sẽ làm khách trước ĐTQG Việt Nam ở lượt cuối bảng F trên sân Thiên Trường (31/3/2026).

Hiện Malaysia dẫn đầu bảng, Việt Nam bám sát phía sau. Tuy nhiên, nếu kháng cáo tại CAS thất bại, Malaysia có nguy cơ bị trừ điểm từ các trận trước đó, qua đó đánh mất ngôi đầu bảng và suất duy nhất vào vòng chung kết Asian Cup 2027.