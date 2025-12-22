Chưa tìm được chủ mưu vụ nhập tịch gian lận, LĐBĐ Malaysia báo cảnh sát

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Fulham vs Nottingham Forest
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Athletic Club vs Espanyol
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Manchester United vs Newcastle United
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Parma vs Fiorentina
Logo Parma - PAR Parma
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
West Ham United vs Fulham
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Liverpool vs Wolverhampton Wanderers
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Burnley vs Everton
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Brentford vs AFC Bournemouth
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Arsenal vs Brighton & Hove Albion
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Chelsea vs Aston Villa
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Pisa vs Juventus
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Milan vs Hellas Verona
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Cremonese vs Napoli
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Sunderland vs Leeds United
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Crystal Palace vs Tottenham Hotspur
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Atalanta vs Inter Milan
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
West Ham United vs Brighton & Hove Albion
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Everton
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Chelsea vs AFC Bournemouth
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Burnley vs Newcastle United
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Manchester United vs Wolverhampton Wanderers
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Arsenal vs Aston Villa
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Liverpool vs Leeds United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Crystal Palace vs Fulham
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Sunderland vs Manchester City
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Brentford vs Tottenham Hotspur
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Cagliari vs Milan
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Aston Villa vs Nottingham Forest
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Wolverhampton Wanderers vs West Ham United
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Brighton & Hove Albion vs Burnley
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Monaco vs Olympique Lyonnais
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Juventus vs Lecce
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
AFC Bournemouth vs Arsenal
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Espanyol vs Barcelona
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Lazio vs Napoli
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Leeds United vs Manchester United
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Tottenham Hotspur vs Sunderland
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Newcastle United vs Crystal Palace
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Fulham vs Liverpool
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Real Madrid vs Real Betis
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Manchester City vs Chelsea
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Inter Milan vs Bologna
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Paris Saint-Germain vs Paris FC
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Real Sociedad vs Atlético de Madrid
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Sassuolo vs Juventus
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
West Ham United vs Nottingham Forest
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
AFC Bournemouth vs Tottenham Hotspur
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brentford vs Sunderland
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Crystal Palace vs Aston Villa
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Everton vs Wolverhampton Wanderers
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Fulham vs Chelsea
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Manchester City vs Brighton & Hove Albion
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Burnley vs Manchester United
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Newcastle United vs Leeds United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Arsenal vs Liverpool
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-

Chưa tìm được chủ mưu vụ nhập tịch gian lận, LĐBĐ Malaysia báo cảnh sát

Sự kiện: Malaysia bị FIFA phạt vì gian lận nhập tịch

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) quyết định trình báo cảnh sát về nghi vấn làm giả giấy tờ của 7 cầu thủ kỳ cựu, theo khuyến nghị từ Ủy ban Điều tra Độc lập (IIC).

Theo tờ Berita Harian, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) chính thức trình báo cảnh sát liên quan đến nghi vấn làm giả giấy tờ của bảy cầu thủ nhập tịch. Hành động này được thực hiện theo khuyến nghị từ Ủy ban Điều tra Độc lập (IIC).

Thông tin được Quyền Chủ tịch FAM, Datuk Mohd Yusoff Mahadi, xác nhận tại buổi họp báo sau cuộc họp đặc biệt của Ban chấp hành tổ chức tại trụ sở Wisma FAM. Ông Yusoff cho biết FAM sẽ phối hợp đầy đủ với các cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc.

“Theo khuyến nghị của IIC, chúng tôi sẽ trình báo cảnh sát nhằm tạo điều kiện cho một cuộc điều tra toàn diện. Việc này liên quan đến nghi vấn làm giả giấy tờ đã được gửi tới Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA)”, ông nói.

Quyền Chủ tịch FAM nhấn mạnh, tổ chức này mong muốn làm rõ quá trình các giấy tờ bị nghi là giả mạo được tạo ra như thế nào, cũng như xác định cá nhân hoặc tập thể phải chịu trách nhiệm. “Chúng tôi cần biết ai đứng sau hành vi này và bằng cách nào các tài liệu đó lại có thể được sử dụng”, ông Yusoff khẳng định.

7 cầu thủ nhập tịch "lậu" phải chịu trách nhiệm vì đã ký các tài liệu cung cấp sai nguồn gốc của mình. (Nguồn: Bharian)

7 cầu thủ nhập tịch "lậu" phải chịu trách nhiệm vì đã ký các tài liệu cung cấp sai nguồn gốc của mình. (Nguồn: Bharian)

Trước đó, trong báo cáo điều tra đầy đủ, IIC đã đưa ra ba khuyến nghị quan trọng đối với FAM liên quan đến vụ việc của bảy cầu thủ nói trên. Đáng chú ý, ủy ban đề xuất FAM cần khẩn trương báo cảnh sát để các cơ quan thực thi pháp luật tiến hành điều tra chính thức, qua đó xác minh nguồn gốc các giấy tờ bị nghi làm giả và truy cứu trách nhiệm các bên liên quan.

IIC cũng chỉ rõ rằng việc làm giả giấy tờ chính thức là hành vi vi phạm pháp luật và có thể cấu thành tội hình sự theo luật Malaysia.

Bên cạnh đó, IIC khuyến nghị Ủy ban Kỷ luật của FAM khởi động quy trình xử lý nội bộ đối với Tổng thư ký của tổ chức này, tuân thủ đúng các quy định pháp lý hiện hành.

ICC cũng đề xuất FAM tăng cường giám sát, tiến hành cải tổ cơ cấu tổ chức, đồng thời áp dụng các biện pháp phòng ngừa nhằm ngăn chặn sai phạm tương tự và khôi phục uy tín cho nền bóng đá Malaysia.

Chính thức FIFA xử thua 0-3 với Malaysia ở 3 trận đấu, khó thoát án trận gặp Việt Nam
Chính thức FIFA xử thua 0-3 với Malaysia ở 3 trận đấu, khó thoát án trận gặp Việt Nam

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) xác nhận đã nhận án phạt mới nhất từ Ủy ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), sau phiên họp diễn ra ngày...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Khánh Ly ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-22/12/2025 13:29 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Malaysia bị FIFA phạt vì gian lận nhập tịch Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN