Video tennis Machac - Sinner: Tốc hành 70 phút, ra quân ấn tượng (Qatar Open)

Hai tuần sau trận thua 5 set trước Novak Djokovic tại bán kết Australian Open, Sinner đã trở lại mạch thắng với chiến thắng chắc chắn 6-1, 6-4 trước Tomas Machac ở giải ATP 500 trên mặt sân cứng tại Doha (Qatar). Trận thắng kéo dài 70 phút giúp hạt giống số hai nâng chuỗi thắng ở cấp độ này lên 11 trận, sau khi anh đăng quang tại Bắc Kinh và Vienna hồi tháng 10 năm ngoái.

Sinner lấy lại phong độ bằng màn ra mắt thuyết phục tại Qatar Open

“Hôm nay điều kiện có phần tệ hơn hôm qua vì gió. Nhưng bạn phải thích nghi với mọi hoàn cảnh trên sân. Tôi đã thi đấu vài trận trước đó nên cũng phần nào biết điều gì đang chờ đợi. Hôm nay tôi cảm thấy ổn, thể lực cũng rất tốt. Mỗi trận tiếp theo sẽ khó hơn, hy vọng tôi sẽ sẵn sàng”, Sinner chia sẻ.

Trong màn trình diễn đầy hiệu quả, Sinner chỉ để mất 6 điểm khi cầm giao bóng, đồng thời hóa giải thành công khởi đầu bùng nổ của Machac ở set hai. Dù bỏ lỡ 3 match point khi trả giao ở game thứ chín của set thứ hai, nơi cả hai liên tục tung ra những cú winner mãn nhãn, tay vợt người Italia vẫn khép lại trận đấu bằng cú giao bóng kết thúc đầy uy lực.

Với hạt giống số một và đối thủ lớn nhất Carlos Alcaraz cũng góp mặt tại Qatar Open, Sinner đặt mục tiêu duy trì thế thống trị của cặp đôi mỗi khi cùng xuất hiện ở một giải đấu. Kể từ danh hiệu của Andrey Rublev tại Madrid Open hồi tháng 5/2024, không tay vợt nào ngoài Sinner hoặc Alcaraz giành được danh hiệu ATP Tour ở các giải có sự hiện diện của cả hai.

Sinner sẽ chạm trán Alexei Popyrin ở vòng hai. Trước đó, tay vợt người Australia dễ dàng vượt qua tay vợt chủ nhà Mubarak Shannan Zayid với tỷ số cách biệt 6-0, 6-2.

Thống kê trận đấu