Nóng nhất thể thao sáng 17/2: Sinner đổi lối chơi vì thua Djokovic

Sinner đổi lối chơi vì thua Djokovic

Sinner cho biết trận thua Djokovic tại Australian Open đã “dạy” anh rất nhiều bài học. Trận đấu này chấm dứt chuỗi 5 trận thắng liên tiếp của Sinner trước huyền thoại người Serbia

Thất bại ấy giúp Sinner rút ra nhiều bài học: "Trận đấu với Nole đã dạy tôi rất nhiều. Đó là trận đấu tuyệt vời từ cả hai phía. Tôi đã có cơ hội của mình, nhưng đôi khi mọi thứ không như kỳ vọng.

Djokovic đã cho tôi những phản hồi quý giá. Tôi sẽ có những thay đổi. Đừng quên rằng đôi khi thua cuộc là điều bình thường. Tôi đã trải qua thất bại một cách rất tự nhiên.

Tôi mới 24 tuổi, tôi chỉ muốn chơi quần vợt tốt ở bất kỳ đâu trên thế giới, thế thôi. Thỉnh thoảng thua cũng không sao. Những gì tôi và Alcaraz làm được trong hai năm qua đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Nó chỉ diễn ra như vậy. Giờ hãy cố gắng lấy lại nhịp điệu, cảm nhận lại áp lực giải đấu và xem điều gì sẽ xảy ra".

Anthony Joshua được dự đoán sẽ chuyển sang MMA

Anthony Joshua gần đây đã theo dõi một sự kiện MMA và nhận được sự ủng hộ từ ngôi sao UFC Islam Makhachev về khả năng chuyển từ sàn đấu boxing sang lồng bát giác MMA: "Joshua quá to lớn, với khả năng đánh đấm cực tốt. Anh ta là một trong những võ sĩ quyền Anh hàng đầu thế giới. Nếu gã khổng lồ này nâng cấp được phần vật, bạn có tưởng tượng được anh ta sẽ mạnh mẽ thế nào trong MMA không".

Rybakina tuyên bố quyết tâm soán ngôi hậu của Sabalenka

Elena Rybakina khẳng định việc vươn lên vị trí số 1 thế giới là một trong những mục tiêu của cô trước khi tham dự Giải Quần vợt Dubai Championships 2026: "Chắc chắn đó là mục tiêu của tôi. Nhưng tất cả còn phụ thuộc vào phong độ thi đấu và kết quả của các đối thủ khác. Mùa giải rất dài, không có thời gian để dừng lại hay ngừng nỗ lực. Bạn phải cải thiện từng ngày. Có quá nhiều giải đấu, bạn cần đuổi kịp và tiếp tục tiến lên. Chắc chắn mục tiêu của tôi là leo cao hơn trên bảng xếp hạng, giành thêm một Grand Slam. Chúng ta sẽ xem mùa giải này diễn ra thế nào".

Joe Rogan giải thích lý do bỏ thi đấu lúc 22 tuổi

Diễn viên hài Joe Rogan đã chia sẻ về quyết định nghỉ thi đấu võ thuật sớm: "Tôi dừng thi đấu khi 22 tuổi. Khi bắt đầu chơi boxing và kickboxing, tôi thấy quá nhiều tổn thương não. Có hàng loạt sự kiện khiến tôi không còn muốn thi đấu nữa. Có những đêm nằm đau đầu sau các buổi tập đối kháng, tôi tự hỏi mọi thứ sẽ đến đâu, trong khi tôi chẳng kiếm được đồng nào từ việc này".