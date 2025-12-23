Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Nóng Malaysia 100% bị AFC xử thua ĐT Việt Nam 0-3, nhận án phạt cực nặng

Sự kiện: Malaysia bị FIFA phạt vì gian lận nhập tịch Asian Cup 2027 Đội tuyển Việt Nam

Theo nguồn tin từ một quan chức AFC cung cấp cho trang Seasia Goal (Indonesia), Malaysia đã được xác nhận 100% sẽ bị trừng phạt tại vòng loại Asian Cup 2027.

Cụ thể, các trận đấu của Malaysia gặp Nepal vào 25/3 và ĐT Việt Nam (10/6) sẽ bị xử thua 0-3, tương tự án phạt mà FIFA đã áp dụng trước đó. Nguồn tin cho biết án phạt của AFC đã được ấn định, chỉ còn chờ Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đưa ra quyết định cuối cùng trước khi AFC ra thông báo chính thức.

Malaysia không chỉ bị xử thua&nbsp;2 trận&nbsp;tại vòng loại Asian Cup 2027, mà còn đối diện án phạt bổ sung

Malaysia không chỉ bị xử thua 2 trận tại vòng loại Asian Cup 2027, mà còn đối diện án phạt bổ sung

Tuy nhiên, theo thông tin hiện có, các biện pháp trừng phạt của AFC vẫn sẽ được giữ nguyên, bởi phiên điều trần tại CAS không nhằm kháng cáo các phán quyết của FIFA hay AFC, mà chỉ liên quan đến đơn kháng cáo án cấm thi đấu một năm đối với 7 cầu thủ nhập tịch gồm: Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel.

Seasia Goal tiết lộ thêm: “Ngoài ra, vẫn đang được xem xét một án phạt nghiêm trọng hơn từ AFC, theo đó Malaysia có thể bị cấm tham dự hai kỳ vòng loại Asian Cup liên tiếp (2027 và 2031). Vấn đề này hiện chưa được chốt, và mọi quyết định vẫn đang chờ phán quyết từ CAS”.

Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-23/12/2025 09:56 AM (GMT+7)
