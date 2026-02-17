Cao thủ võ thuật sử dụng “võ ngựa” thắng Quách Tĩnh trong tiểu thuyết Kim Dung

🌟 Tầm ảnh hưởng của “võ ngựa” trong tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung

Cố nhà văn Kim Dung dành cho ngựa một vị trí khá quan trọng trong các tác phẩm tiểu thuyết võ hiệp của mình. Có thể kể đến nhiều chiêu thức võ công có tên gắn với loài ngựa như: Thiên Mã Hành Không, Dã Mã Phiên Trì, Thoái Mã Cước...

Mã Vương Thần Hàn Bảo Câu, một trong những sư phụ của Quách Tĩnh có tài cưỡi ngựa và điều khiển ngựa kiệt xuất

Bên cạnh đó cũng có nhiều bang hội chuyên nuôi ngựa, ăn trộm ngựa như Mã Bang. Một số nhân vật quan trọng cũng liên quan mật thiết với ngựa, điển hình như Hàn Bảo Câu, người đứng thứ 3 trong Giang Nam Thất Quái, một trong những sư phụ của quách Tĩnh. Hàn Bảo Câu được miêu tả có tài cưỡi ngựa và điều khiển ngựa kiệt xuất nên có biệt danh là Mã Vương Thần.

Kim Dung đưa ngựa lên thành hình tượng chủ đạo trong tác phẩm Bạch Mã Khiếu Tây Phong. Hay như trong tác phẩm Hiệp Khách Hành, 2 câu thơ “Ngân an chiếu bạch mã, táp đạp như lưu tinh” (tạm dịch: yên bạc và ngựa bạch cùng rọi sáng nhau, ngựa phi ào ào như sao bang) của Lý Bạch được nhà văn Kim Dung sáng tạo thành chiêu thức võ công độc đáo trên đảo Hiệp Khách.

Những môn phái nổi tiếng như Thiếu Lâm, Võ Đang lấy mã bộ, mã tấn làm nền tảng căn cơ cho các đệ tử. Mã tấn trở thành biểu tượng cho sức bền, nội lực thâm hậu và căn cơ vững chắc, là gốc rễ của người luyện võ.

💥 Hồi Mã Thương, tuyệt kỹ đặc sắc xuất hiện trong võ hiệp Kim Dung

Nói đến tinh hoa của “võ ngựa” là nhắc đến các đòn nghịch mã hay hồi mã. Đây được xem là chiêu thức quan trọng, là tuyệt kỹ chuyển bại thành thắng trong khoảnh khắc khi bản thân rơi vào thế yếu. Chính vì vậy, hầu hết các bài binh khí đều có các thế đánh hồi mã để giải nguy, hạ gục đối thủ khi dụ được đối phương vào thế rượt đuổi.

Nhờ chiêu Hồi Mã Thương, đạo sĩ Khưu Xứ Cơ trở thành bạn bè với hai anh em Dương Thiết Tâm (cha của Dương Khang) và Quách Khiếu Thiên (cha của Quách Tĩnh), mở màn cho bộ truyện Anh Hùng Xạ Điêu

Trong số này, nổi tiếng nhất là Hồi mã thương. Đây là một đòn đánh tổ hợp với nhiều biến ảo. Người chiến đấu sẽ giả vờ thua và chạy trốn, lừa đối thủ đuổi theo sát, sau đó bất ngờ ngoắt thương về phía sau để tấn công chớp nhoáng vào chỗ hiểm.

Trong tác phẩm nổi tiếng Anh Hùng Xạ Điêu, cha của Dương Khang là Dương Thiết Tâm cũng đã sử dụng chiêu thức này khi giao đấu với một trong Toàn Chân Thất Tử là Trường Xuân Tử Khâu Xứ Cơ, nhờ vậy mà Khâu Xứ Cơ nhận ra nguồn gốc của Dương Thiết Tâm là hậu duệ của Dương Gia Tướng. Hai bên ngừng giao chiến, kết thành bạn bè, mở ra những diễn biến sau này của bộ tiểu thuyết.

Ngoài ra, “hồi mã thương” không nhất thiết phải dùng với binh khí mà còn là một tuyệt kỹ quyền thuật lợi hại. Cũng trong Anh Hùng Xạ Điêu, Dương Khang (cha ruột của “thần điêu đại hiệp” Dương Quá sau này) đã áp dụng chiêu Hồi mã thương để đánh bại Quách Tĩnh.