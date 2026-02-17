Bê bối nhập tịch trận Malaysia - Việt Nam xuất hiện tình tiết mới đầy bất ngờ

Mynewshub - trang tin tức có lượng người theo dõi lớn tại Malaysia - vừa gây chú ý khi cáo buộc Chủ tịch PSSI Erick Thohir đứng sau tố Malaysia nhập tịch trái phép.

"Ông Erick Thohir đã chủ động yêu cầu, cử người đứng ra nộp đơn khiếu nại, đồng thời gián tiếp tìm kiếm, thu thập và chuyển các tài liệu liên quan cho những cá nhân bên trong FIFA", Mynewshub dẫn nguồn tin thân cận từ một người đang làm việc trong bộ máy FIFA.

Thông tin trên được Mynewshub đưa ra ngay sau khi Tổng thư ký AFC - Windsor Paul nói với truyền thông Malaysia rằng chính Việt Nam nộp đơn khiếu nại Malaysia sử dụng cầu thủ nhập tịch trái phép sau trận đấu của hai đội ở vòng loại Asian Cup hôm 10-6-2025.

Mynewshub nhấn mạnh: "Phía Việt Nam có gửi đơn, đúng như Tổng thư ký AFC đã nói. Tuy nhiên, phần tài liệu cốt lõi đi kèm lại do những người được ông Erick Thohir thuê và sắp xếp cung cấp".

Trang tin của Malaysia cho biết chủ tịch PSSI thông qua các kênh quan hệ của minh đã thu thập các bằng chứng tố cáo 7 cầu thủ nhập tịch không hề có nguồn gốc Malaysia.

Điều này phù hợp nếu nhìn lại vụ việc, phía Indonesia chính là nơi đầu tiên phát đi thông tin Malaysia nhập tịch trái phép và sau đó là những hình ảnh chụp lại hồ sơ khai sinh gốc của một số cầu thủ nhập tịch Malaysia được phát tán một cách có chủ ý trên truyền thông.

Ông Erick Thohir ngoài chức danh Chủ tịch PSSI còn là Bộ trưởng Thanh niên và thể thao Indonesia, một tỉ phú, cựu chủ tịch CLB Inter Milan (Ý), đồng thời là người khởi xướng chiến dịch nhập tịch ồ ạt cầu thủ gốc Hà Lan cho tuyển Indonesia.

Hiện phía PSSI và ông Erick Thohir chưa đưa ra bất kỳ phát ngôn nào đáp trả cáo buộc đứng sau đạo diễn vụ việc này.

Cáo buộc từ Mynewshub khiến bê bối nhập tịch tại tuyển Malaysia thêm "nóng" trước ngày Tòa án Trọng tài thể thao (CAS) đưa vụ việc ra xét xử vào ngày 26-2 tới.

Trước đó, CAS đã tiếp nhận đơn kháng cáo từ Liên đoàn bóng đá Malaysia, tạm dừng quyết định cấm thi đấu của FIFA đối với 7 cầu thủ nhập tịch, trước khi xét xử và đưa ra phán quyết cuối cùng về vụ việc gây rúng động làng bóng quốc tế này.

Dư luận châu Á cho rằng, việc ai đứng sau tố cáo Malaysia không quan trọng. Vấn đề nằm ở việc Malaysia có sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch theo đúng luật hay không. Mọi chứng cứ tính tới thời điểm này chủ yếu do FIFA và truyền thông Indonesia công bố, vẫn đang chống lại Malaysia.

Phán quyết từ CAS sẽ là cơ sở để AFC, FIFA xem xét việc có xử thua Malaysia từ thắng 4-0 thành thua 0-3 trước Việt Nam, cũng như có truất quyền Malaysia khỏi vòng loại Asian Cup 2027 hay không. Một kết quả có lợi từ CAS sẽ đưa tuyển Việt Nam vào thẳng vòng chung kết châu Á năm sau.