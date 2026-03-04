Người đẹp chạy bộ "liều lĩnh" đấu vật hội làng, kiếm tiền "mua vàng" lấy may

Từ phòng gym, những cung đường chạy 55km cho tới sới vật hội làng đầu xuân, Vân Trang, gương mặt quen thuộc trong cộng đồng fitness, đang trở thành hình ảnh thú vị của thể thao phong trào, khỏe khoắn, đa năng và dám thử thách bản thân. Đặc biệt, việc cô tham gia vật hội làng và có thưởng đầu năm được dân mạng ví vui là “kiếm tiền mua vàng lấy may”.

Vân Trang (bên trái) đấu vật với đối thủ mạnh ở làng Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội

Từ runner đường dài đến sới vật truyền thống

Vân Trang được biết đến là một gymer và runner giàu năng lượng. Cô từng check-in ở các cung chạy dài như Sơn La 55km, 42km Hạ Long, hay VTM 42km Trail Run, thường xuyên xuất hiện trên bục nhận giải phong trào. Trang cá nhân của cô thu hút gần 80.000 lượt theo dõi nhờ hình ảnh tập luyện chăm chỉ và lối sống tích cực.

Triết lý mà cô theo đuổi: “Khi bạn có đức hạnh, người đức hạnh sẽ gặp bạn”, phần nào cho thấy sự bền bỉ và định hướng sống rõ ràng. Chính vì vậy, khi Vân Trang bất ngờ xuất hiện trên sới vật hội làng đầu năm, nhiều người ban đầu nghĩ đó chỉ là trải nghiệm vui.

Nhưng khi cô chia sẻ dí dỏm: “Nhạc nào cũng nhảy vậy em”, cộng đồng mạng lập tức “dậy sóng”.

Đấu vật đầu xuân, có thưởng lấy lộc

Theo chia sẻ, việc tham gia vật hội làng không đơn thuần để “cho vui”, mà còn có giải thưởng. Với không khí đầu năm, nhiều người hài hước nói cô “ra sới kiếm tiền mua vàng”, lấy may mắn và tài lộc.

Cô đam mê gym và chạy bộ

Bình luận dưới bài đăng ngập tràn sự cổ vũ, “Chạy giỏi, vật cũng giỏi”, “Đa tài quá em!”, “Môn gì idol cũng chiến hết”, “Bạn mà được thầy dạy cho vài miếng là nhót giải nữ đấy”...

Một tài khoản còn vui vẻ viết: “Quả này ông chồng nào vật cho nổi”, thể hiện sự ngưỡng mộ pha chút hài hước đúng tinh thần hội làng.

Khác với một số vụ việc gây tranh cãi ở các hội vật vì va chạm quá đà, trường hợp của Vân Trang nhận được sự ủng hộ nhiều hơn tranh cãi. Cô dù không biết vật, vẫn tự tin thượng đài đấu với đối thủ giàu kinh nghiệm, dù thua cuộc vẫn nhận nhiều lời tán dương từ người xem.