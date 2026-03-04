Alcaraz vất vả, Sinner thảnh thơi ở cuộc đua ngôi số 1 tennis tháng 3

Bảng xếp hạng ATP hiện tại cho thấy cục diện song mã quen thuộc, nhưng phía sau trật tự ấy là hai thái cực hoàn toàn trái ngược khi quần vợt bước vào tháng 3, giai đoạn của hai giải Masters 1000 lớn nhất trên sân cứng nước Mỹ.

Tháng 3 là thời điểm, Alcaraz (bên trái) chịu nhiều áp lực hơn Sinner (bên phải)

Tháng 3: Alcaraz phải căng mình giữ điểm số

Tháng 3 mở màn bằng Indian Wells Masters (5-16/3), sau đó là Miami Open (19-30/3). Đây là hai cột mốc định hình cuộc đua số 1 trước khi mùa đất nện khởi tranh.

Với Carlos Alcaraz, áp lực đến ngay từ California. Anh phải bảo vệ 400 điểm từ thành tích bán kết Indian Wells năm ngoái. Điều đó đồng nghĩa, không vào bán kết, anh chắc chắn mất điểm. Vào chung kết hoặc vô địch, chỉ tăng nhẹ quỹ điểm.

Tại Miami, tay vợt Tây Ban Nha chỉ bảo vệ 10 điểm, nhưng việc thi đấu trong tâm thế “giữ đỉnh” khiến mỗi trận đấu đều nặng tính toán. Sau khi vừa đạt tổng điểm cao nhất sự nghiệp nhờ chức vô địch Qatar Open, Alcaraz bước vào tháng 3 với vị thế ngẩng cao đầu, nhưng cũng là người chịu áp lực lớn nhất.

Quan trọng hơn, anh còn cả núi điểm phải bảo vệ khi sang mùa đất nện (Monte Carlo, Rome, Roland Garros). Vì vậy, bất kỳ cú sảy chân nào ở Mỹ cũng có thể khiến khoảng cách với Sinner bị thu hẹp đáng kể.

Sinner: Không phải giữ điểm, chờ cơ hội tiến lên

Ngược lại, Jannik Sinner bước vào Indian Wells và Miami với lợi thế hiếm có, không có điểm nào để bảo vệ trong giai đoạn này, do anh vắng mặt cùng thời điểm mùa trước.

Điều đó biến tháng 3 thành cơ hội vàng, bởi mỗi vòng tiến sâu đều là điểm cộng thuần túy, không có rủi ro “âm điểm”.

Dù khoảng cách hơn 3.000 điểm khiến Sinner chưa thể lập tức chiếm ngôi số 1, nhưng chỉ cần vô địch một trong hai Masters 1000, anh sẽ thu hẹp đáng kể cách biệt trước khi bước vào mùa đất nện, nơi Alcaraz mới thực sự chịu sức ép nặng nề.

Thêm vào đó, Sinner đang trong quá trình điều chỉnh chiến thuật, tìm thêm sự đa dạng thay vì chỉ dựa vào nhịp độ tấn công cao. Những thất bại hiếm hoi đầu mùa không làm anh dao động, mà cho thấy một tay vợt sẵn sàng xây dựng chiến lược dài hơi cho cả mùa giải.