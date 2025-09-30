3 cầu thủ Việt kiều hội quân cùng U23 Việt Nam "săn vàng" SEA Games 33

🌍 3 cầu thủ Việt kiều cùng góp mặt

Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ chính thức hội quân từ ngày 4/10 tại Hà Nội, trùng với thời điểm đội tuyển quốc gia thi đấu loạt trận trong dịp FIFA Days tháng 10/2025. Đây là đợt tập trung thứ 3 trong năm của U23 Việt Nam, nằm trong kế hoạch xây dựng lực lượng lâu dài cho SEA Games 33 và vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Nguyễn Vadim là gương mặt mới ở U23 Việt Nam.

Danh sách tập trung lần này tiếp tục duy trì những gương mặt nổi bật từng để lại dấu ấn ở vòng loại U23 châu Á như Phạm Lý Đức, Lê Văn Thuận, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Ngọc Mỹ. Đây đều là những cầu thủ đã khẳng định được năng lực và được xem như nòng cốt của lứa U23 hiện tại.

Điểm nhấn được người hâm mộ chú ý nhất là việc U23 Việt Nam có tới 3 cầu thủ Việt kiều cùng góp mặt: Trần Thành Trung (CLB Ninh Bình), Viktor Lê (CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Nguyễn Vadim (CLB Đà Nẵng). Trong đó, Nguyễn Vadim là gương mặt mới toanh. Anh sinh năm 2005 tại Nga, có bố là người Việt và mẹ là người Nga.

Ở tuổi 20, Vadim sở hữu chiều cao 1m75, lối chơi hiện đại và đa năng, có thể đá cả tiền vệ cánh lẫn trung tâm. Vadim vừa gia nhập CLB Đà Nẵng ở mùa giải 2025/26 và được kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới cho tuyến giữa của U23 Việt Nam. Sự hiện diện của bộ ba Việt kiều cho thấy nỗ lực của VFF và ban huấn luyện trong việc mở rộng nguồn lực, tìm kiếm nhân tố chất lượng cho mục tiêu dài hạn.

🏃 Quyền HLV trưởng tiếp tục điều hành

Do HLV trưởng Kim Sang Sik đang toàn tâm dẫn dắt ĐT Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027 (hai trận gặp Nepal), quyền điều hành U23 Việt Nam tiếp tục được giao cho HLV Đinh Hồng Vinh. Đội sẽ tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 4 đến 7/10.

Danh sách tập trung U23 Việt Nam tháng 10/2025.

Đây là giai đoạn rà soát, đánh giá phong độ cầu thủ, đồng thời hoàn thiện khâu chuẩn bị cho chuyến tập huấn nước ngoài. Ngày 7/10, toàn đội sẽ di chuyển sang UAE để bước vào giai đoạn tập huấn quan trọng. Tại đây, U23 Việt Nam có 2 trận giao hữu chất lượng cao với U23 Qatar (ngày 9/10 và 13/10).

Đây được xem là cơ hội quý để ban huấn luyện kiểm nghiệm đội hình, thử nghiệm chiến thuật và giúp các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm quốc tế. Kết quả của loạt trận này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games 33 và xa hơn là vòng chung kết U23 châu Á 2026 tại Saudi Arabia.