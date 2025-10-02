Trực tiếp bốc thăm vòng bảng U23 châu Á: Khả năng U23 Việt Nam so tài Thái Lan, Nhật Bản

⚽ U23 Việt Nam có lợi thế hạt giống

Với tư cách hạt giống số 2, U23 Việt Nam sở hữu chút ưu thế trước lễ bốc thăm vòng chung kết U23 châu Á 2026, diễn ra lúc 14h hôm nay (2/10). Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik vẫn có thể rơi vào bảng đấu đầy khó khăn nếu kém may mắn.

U23 Việt Nam chuẩn bị cho U23 châu Á 2026

📌 Phân nhóm hạt giống

Nhóm 1: Saudi Arabia (chủ nhà), Nhật Bản (ĐKVĐ), Uzbekistan (Á quân), Iraq (cựu vô địch). Nhóm 2: Việt Nam, Hàn Quốc, Australia, Qatar. Nhóm 3: Thái Lan, Jordan, Iran, UAE. Nhóm 4: Trung Quốc, Syria, Kyrgyzstan, Lebanon.

🔥 Kịch bản bảng dễ nhất

Trên lý thuyết, bảng đấu thuận lợi nhất của U23 Việt Nam có thể gồm: Iraq (nhóm 1), Thái Lan (nhóm 3) và Kyrgyzstan (nhóm 4). Đây là cơ hội để thầy trò HLV Kim Sang Sik giành quyền đi tiếp.

⚡ Kịch bản bảng khó nhất

Ngược lại, bảng “tử thần” mà Việt Nam có thể rơi vào là: Nhật Bản (nhóm 1), Iran (nhóm 3) và Trung Quốc (nhóm 4). Trong trường hợp này, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ đối mặt thử thách rất lớn.

🏆 Chờ đợi giờ G

Lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết U23 châu Á 2026 sẽ diễn ra tại trụ sở AFC ở Kuala Lumpur (Malaysia). Giải đấu tổ chức từ ngày 7/1 đến 25/1/2026 tại Saudi Arabia, nơi hành trình của U23 Việt Nam hứa hẹn nhiều kịch tính và bất ngờ.

U23 Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống thứ hai trước lễ bốc thăm chia bảng U23 châu Á 2026