Phản ứng của Đình Bắc sau khi được AFC vinh danh

Sau khi vòng chung kết U23 châu Á 2026 khép lại phần thi đấu và tranh các danh hiệu tập thể, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) tiếp tục mở các cuộc bầu chọn danh hiệu cá nhân trên không gian mạng.

Với sự ủng hộ của cộng đồng mạng, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc (U23 Việt Nam) đã về nhất cuộc bầu chọn "Cầu thủ ấn tượng nhất vòng chung kết U23 châu Á 2026".

Sau danh hiệu Vua phá lưới, Đình Bắc tiếp tục được bầu chọn "Cầu thủ ấn tượng nhất vòng chung kết U23 châu Á 2026"

Tiền đạo 21 tuổi áp đảo khi chiếm 86,71% tổng số phiếu bầu, bỏ xa các ứng viên còn lại là thủ môn Li Hao (U23 Trung Quốc, 10,44% phiếu), Ali Azaizeh (U23 Jordan, 2,48% phiếu).

"Bắc xin gửi lời cảm ơn đến tất cả người hâm mộ, mọi người yêu mến Bắc đã bầu chọn cho Bắc giải thưởng 'Cầu thủ ấn tượng nhất vòng chung kết U23 châu Á' ạ. Đây sẽ là động lực để Bắc tiếp tục nỗ lực và cố gắng nhiều hơn nữa ạ", Đình Bắc chia sẻ trên trang facebook cá nhân có 562.000 người theo dõi.

Tại vòng chung kết U23 châu Á vừa kết thúc tại Ả Rập Xê Út, Đình Bắc xuất sắc ghi 4 bàn cùng 2 pha kiến tạo, giành danh hiệu Vua phá lưới, cùng tấm huy chương đồng chung cuộc.

Hiện tiền đạo 21 tuổi này đã trở lại tập luyện cùng CLB Công an Hà Nội, sẵn sàng cho trận đấu vòng 12 V-League 2025/26 tiếp đón CLB Ninh Bình trên sân Hàng Đẫy ngày 1-2 tới.