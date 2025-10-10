Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
U23 Việt Nam đá trên cơ U23 Qatar, vẫn nhận kết quả đáng tiếc

U23 Việt Nam đã thi đấu tốt trước U23 Qatar trong trận mở màn thuộc chuyến tập huấn ở UAE, nhưng cuối cùng đoàn quân HLV Đinh Hồng Vinh lại không giành được kết quả như ý.

Tối ngày 9/10 (giờ Việt Nam), U23 Việt Nam đã bước vào cuộc chạm trán U23 Qatar. Với mục tiêu chính là thử nghiệm đội hình, khi có tới 8 cầu thủ U23 Việt Nam lên ĐTQG để chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2027, không ít ngôi sao ít có cơ hội thi đấu đã được ra sân. 

U23 Việt Nam thể hiện quyết tâm trước khi bước vào cuộc đấu gặp U23 Qatar

U23 Việt Nam thể hiện quyết tâm trước khi bước vào cuộc đấu gặp U23 Qatar

Trong hiệp một, U23 Việt Nam chơi áp đảo U23 Qatar. Trong 10 phút đầu trận, Quốc Cường và Viktor Lê đã có những pha dứt điểm nguy hiểm. Tiếc thay cả 2 cầu thủ này đều bỏ lỡ cơ hội. 

Nhìn sang U23 Qatar, họ chơi có phần lép vế nhưng vẫn tạo ra thời cơ đáng chú ý vào phút 31. Thủ môn Văn Bình đã phản xạ tốt để ngăn bàn thua cho U23 Việt Nam. 

Ở hiệp hai, một số gương mặt mới của U23 Việt Nam được tung vào sân. Văn Thuận, Long Vũ và Nguyễn Vadim được trao cơ hội. Chính Vadim ghi dấu ấn với đường chọc khe tinh tế cho Văn Thuận thoát xuống đối mặt thủ môn, nhưng hậu vệ đối phương chơi xuất sắc để ngăn cản cơ hội ăn bàn của U23 Việt Nam. 

Trong thế trận được duy trì tốt, U23 Việt Nam lại nhận bàn thua vào phút 75. U23 Qatar tận dụng tình huống tổ chức đá phạt góc để đánh bại hàng thủ U23 Việt Nam. 

Thời gian còn lại của trận đấu không ít nhưng U23 Việt Nam không thể ghi bàn. Chung cuộc, U23 Việt Nam thua 0-1 U23 Qatar. Trận thua này đáng tiếc, nhưng đoàn quân Đinh Hồng Vinh vẫn để lại sự tích cực về tinh thần thi đấu. Ở trận tiếp theo, U23 Việt Nam tiếp tục đối đầu U23 Qatar (22h, 13/10, giờ Việt Nam).

Đừng lo! U23 Việt Nam của ông Kim Sang-sik càng đá càng hay
Đừng lo! U23 Việt Nam của ông Kim Sang-sik càng đá càng hay

TPO - Khi gặp các đối thủ ngang tầm, U23 Việt Nam cho thấy tinh thần thi đấu kiên cường và mạnh mẽ hơn.

Bấm xem >>

