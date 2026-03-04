Nóng nhất thể thao tối 4/3: Alcaraz được đánh giá sẽ vô địch Indian Wells

Boris Becker thừa nhận ngoại tình khi vợ mang thai

Huyền thoại quần vợt Boris Becker đã chính thức phản hồi những cáo buộc cho rằng ông phản bội người vợ cũ trong lúc bà đang sinh con. Cựu vô địch Wimbledon thừa nhận từng không chung thủy với Barbara Feltus, dẫn đến ly hôn, trước khi tái hôn với Sharlely Kerssenberg và hiện tại là Lilian de Carvalho Monteiro. Tuy nhiên, Becker bác bỏ thông tin ông ngoại tình ngay khi vợ lâm bồn, dù xác nhận bà khi đó đang nằm viện.

Alcaraz được đánh giá sẽ vô địch Indian Wells

Carlos Alcaraz đang là cái tên được giới chuyên môn đặt trọn niềm tin trước thềm Indian Wells (BNP Paribas Open 2026). Nhà vô địch Australian Open vẫn duy trì thành tích bất bại từ đầu năm (12-0 sau hai giải) và được đánh giá đạt trạng thái thể lực lẫn tinh thần sung mãn khi bước vào Sunshine Swing (Indian Wells và Miami).

Các chuyên gia quần vợt đa phần đều cho rằng Alcaraz sẽ vô địch Indian Wells

Các chuyên gia của Tennis Channel đồng loạt chọn Alcaraz là ứng viên số một cho chức vô địch Indian Wells, thậm chí đánh giá anh sáng cửa hơn cả Elena Rybakina, nhà vô địch Australian Open nội dung nữ.

Brett Haber cho rằng Alcaraz hiện là ứng viên hàng đầu ở bất kỳ giải đấu nào anh tham dự, trong khi Sam Querrey nhận định đối trọng lớn nhất chỉ còn là Jannik Sinner. Paul Annacone cũng nhấn mạnh mặt sân chậm tại Indian Wells càng tôn lên khả năng di chuyển và sự đa dạng trong tấn công của tay vợt Tây Ban Nha.

Với phong độ, sự tự tin và điều kiện thi đấu phù hợp, Alcaraz được dự đoán đủ sức duy trì mạch toàn thắng và hướng tới danh hiệu Indian Wells thứ ba trong sự nghiệp.

Medvedev rời Dubai an toàn, kịp dự Indian Wells

Daniil Medvedev đã rời Dubai thành công và sẵn sàng góp mặt tại Indian Wells Masters sau quãng thời gian mắc kẹt vì bất ổn khu vực. Trước đó, tay vợt người Nga cùng nhiều đồng nghiệp tham dự Dubai Tennis Championships lo ngại phải rút lui khi không phận Trung Đông đóng cửa do căng thẳng quân sự. ATP thậm chí tính đến phương án di chuyển đường bộ sang Oman hoặc Riyadh trước khi tình hình được khai thông.

Medvedev đã rời Dubai thành công

Alcaraz & Sinner đua tranh giải Laureus danh giá

Laureus World Sports Awards là một trong những giải thưởng danh giá nhất làng thể thao. Làng quần vợt tiếp tục khẳng định vị thế tại lễ trao giải diễn ra ở Madrid vào tháng tới, với Alcaraz, Sinner, Aryna Sabalenka, Amanda Anisimova và Joao Fonseca góp mặt trong danh sách đề cử.

Alcaraz và Sinner thống trị làng quần vợt năm 2025

Alcaraz và Sinner cùng được đề cử ở hạng mục vận động viên nam xuất sắc nhất thế giới, sau khi mỗi người giành hai danh hiệu Grand Slam đơn năm 2025. Cả hai cùng tranh tài với Ousmane Dembele (bóng đá), Mondo Duplantis (điền kinh), Marc Marquez (motoGP) và Tadej Pogacar (đua xe đạp) trong danh sách 6 người.

Em trai của Djokovic sơ tán khỏi căn nhà ở Dubai

Djordje Djokovic, em trai út của tay vợt huyền thoại Novak Djokovic đã phải sơ tán khỏi nhà riêng ở Dubai do cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Iran. Sau vụ nổ xảy ra tại trung tâm thành phố, Djordje đã quyết định rời khỏi căn hộ.

Medvedev và Rublev rút lui khỏi Eisenhower Cup

Medvedev và Rublev dự kiến tham gia Eisenhower Cup. Nhưng kế hoạch đó không được thực hiện bởi họ hiện mắc kẹt ở Dubai do xung đột quân sự nghiêm trọng diễn ra tại Trung Đông. Thậm chí nếu tình hình sắp tới không tốt lên, 2 tay vợt này còn bỏ lỡ Indian Wells.

Rolly Romero chế giễu Conor Benn

Conor Benn rời Matchroom để gia nhập Zuffa Boxing của ông trùm Dana White, ký hợp đồng để đấu Prograis. Trước đây, anh thường xuyên nhắc đến việc thách đấu nhà vô địch WBA Rolly Romero. Trên mạng xã hội X, Romero chỉ trích Benn : “Conor Benn là đồ rác rưởi. Tôi không muốn dọa hắn chạy, nhưng hắn vẫn chạy mất rồi".