U23 Việt Nam chuẩn bị chạm trán Hàn Quốc, Trung Quốc và Uzbekistan

Sau chuyến tập huấn tại Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), thi đấu hai trận giao hữu với U23 Qatar, tuyển U23 Việt Nam sẽ tham dự Giải giao hữu tứ hùng do LĐBĐ Trung Quốc (CFA) tổ chức tháng 11-2025.

U23 Việt Nam sở hữu nhiều cầu thủ trẻ tiềm năng

Đây là một phần trong kế hoạch giúp đội tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 33 và vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Ở giải đấu kỳ này, U23 Việt Nam sẽ thi đấu cọ xát với các đội bóng sừng sỏ hàng đầu châu Á, gồm chủ nhà U23 Trung Quốc, U23 Uzbekistan và U23 Hàn Quốc. Đây sẽ là cơ hội giúp cầu thủ trẻ Việt Nam tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế, nâng cao trình độ chuyên môn.

U23 Việt Nam ráo riết rèn luyện chuẩn bị cho SEA Games 33 và Giải U23 châu Á 2026

Bên cạnh đó, tham gia giải đấu giao hữu tứ hùng có chất lượng chuyên môn cũng là dịp giúp ban huấn luyện U23 Việt Nam rà soát lực lượng, đánh giá năng lực cầu thủ trước khi xây dựng đội hình tranh tài ở SEA Games 33 cũng như Giải U23 châu Á 2026.

Vì HLV Kim Sang-sik dẫn dắt tuyển Việt Nam thi đấu với Lào tại vòng loại Asian Cup 2027 (ngày 19-11), trợ lý Đinh Hồng Vinh có thể sẽ tiếp tục nhận quyền HLV trưởng U23 Việt Nam dự giải tứ hùng ở Trung Quốc.