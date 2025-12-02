Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Kết quả thi đấu U23 Việt Nam, kết quả vòng chung kết U23 châu Á 2026 mới nhất

Sự kiện: Giải U23 châu Á 2026 U23 Việt Nam

Kết quả vòng chung kết U23 châu Á 2026. Giải đấu diễn ra tại Saudi Arabia từ 6-24/1/2026 quy tụ 16 đội tuyển trẻ mạnh nhất châu Á.

U23 Việt Nam nằm ở bảng A với chủ nhà Saudi Arabia, Jordan và Kyrgyzstan. Các đội cạnh tranh quyết liệt cho 2 suất đi tiếp vào tứ kết, hứa hẹn nhiều trận cầu hấp dẫn và kinh nghiệm quý báu cho U23 Việt Nam trên đấu trường châu lục.

Kết quả thi đấu vòng chung kết U23 châu Á 2026

Thời gian

Trận đấu / Kết quả

Bảng

Trực tiếp

Lượt trận 1

06/01

18:30

U23 Việt Nam

U23 Jordan

A

06/01

23:00

U23 Saudi Arabia

U23 Kyrgyzstan

A

07/01

18:30

U23 Nhật Bản

U23 Syria

B

07/01

18:30

U23 Hàn Quốc

U23 Iran

C

07/01

21:00

U23 Uzbekistan

U23 Liban

C

07/01

23:30

U23 Qatar

U23 UAE

B

08/01

18:30

U23 Úc

U23 Thái Lan

D

08/01

21:00

U23 Iraq

U23 Trung Quốc

D

Lượt trận 2

09/01

21:00

U23 Kyrgyzstan

U23 Việt Nam

A

09/01

23:30

U23 Jordan

U23 Saudi Arabia

A

10/01

18:30

U23 Liban

U23 Hàn Quốc

C

10/01

18:30

U23 UAE

U23 Nhật Bản

B

10/01

21:00

U23 Iran

U23 Uzbekistan

C

10/01

23:30

U23 Syria

U23 Qatar

B

11/01

18:30

U23 Trung Quốc

U23 Úc

D

11/01

21:00

U23 Thái Lan

U23 Iraq

D

Lượt trận 3

13/01

23:30

U23 Jordan

U23 Kyrgyzstan

A

13/01

23:30

U23 Saudi Arabia

U23 Việt Nam

A

13/01

18:30

U23 Iran

U23 Liban

C

13/01

18:30

U23 Uzbekistan

U23 Hàn Quốc

C

13/01

23:30

U23 Nhật Bản

U23 Qatar

B

13/01

23:30

U23 UAE

U23 Syria

B

14/01

18:30

U23 Iraq

U23 Úc

D

14/01

18:30

U23 Thái Lan

U23 Trung Quốc

D

Tứ kết

16/01

18:30

U23 Nhất bảng B

U23 Nhì bảng A

TK1

16/01

22:30

U23 Nhất bảng A

U23 Nhì bảng B

TK2

17/01

18:30

U23 Nhất bảng C

U23 Nhì bảng D

TK3

17/01

22:30

U23 Nhất bảng D

U23 Nhì bảng C

TK4

Tứ kết

20/01

18:30

Thắng Tứ kết 1

Thắng Tứ kết 4

BK1

20/01

22:30

Thắng Tứ kết 2

Thắng Tứ kết 3

BK2

Tranh hạng 3

23/01

22:00

Thua Bán kết 1

Thua Bán kết 2

HCĐ

Chung kết

24/01

22:00

Thắng Bán kết 1

Thắng Bán kết 2

CK

U23 Việt Nam chuẩn bị chạm trán Hàn Quốc, Trung Quốc và Uzbekistan
U23 Việt Nam chuẩn bị chạm trán Hàn Quốc, Trung Quốc và Uzbekistan

(NLĐO) -Tháng 11-2025, tuyển U23 Việt Nam sẽ tham dự giải giao hữu U23 quốc tế tại Trung Quốc, chạm trán các đội mạnh châu Á như Hàn Quốc,...

