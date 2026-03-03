Bom nổ, tên lửa bay trên đầu khiến đội bóng hoảng loạn bỏ dở trận đấu

Trận đấu bóng rổ trẻ thuộc giải EuroLeague U18 (ANGT) đã biến thành ký ức kinh hoàng khi loạt vụ đánh bom và đánh chặn tên lửa xảy ra ngay giữa lúc các đội thi đấu. Giải đấu bị gián đoạn khẩn cấp và nhiều đội bóng, trong đó có U18 AS Monaco bị mắc kẹt tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Do sân bay đóng cửa ít nhất đến 14h chiều thứ Ba, toàn đội tạm thời chưa thể trở về Pháp.

Chia sẻ trong cuộc phỏng vấn ngày 1/3, HLV Mickael Pivaud cho biết các cầu thủ trẻ vẫn giữ được sự bình tĩnh dù bị cô lập giữa bối cảnh an ninh căng thẳng.

Về mặt chuyên môn, mọi thứ ban đầu diễn ra khá suôn sẻ với đội U18 AS Monaco. “Thật đáng tiếc vì riêng ở trận đấu đó, các cầu thủ đã chơi một trong những trận hay nhất của mình. Chúng tôi thực sự rất vui, chiến thắng ấy mang nhiều ý nghĩa và có tính biểu tượng”, HLV Pivaud nói.

Đội U18 AS Monaco lắng nghe chỉ đạo của HLV, người có trách nhiệm thông báo cho toàn đội về những diễn biến của tình hình. (Nguồn: Be Basket)

Tuy nhiên, khi trận đấu với Aris Thessaloniki đang diễn ra và Monaco dẫn 40-34, tình hình bất ngờ thay đổi.

“Khi họ đến để chặn đường chúng tôi vào cuối hiệp hai, chúng tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trận đấu kết thúc rồi, đi về thôi, có bom nổ, vào phòng thay đồ trốn đi, đừng đứng gần cửa sổ”, ông kể lại.

Ngay sau đó, cả đội nghe thấy một tiếng nổ lớn vang lên bên ngoài, khiến nhiều người hoảng loạn trong vài phút.

“Chúng tôi nghe thấy tiếng như bom nổ. Âm thanh cực lớn, khiến mọi người thoáng chốc rơi vào hoảng loạn”, HLV Pivaud kể.

Ban tổ chức từng cân nhắc cho trận đấu tiếp tục sau thời gian tạm dừng. Tuy nhiên, khi các đội vừa quay lại thi đấu được 40 phút, lực lượng an ninh lập tức yêu cầu sơ tán.

Đội U18 của Monaco trong một trận đấu tại ANGT. (Nguồn: Be Basket)

“Khi mở cửa bước ra ngoài, tôi tận mắt thấy một quả tên lửa bị đánh chặn trên không trung. Nó phát nổ ngay trên bầu trời trước mắt chúng tôi. Lúc đó tôi nhận ra tình hình thực sự nghiêm trọng”, HLV Monaco nhớ lại.

Sau đó, toàn đội được cảnh sát hộ tống lên xe buýt và đưa thẳng về khách sạn.

Kể từ thời điểm xảy ra sự cố, đoàn Monaco không rời khỏi khách sạn. Tất cả chuyến bay rời Abu Dhabi đều bị hủy. Ban tổ chức EuroLeague hiện giữ hộ chiếu các thành viên và đang cân nhắc thuê chuyến bay riêng nếu không phận mở cửa trở lại.

Đoàn Monaco gồm 7 thành viên ban huấn luyện, khoảng 10 cầu thủ cùng 3 phụ huynh đi theo đội đã được đưa trở lại khách sạn an toàn. Ngoài ra, tại Abu Dhabi còn có một số công dân Pháp khác, trong đó có ba cầu thủ của đội Next Gen là Luka Letailleur, Swann Penda, Amadou Fallet và bà Salika Peucelle - chuyên gia tâm lý của CLB Zalgiris Kaunas, người vẫn thường xuyên giữ liên lạc với HLV Mickael Pivaud.

Theo HLV Pivaud, ưu tiên lớn nhất lúc này là trấn an gia đình các cầu thủ. “Chúng tôi liên tục liên lạc với phụ huynh để họ yên tâm. Những gì thấy trên truyền hình thường căng thẳng hơn thực tế. Hiện tại chúng tôi vẫn an toàn”, ông nói.

Để tránh tâm lý lo lắng, ban huấn luyện tổ chức sinh hoạt tập thể, ăn uống chung và trao đổi thường xuyên nhằm giữ tinh thần cho các cầu thủ.

Dù vẫn có thể nhìn thấy các vụ đánh chặn tên lửa từ xa, thậm chí trong lúc cả đội lên khu hồ bơi trên tầng thượng, bầu không khí chung vẫn khá bình tĩnh.

Hiện EuroLeague và chính quyền địa phương là hai đầu mối duy nhất cung cấp thông tin chính thức. Gia đình các cầu thủ được cập nhật tình hình hai giờ một lần.