Djokovic xác nhận dự Indian Wells, chuyên gia chỉ bí kíp đánh bại Sinner

Novak Djokovic đã chính thức xác nhận sẽ tham dự Indian Wells, giải Masters 1000 đầu tiên năm 2026, trong bối cảnh cuộc cạnh tranh đỉnh cao với Jannik Sinner và Carlos Alcaraz ngày càng nóng bỏng. Cùng lúc đó, cựu tay vợt số 1 Anh Tim Henman cũng chỉ ra “công thức” để đánh bại Sinner, dù thừa nhận, "nói thì dễ, làm mới khó".

Djokovic là hạt giống số 3 ở Indian Wells, trong khi Sinner là hạt giống số 2 còn Alcaraz số 1

Djokovic trở lại Indian Wells

Sau khi chỉ tham dự duy nhất một giải trong năm 2026 nhưng lọt vào chung kết Australian Open, Novak Djokovic tiếp tục cho thấy anh vẫn duy trì phong độ đỉnh cao ở tuổi 38. Tại Melbourne, tay vợt Serbia chơi bùng nổ, đặc biệt là chiến thắng ấn tượng trước Jannik Sinner ở bán kết.

Djokovic bỏ qua loạt giải Trung Đông tại Doha và Dubai, đồng thời từng rút khỏi Adelaide International trước Australian Open. Việc anh tập luyện tại Đại học California những ngày gần đây khiến nhiều người hoài nghi về khả năng dự Indian Wells.

Tuy nhiên, website chính thức của Djokovic đã cập nhật Indian Wells vào lịch thi đấu, xác nhận anh sẽ góp mặt tại giải đấu diễn ra ở California từ 5/3.

Indian Wells là nơi Djokovic từng 5 lần đăng quang (2008, 2011, 2014, 2015, 2016). Danh hiệu gần nhất của anh tại đây đến từ năm 2016, mùa giải anh chỉ thua đúng một set trên đường lên ngôi. Ở trận chung kết năm đó, Djokovic đánh bại Milos Raonic với tỷ số cách biệt 6-2, 6-0, trước đó hạ Rafael Nadal ở bán kết.

Anh cũng là tay vợt cuối cùng hoàn tất “Sunshine Double” (vô địch Indian Wells và Miami trong cùng năm), thành tích thể hiện sự thống trị trên mặt sân cứng Bắc Mỹ.

Tuy vậy, hai mùa gần nhất tại Indian Wells không mấy suôn sẻ với Djokovic. Anh bị loại sớm, trong đó có thất bại gây sốc trước Botic Van De Zandschulp khi đối thủ tham dự với tư cách lucky loser (suất may mắn).

Hạ Sinner (áo vàng), theo Henman (ảnh nhỏ) là điều "nói dễ, làm mới khó"

Tim Henman chỉ ra “bản thiết kế” đánh bại Sinner

Bước vào Indian Wells 2026, Sinner đứng trước cơ hội thu hẹp khoảng cách điểm số với Carlos Alcaraz trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, tay vợt người Ý không có màn khởi đầu năm hoàn hảo khi thua Djokovic ở bán kết Australian Open và tiếp tục gục ngã trước Jakub Mensik tại Qatar Open.

Những thất bại này khiến giới chuyên môn đặt câu hỏi: liệu các đối thủ đã tìm ra cách khắc chế Sinner. Cựu số 1 Vương quốc Anh Tim Henman cho rằng cách đánh bại Sinner thực ra rất rõ ràng, nhưng cực kỳ khó thực hiện.

“Cách chơi trước Sinner rất đơn giản khi bạn nói ra, giao bóng ăn điểm trực tiếp và đánh winner. Nhưng điều đó dễ nói hơn làm”, Henman nhận định.

Theo Henman, điểm khác biệt giữa Sinner và Alcaraz nằm ở khả năng điều chỉnh chiến thuật. Ông phân tích trận bán kết Australian Open giữa Djokovic và Sinner, tay vợt Ý gần như không thay đổi lối chơi khi bị đẩy vào thế khó, vẫn chọn cách “lấy công đấu công”. Điều đó vô tình rơi vào đúng sở trường phòng ngự phản công và kiểm soát nhịp độ của Djokovic.

Ngược lại, trong trận chung kết với Alcaraz, khi Djokovic thắng set đầu 6-2 và tiến gần Grand Slam thứ 25, Alcaraz đã thay đổi chiến thuật, tăng độ bổng bóng, sử dụng cú cắt trái (slice backhand), kéo dài rally (bóng bền) và phá nhịp đối phương. Sự linh hoạt đó giúp anh xoay chuyển cục diện.

Henman cho rằng Sinner sở hữu nền tảng cực mạnh trên sân cứng suốt hai năm qua, nhưng để duy trì vị thế số 1, anh cần bổ sung yếu tố biến hóa và điều chỉnh chiến thuật linh hoạt hơn trong những thời điểm then chốt.