Nóng nhất thể thao tối 3/3: Jon Jones đàm phán trận đấu cuối cùng tại Nhà Trắng

Jon Jones đàm phán trận đấu cuối cùng tại Nhà Trắng

Võ sĩ Jon Jones gần đây đã đàm phán nhằm được chọn trở thành 1 trong số ít người đại diện của sự kiện UFC Nhà Trắng. Võ sĩ 38 tuổi lên tiếng xác nhận: "Tôi đang đàm phán với UFC về vụ thi đấu ở Nhà Trắng. Tôi muốn được đại diện cho nước Mỹ. Chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra".

Trước đây, Jon Jones có mối quan hệ không tốt với UFC. Anh từng rút lui hoàn toàn khỏi trận đấu được coi như tranh ngôi vương hạng nặng.

Dương Quốc Hoàng thắng trắng 9-0, bi-a Việt Nam thăng hoa tại Pattaya Open 2026

Tại Pattaya Open 2026, Dương Quốc Hoàng trở thành tâm điểm khi đánh bại Tammavirote Aurthaveekul (Thái Lan) với tỷ số tuyệt đối 9-0 ở vòng 1 nhánh thắng. Màn trình diễn hoàn hảo giúp anh phát đi thông điệp mạnh mẽ về tham vọng tiến sâu tại giải của Hoàng "Sao".

Trước đó ở vòng loại, nhiều cơ thủ Việt Nam cũng thi đấu ấn tượng như Nguyễn Khánh Hoàng, Trịnh Văn Bình, Nguyễn Văn Sinh và Hoàng Thái Duy đều giành chiến thắng cách biệt để vào nhánh thắng. Dù vậy, vòng 1 chứng kiến sự sàng lọc khi một số đại diện như Khánh Hoàng, Ngọc Duy và Văn Sinh rơi xuống nhánh thua sau những trận đấu căng thẳng.

Hiện Việt Nam còn 4 cơ thủ góp mặt ở vòng 2 nhánh thắng. Giải đấu diễn ra từ 2-6/3 tại Pattaya, thuộc hệ thống World Nineball Tour, quy tụ 160 cơ thủ quốc tế. Đáng chú ý, ban tổ chức treo thưởng khoảng 900 triệu đồng cho kỳ tích “9 chấm thông”, thử thách cực khó ngay cả với những tay cơ hàng đầu.

Hoa hậu biển Vũ Ngọc Diệp vô địch giải pickleball Phố Hiến Tournament 2026

Trong ngày 1/3 vừa qua, giải pickleball “Phố Hiến Tournament Bắc Nam Khai Xuân” 2026 đã chính thức diễn ra tại Phố Hiến Pickleball (Phố Hiến City, xã khoái châu, tỉnh Hưng Yên) thu hút khoảng 300 tay vợt tranh tài.

Hoa hậu biển Vũ Ngọc Diệp giành chiến thắng ấn tượng

Đây là giải pickleball phong trào với quy mô lớn đầu tiên được tổ chức tại Khoái Châu (tỉnh Hưng Yên). Các tay vợt tranh tài ở các nội dung Hỗn hợp trình độ 4.5; trình 5.5 và MLP Pro Đồng đội với tổng giải thưởng lên đến hơn 3 tỷ đồng. Bên cạnh những tay vợt phong trào, giải còn thu hút nhiều nghệ sĩ, dàn người đẹp và khách mời nổi tiếng. Trải qua một ngày tranh tài sôi nổi, giải đã tìm ra những những cái tên xuất sắc nhất.

Theo đó, ở nội dung hot nhất giải là MLP đồng đội, chức vô địch đã thuộc về Đội 8 gồm các thành viên Hoa Hậu Biển Vũ Ngọc Diệp, Mr Tú Art, Model Việt Khoa và tay vợt chuyên nghiệp Tú Thái Nguyên. Ở nội dung Đôi Hỗn hợp 4.5, chức vô địch thuộc về đôi Thắng Công An và Nguyễn Huy Hoàng sau khi thắng Nguyễn Huy Cao và Nguyễn Hoàng ở chung kết. Trong khi đó ở nội dung Đôi hỗn hợp 5.5, Đức/Dũng POA đăng quang sau chiến thắng trước Tuấn Anh và Văn Dũng.

Ở chương trình gala diễn ra sau đó, ban tổ chức đã đấu giá thành công cây vợt Joola Razer (168 triệu đồng) và đấu giá áo Pili Fashion (40 triệu đồng). Tổng giá trị đấu giá 208 triệu đồng được gây quỹ cho chương trình “Phố Hiến Yêu Thương”, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn tại Hưng Yên. Đây không chỉ là một con số ấn tượng, mà là minh chứng cho tinh thần thể thao gắn liền trách nhiệm cộng đồng – giá trị vượt xa sân đấu

Sao NBA khen Djokovic vĩ đại nhất lịch sử

Mới đây, Novak Djokovic vừa dự khán trận đấu bóng rổ giữa Los Angeles Lakers và Sacramento Kings ở giải nhà nghề Mỹ (NBA). Đáng chú ý, Nole còn có dịp trò chuyện với Luka Doncic, siêu sao thuộc biên chế LA Lakers.

Trong cuộc họp báo sau trận, Luka Doncic không ngần ngại bày tỏ sự ngưỡng mộ và gọi Djokovic là vận động viên vĩ đại nhất lịch sử thể thao: "Đối với tôi, anh ấy là VĐV vĩ đại nhất mọi thời đại, vì vậy việc anh ấy có mặt ở đây xem tôi thi đấu thật là không thể tin được. Tôi thực sự rất vui mừng. Tôi đã nói với anh ấy rằng tôi rất muốn đến xem một trong những trận đấu của anh ấy".

Rybakina - Sabalenka được ví với Alcaraz - Sinner

Trên Tennis Up To Date, nhà vô địch Grand Slam đơn nữ 18 lần Martina Navratilova cho rằng Aryna Sabalenka và Elena Rybakina là những ứng viên nặng kí nhất cho danh hiệu Indian Wells. Mặt khác, Navratilova tin rằng bộ đôi này có thể tiến gần tới đẳng cấp thống trị lành banh nỉ nữ như Carlos Alcaraz và Jannik Sinner như ở tennis nam.

““Hiện tại, với cách mọi thứ đang diễn ra, nếu Rybakina và Sabalenka hoàn toàn khỏe mạnh, họ là 2 tay vợt hàng đầu, những ứng viên sáng giá cho chức vô địch Indian Wells. Họ có thể tiến gần đến đẳng cấp của Jannik Sinner và Carlos Alcaraz nếu tiếp tục duy trì phong độ như vậy".

Mayweather chốt đối thủ mới sau Pacquiao và Mike Tyson

Trên mạng xã hội, Floyd Mayweather xác nhận sẽ tham gia trận đấu biểu diễn tại Athens, Hy Lạp. Đối thủ của "Độc cô cầu bại" boxing là cựu võ sĩ kickboxing kỳ cựu Mike Zambidis, 45 tuổi. Zambidis xây dựng tên tuổi trong làng kickboxing và giành 18 danh hiệu vô địch thế giới trong sự nghiệp, thành tích 157 trận thắng - 24 trận thua. Trước đó, Mayweather cũng lên lịch thượng đài với Mike Tyson vào tháng 4 và Manny Pacquiao vào tháng 9.

Sếp F1 bỏ ngỏ khả năng tổ chức 2 chặng đua ở Trung Đông

Trên Instagram. Mohammed Ben Sulayem, Chủ tịch Liên đoàn Ô tô Quốc tế (FIA, cơ quan quản lý các giải đua xe thể thao trên thế giới) cho biết ông “vô cùng đau buồn” trước những bất ổn hiện tại ở Trung Đông. Bên cạnh đó, ông nhấn mạnh các chặng đua F1 ở khu vực này chỉ diễn ra nếu được bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Cuối tuần qua, căng thẳng leo thang tại Trung Đông đã dẫn đến các cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào nhiều quốc gia, bao gồm Bahrain và Saudi Arabia. 2 quốc gia này dự kiến tổ chức các chặng đua F1 liên vào 12/4 và 19/4.