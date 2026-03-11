Dự đoán tỷ số Cúp C1: Leverkusen khó cản Arsenal, PSG đại chiến Chelsea

Leverkusen - Arsenal: 0h45, 12/3

Arsenal đã gửi đi thông điệp mạnh mẽ ngay từ đầu chiến dịch Champions League mùa này với chuỗi 8 trận thắng liên tiếp ở giai đoạn vòng bảng. “Pháo thủ” lần lượt đánh bại những đối thủ sừng sỏ như Atletico Madrid, kình địch quen thuộc Bayern Munich hay á quân mùa 2024/25 Inter Milan. Đại diện nước Anh kết thúc vòng bảng ở vị trí số 1 một cách thuyết phục, sở hữu hàng công tốt nhất (23 bàn) và hàng thủ chắc chắn nhất (chỉ 4 bàn thua).

Arsenal đang nuôi tham vọng giành “cú ăn 4” lịch sử

Lá thăm thuận lợi ở vòng 1/8, khi Arsenal không phải gặp các “ông lớn” như Real Madrid, Liverpool, PSG, Bayern Munich hay Man City trước trận chung kết, càng làm dấy lên kỳ vọng rằng năm 2026 có thể là thời điểm “Pháo thủ” lần đầu tiên nâng cao chiếc cúp tai voi danh giá.

Đoàn quân của Mikel Arteta vẫn đang nuôi tham vọng giành “cú ăn 4” lịch sử, dù thường xuyên hứng chịu những chỉ trích về lối chơi thực dụng, những tình huống kéo dài thời gian hay sự phụ thuộc lớn vào các pha bóng cố định. Tuy vậy, khi chiến thắng vẫn liên tiếp đến, những tranh cãi đó dường như không ảnh hưởng nhiều.

Arsenal hành quân tới Đức với phong độ cao sau 4 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Ở trận gần nhất, đội hình xoay tua của Arteta vượt qua Mansfield Town 2-1 tại FA Cup, đồng thời đánh dấu lần thứ 8 trong 11 trận sân khách gần đây họ ghi ít nhất 2 bàn.

Về phía Leverkusen, sau giai đoạn khó khăn dưới thời Erik Ten Hag, cựu HLV tuyển Đan Mạch Kasper Hjulmand đã giúp Leverkusen ổn định trở lại ở cả đấu trường quốc nội lẫn châu Âu, đưa đội bóng vào vòng 1/8 Champions League mùa thứ hai liên tiếp.

Tuy nhiên, phong độ gần đây của đội chủ sân BayArena không thật sự thuyết phục khi họ chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường, trong đó có trận hòa kịch tính 3-3 trước Freiburg tại Bundesliga cuối tuần qua.

Dù vậy, thành tích sân nhà lại mang đến sự lạc quan cho các CĐV Leverkusen khi họ bất bại 6 trận liên tiếp tại BayArena, chỉ để lọt lưới 1 bàn trong 540 phút thi đấu.

Leverkusen từng cầm hòa Arsenal 1-1 tại Đức Champions League mùa 2001/02, nhưng sau đó “Pháo thủ” đã hai lần thắng đậm 4-1 trước đại diện Bundesliga, một lần trong chính chiến dịch năm đó và lần còn lại trong trận giao hữu trước mùa giải 2024/25.

Ở các trận gần đây, màn trình diễn của Arsenal không quá hấp dẫn nhưng vẫn mang về chiến thắng quan trọng. Do đó, “Pháo thủ” được dự đoán sẽ rời nước Đức với chiến thắng tối thiểu nhưng vô cùng quan trọng, tạo lợi thế trước trận lượt về.

Đội hình dự kiến Leverkusen: Blaswich; Andrich, Quansah, Tapsoba; Poku, Garcia, Fernandez, Grimaldo; Maza, Terrier; Kofane Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie; Zubimendi, Rice; Saka, Eze, Martinelli; Gyokeres Dự đoán tỷ số: Leverkusen 0-1 Arsenal

PSG - Chelsea: 3h, 12/3

Tương tự hành trình đăng quang Champions League lần đầu tiên trong lịch sử mùa trước, PSG cũng không thể giành vé trực tiếp vào vòng 1/8 ở mùa này. Đội bóng thủ đô nước Pháp chỉ xếp thứ 11 ở giai đoạn vòng bảng, buộc phải đá play-off sau khi chỉ thắng 1 trong 5 trận cuối cùng (hòa 2, thua 2).

PSG đại chiến Chelsea

Đoàn quân của Luis Enrique đã trải qua 2 lượt trận đầy căng thẳng trước đối thủ quen thuộc Monaco, nhưng cuối cùng vẫn đi tiếp với tổng tỷ số 5-4. Sau đó, phong độ của PSG tại Ligue 1 khá thất thường khi họ thắng sát nút Le Havre 1-0 trên sân khách nhưng lại để thua 1-3 trước chính Monaco trên sân nhà. Đó là thất bại thứ hai của PSG trong vòng hai tháng, khiến khoảng cách với đội xếp thứ hai là Lens bị rút ngắn xuống chỉ còn 1 điểm, khi mùa giải còn 9 vòng đấu.

Thay vì thi đấu cuối tuần với Nantes, PSG được cho nghỉ tại Ligue 1 để tập trung hoàn toàn cho vòng 1/8 Champions League. Trước cuộc tiếp đón Chelsea, PSG có thành tích khá tốt trước các đại diện Anh khi chỉ thua 1 trong 8 trận gần nhất tại đấu trường (thắng 5, hòa 2). Đáng chú ý, họ đã thắng ba cặp đấu hai lượt gần nhất trước các CLB Premier League, đều ở Champions League mùa trước, lần lượt loại Liverpool, Aston Villa và Arsenal ở vòng 1/8, tứ kết và bán kết.

Về phía Chelsea, đội bóng thành London là một trong sáu đại diện nước Anh góp mặt tại vòng 1/8 Cúp C1 mùa này sau khi đứng thứ sáu trong bảng xếp hạng 36 đội ở giai đoạn vòng bảng, với thành tích 5 thắng, 1 hòa và 2 thua.

“The Blues” đã thắng 5 trong 9 trận gần nhất trên mọi đấu trường (hòa 2, thua 2). Gần đây nhất, họ đánh bại Aston Villa 4-1 tại Ngoại hạng Anh, trước khi cần tới hiệp phụ để vượt qua Wrexham 4-2 ở vòng 5 FA Cup cuối tuần qua.

HLV Liam Rosenior đang phải tìm cách duy trì sự ổn định cho Chelsea trong bối cảnh đội bóng phải chinh chiến trên nhiều mặt trận, với mục tiêu lọt vào top 5 Ngoại hạng Anh và tiến sâu tại Champions League, giải đấu mà họ từng đăng quang gần nhất vào năm 2021.

Trước khi tới dẫn dắt Chelsea vào tháng 1, Rosenior từng có 18 tháng làm việc tại Strasbourg, nơi ông có thành tích cân bằng trước PSG tại Ligue 1 (1 thắng, 1 hòa, 1 thua), trong đó trận gần nhất là chiến thắng 2-1 trên sân nhà hồi tháng 10 năm ngoái. Trong khi đó, Chelsea cũng sở hữu thống kê đáng chú ý khi toàn thắng 6 trận gần nhất trước các CLB Pháp tại cúp châu Âu.

Hai đội gặp lại nhau lần đầu tiên kể từ trận chung kết FIFA Club World Cup 2025 mùa hè năm ngoái, khi Cole Palmer tỏa sáng rực rỡ, truyền cảm hứng giúp đại diện nước Anh giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước đội bóng nước Pháp trên đất Mỹ.

PSG chưa từng hòa 0-0 ở vòng knock-out của Champions League, chuỗi trận hiện đã kéo dài 58 trận. Vì vậy, rất khó hình dung cuộc đối đầu giữa hai đội bóng thiên về tấn công như PSG và Chelsea lại diễn ra mà không có bàn thắng.

Xét tương quan lực lượng, khoảng cách giữa hai đội là không lớn, đặc biệt khi cả hai đều trải qua giai đoạn phong độ thiếu ổn định trong thời gian gần đây. Do đó, kịch bản hai đội hòa nhau là điều dễ xảy ra, qua đó khiến cục diện cặp đấu vẫn hoàn toàn rộng mở trước trận lượt về trên sân Stamford Bridge vào giữa tuần tới.