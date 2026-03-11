Dự đoán tỷ số Cúp C1: Leverkusen khó cản Arsenal, PSG đại chiến Chelsea

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Galatasaray vs Liverpool 11/03/26 - Trực tiếp
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
1
Logo Liverpool - LIV Liverpool
0
Atlético de Madrid vs Tottenham Hotspur
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Atalanta vs Bayern Munich
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Newcastle United vs Barcelona
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Bayer Leverkusen vs Arsenal
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Paris Saint-Germain vs Chelsea
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Bodø / Glimt vs Sporting CP
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Real Madrid vs Manchester City
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Stuttgart vs Porto
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo Porto - POR Porto
-
Bologna vs Roma
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Lille vs Aston Villa
Logo Lille - LIL Lille
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Panathinaikos vs Real Betis
Logo Panathinaikos - PAO Panathinaikos
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Celta de Vigo vs Olympique Lyonnais
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Nottingham Forest vs Midtjylland
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Ferencváros vs Sporting Braga
Logo Ferencváros - FTC Ferencváros
-
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Genk vs Freiburg
Logo Genk - GNK Genk
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
SHB Đà Nẵng vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Thép Xanh Nam Định vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Hà Nội vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Borussia M'gladbach vs St. Pauli
Logo Borussia M&#39;gladbach - BMG Borussia M'gladbach
-
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Olympique Marseille vs Auxerre
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Auxerre - AJA Auxerre
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Ninh Bình vs Công An Hà Nội
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Inter Milan vs Atalanta
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Bayer Leverkusen vs Bayern Munich
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Borussia Dortmund vs Augsburg
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Augsburg - FCA Augsburg
-
Burnley vs AFC Bournemouth
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Atlético de Madrid vs Getafe
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Getafe - GET Getafe
-
Napoli vs Lecce
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Arsenal vs Everton
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Chelsea vs Newcastle United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Udinese vs Juventus
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
West Ham United vs Manchester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Real Madrid vs Elche
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Elche - ELC Elche
-
Monaco vs Brest
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Brest - BRE Brest
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs PVF-CAND
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Thể Công - Viettel vs Hải Phòng
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Crystal Palace vs Leeds United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Manchester United vs Aston Villa
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs Fulham
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Barcelona vs Sevilla
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Le Havre vs Olympique Lyonnais
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Real Betis vs Celta de Vigo
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Stuttgart vs RB Leipzig
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Lazio vs Milan
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Rennes vs Lille
Logo Rennes - REN Rennes
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

Dự đoán tỷ số Cúp C1: Leverkusen khó cản Arsenal, PSG đại chiến Chelsea

Sự kiện: Nhận định bóng đá Paris Saint-Germain Chelsea

(Lượt đi vòng 1/8 Champions League) Arsenal hành quân tới làm khách trên sân của Bayer Leverkusen. Trong khi đó, đương kim vô địch PSG tiếp đón Chelsea trong trận cầu tâm điểm.

  

Leverkusen - Arsenal: 0h45, 12/3

Arsenal đã gửi đi thông điệp mạnh mẽ ngay từ đầu chiến dịch Champions League mùa này với chuỗi 8 trận thắng liên tiếp ở giai đoạn vòng bảng. “Pháo thủ” lần lượt đánh bại những đối thủ sừng sỏ như Atletico Madrid, kình địch quen thuộc Bayern Munich hay á quân mùa 2024/25 Inter Milan. Đại diện nước Anh kết thúc vòng bảng ở vị trí số 1 một cách thuyết phục, sở hữu hàng công tốt nhất (23 bàn) và hàng thủ chắc chắn nhất (chỉ 4 bàn thua).

Arsenal&nbsp;đang nuôi tham vọng giành “cú ăn 4” lịch sử

Arsenal đang nuôi tham vọng giành “cú ăn 4” lịch sử

Lá thăm thuận lợi ở vòng 1/8, khi Arsenal không phải gặp các “ông lớn” như Real Madrid, Liverpool, PSG, Bayern Munich hay Man City trước trận chung kết, càng làm dấy lên kỳ vọng rằng năm 2026 có thể là thời điểm “Pháo thủ” lần đầu tiên nâng cao chiếc cúp tai voi danh giá.

Đoàn quân của Mikel Arteta vẫn đang nuôi tham vọng giành “cú ăn 4” lịch sử, dù thường xuyên hứng chịu những chỉ trích về lối chơi thực dụng, những tình huống kéo dài thời gian hay sự phụ thuộc lớn vào các pha bóng cố định. Tuy vậy, khi chiến thắng vẫn liên tiếp đến, những tranh cãi đó dường như không ảnh hưởng nhiều.

Arsenal hành quân tới Đức với phong độ cao sau 4 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Ở trận gần nhất, đội hình xoay tua của Arteta vượt qua Mansfield Town 2-1 tại FA Cup, đồng thời đánh dấu lần thứ 8 trong 11 trận sân khách gần đây họ ghi ít nhất 2 bàn.

Về phía Leverkusen, sau giai đoạn khó khăn dưới thời Erik Ten Hag, cựu HLV tuyển Đan Mạch Kasper Hjulmand đã giúp Leverkusen ổn định trở lại ở cả đấu trường quốc nội lẫn châu Âu, đưa đội bóng vào vòng 1/8 Champions League mùa thứ hai liên tiếp.

Tuy nhiên, phong độ gần đây của đội chủ sân BayArena không thật sự thuyết phục khi họ chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường, trong đó có trận hòa kịch tính 3-3 trước Freiburg tại Bundesliga cuối tuần qua.

Dù vậy, thành tích sân nhà lại mang đến sự lạc quan cho các CĐV Leverkusen khi họ bất bại 6 trận liên tiếp tại BayArena, chỉ để lọt lưới 1 bàn trong 540 phút thi đấu.

Leverkusen từng cầm hòa Arsenal 1-1 tại Đức Champions League mùa 2001/02, nhưng sau đó “Pháo thủ” đã hai lần thắng đậm 4-1 trước đại diện Bundesliga, một lần trong chính chiến dịch năm đó và lần còn lại trong trận giao hữu trước mùa giải 2024/25.

Ở các trận gần đây, màn trình diễn của Arsenal không quá hấp dẫn nhưng vẫn mang về chiến thắng quan trọng. Do đó, “Pháo thủ” được dự đoán sẽ rời nước Đức với chiến thắng tối thiểu nhưng vô cùng quan trọng, tạo lợi thế trước trận lượt về.

Đội hình dự kiến

Leverkusen: Blaswich; Andrich, Quansah, Tapsoba; Poku, Garcia, Fernandez, Grimaldo; Maza, Terrier; Kofane

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie; Zubimendi, Rice; Saka, Eze, Martinelli; Gyokeres

Dự đoán tỷ số: Leverkusen 0-1 Arsenal

PSG - Chelsea: 3h, 12/3

Tương tự hành trình đăng quang Champions League lần đầu tiên trong lịch sử mùa trước, PSG cũng không thể giành vé trực tiếp vào vòng 1/8 ở mùa này. Đội bóng thủ đô nước Pháp chỉ xếp thứ 11 ở giai đoạn vòng bảng, buộc phải đá play-off sau khi chỉ thắng 1 trong 5 trận cuối cùng (hòa 2, thua 2).

PSG đại chiến Chelsea&nbsp;

PSG đại chiến Chelsea 

Đoàn quân của Luis Enrique đã trải qua 2 lượt trận đầy căng thẳng trước đối thủ quen thuộc Monaco, nhưng cuối cùng vẫn đi tiếp với tổng tỷ số 5-4. Sau đó, phong độ của PSG tại Ligue 1 khá thất thường khi họ thắng sát nút Le Havre 1-0 trên sân khách nhưng lại để thua 1-3 trước chính Monaco trên sân nhà. Đó là thất bại thứ hai của PSG trong vòng hai tháng, khiến khoảng cách với đội xếp thứ hai là Lens bị rút ngắn xuống chỉ còn 1 điểm, khi mùa giải còn 9 vòng đấu.

Thay vì thi đấu cuối tuần với Nantes, PSG được cho nghỉ tại Ligue 1 để tập trung hoàn toàn cho vòng 1/8 Champions League. Trước cuộc tiếp đón Chelsea, PSG có thành tích khá tốt trước các đại diện Anh khi chỉ thua 1 trong 8 trận gần nhất tại đấu trường (thắng 5, hòa 2). Đáng chú ý, họ đã thắng ba cặp đấu hai lượt gần nhất trước các CLB Premier League, đều ở Champions League mùa trước, lần lượt loại Liverpool, Aston Villa và Arsenal ở vòng 1/8, tứ kết và bán kết.

Về phía Chelsea, đội bóng thành London là một trong sáu đại diện nước Anh góp mặt tại vòng 1/8 Cúp C1 mùa này sau khi đứng thứ sáu trong bảng xếp hạng 36 đội ở giai đoạn vòng bảng, với thành tích 5 thắng, 1 hòa và 2 thua.

“The Blues” đã thắng 5 trong 9 trận gần nhất trên mọi đấu trường (hòa 2, thua 2). Gần đây nhất, họ đánh bại Aston Villa 4-1 tại Ngoại hạng Anh, trước khi cần tới hiệp phụ để vượt qua Wrexham 4-2 ở vòng 5 FA Cup cuối tuần qua.

HLV Liam Rosenior đang phải tìm cách duy trì sự ổn định cho Chelsea trong bối cảnh đội bóng phải chinh chiến trên nhiều mặt trận, với mục tiêu lọt vào top 5 Ngoại hạng Anh và tiến sâu tại Champions League, giải đấu mà họ từng đăng quang gần nhất vào năm 2021.

Trước khi tới dẫn dắt Chelsea vào tháng 1, Rosenior từng có 18 tháng làm việc tại Strasbourg, nơi ông có thành tích cân bằng trước PSG tại Ligue 1 (1 thắng, 1 hòa, 1 thua), trong đó trận gần nhất là chiến thắng 2-1 trên sân nhà hồi tháng 10 năm ngoái. Trong khi đó, Chelsea cũng sở hữu thống kê đáng chú ý khi toàn thắng 6 trận gần nhất trước các CLB Pháp tại cúp châu Âu.

Hai đội gặp lại nhau lần đầu tiên kể từ trận chung kết FIFA Club World Cup 2025 mùa hè năm ngoái, khi Cole Palmer tỏa sáng rực rỡ, truyền cảm hứng giúp đại diện nước Anh giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước đội bóng nước Pháp trên đất Mỹ.

PSG chưa từng hòa 0-0 ở vòng knock-out của Champions League, chuỗi trận hiện đã kéo dài 58 trận. Vì vậy, rất khó hình dung cuộc đối đầu giữa hai đội bóng thiên về tấn công như PSG và Chelsea lại diễn ra mà không có bàn thắng.

Xét tương quan lực lượng, khoảng cách giữa hai đội là không lớn, đặc biệt khi cả hai đều trải qua giai đoạn phong độ thiếu ổn định trong thời gian gần đây. Do đó, kịch bản hai đội hòa nhau là điều dễ xảy ra, qua đó khiến cục diện cặp đấu vẫn hoàn toàn rộng mở trước trận lượt về trên sân Stamford Bridge vào giữa tuần tới.

Đội hình dự kiến

PSG: Safonov; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Mendes; Neves, Vitinha, Zaire-Emery; Doue, Dembele, Kvaratskhelia

Chelsea: Sanchez; James, Fofana, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Santos; Palmer, Fernandez, Neto; Pedro

Dự đoán tỷ số: PSG 2-2 Chelsea

8

Real Madrid - Man City 12.03

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Real Madrid
Man City
Gửi dự đoán
Trước 03:00 ngày 12/03
Thể lệ
Arsenal - Man City mơ "cú ăn 4": Bài học MU - Liverpool, coi chừng "tham bát bỏ mâm"
Arsenal - Man City mơ "cú ăn 4": Bài học MU - Liverpool, coi chừng "tham bát bỏ mâm"

Lần đầu tiên trong lịch sử, có hai CLB Anh vẫn còn cơ hội giành “cú ăn 4” (vô địch Ngoại hạng Anh, FA Cup, League Cup và Champions League) khi bước...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-10/03/2026 23:05 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Nhận định bóng đá Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN