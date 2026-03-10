Arsenal và Man City đua "cú ăn 4": Lịch sử chống lại, coi chừng "tham bát bỏ mâm"

Arsenal và Man City cạnh tranh “cú ăn 4” lịch sử

Ba danh hiệu quốc nội danh giá nhất cùng chiếc cúp danh giá nhất châu Âu cấp CLB luôn là mục tiêu tối thượng với các CLB hàng đầu nước Anh. Và ở mùa giải này, cả Arsenal lẫn Man City đều đang đứng trước cơ hội hiện thực hóa “cú ăn 4”.

Arsenal và Man City đều đang hướng tới mục tiêu giành 4 danh hiệu mùa này, nhưng chắc chắn có đội phải dừng bước

Hai đội bóng hiện vừa cạnh tranh ngôi vô địch Ngoại hạng Anh, vừa góp mặt tại tứ kết FA Cup và vòng 1/8 Champions League, đồng thời sẽ đối đầu nhau trong trận chung kết League Cup vào cuối tháng này.

Kết quả bốc thăm vòng knock-out Champions League tuần trước cũng đồng nghĩa Arsenal và Man City chỉ có thể chạm trán nhau ở trận chung kết vào tháng Năm, nếu cùng tiến sâu.

Lịch sử không ủng hộ

Trong lịch sử bóng đá, “cú ăn 4” từng xuất hiện, nhưng không phải tại Anh. Đội bóng Scotland Celtic đã làm nên kỳ tích mùa giải 1966/67, khi thâu tóm mọi danh hiệu, đỉnh cao là chiến thắng trước Inter Milan trong trận chung kết European Cup (tiền thân của Champions League) năm 1967. Đáng chú ý, toàn bộ đội hình của Celtic khi đó đều sinh ra trong bán kính khoảng 30 dặm quanh sân Celtic Park.

Đội hình huyền thoại “Lisbon Lions” của Celtic ăn mừng cùng chiếc cúp European Cup vào tháng 5/1967, đội bóng châu Âu duy nhất trong lịch sử hoàn tất “cú ăn 4”

Còn trong lịch sử bóng đá Anh, hai đội bóng từng giành “cú ăn 3” là MU mùa 1998/99 và Man City mùa 2022/23 là những CLB tiến gần nhất tới “cú ăn 4”. Xét về số danh hiệu giành được thì điều đó là chính xác. Tuy nhiên, cả hai đều bị loại ở tứ kết League Cup (MU vào tháng 12, Man City vào tháng 1), đồng nghĩa với việc họ không còn cạnh tranh trên cả 4 mặt trận ở giai đoạn cuối mùa.

Xét về thời điểm trong mùa giải, chiến dịch 2021/22 của Liverpool được xem là lần một CLB Anh tiến gần nhất đến “cú ăn 4”. Khi đó, đội bóng của Jurgen Klopp đã giành 2 cúp quốc nội nhưng hụt chức vô địch Ngoại hạng Anh chỉ 1 điểm sau vòng đấu cuối cùng đầy kịch tính vào ngày 22/5. Sáu ngày sau, Liverpool tiếp tục thất bại trước Real Madrid trong trận chung kết Champions League.

Cũng trong mùa giải đó, Chelsea từng có cơ hội cạnh tranh 4 danh hiệu. Tuy nhiên, đội bóng của Thomas Tuchel thua Liverpool trên chấm luân lưu trong trận chung kết League Cup ngày 27/2 và tiếp tục thất bại trước chính “Lữ đoàn đỏ” trong chung kết FA Cup.

Chelsea, từng dẫn đầu Ngoại hạng Anh vào tháng 12, sau đó chỉ kết thúc mùa giải ở vị trí thứ ba và bị loại ở tứ kết Champions League. Dù vậy, họ vẫn có phần an ủi khi giành Siêu cúp châu Âu và FIFA Club World Cup mùa đó.

Trước đó, Chelsea cũng từng tiến rất gần “cú ăn bốn” mùa 2006-07 nhưng hụt hai danh hiệu lớn. Khi ấy, đội bóng của Jose Mourinho – nhà đương kim vô địch giải quốc nội – thua Liverpool F.C. trên loạt luân lưu ở bán kết Champions League ngày 1/5. Một tuần sau, cơ hội bảo vệ chức vô địch Premier League cũng chính thức khép lại khi chiếc cúp thuộc về Manchester United.

Tương tự, Man Utd cũng từng áp sát “cú ăn bốn” mùa 2008-09 nhưng cuối cùng chỉ giành hai danh hiệu. Everton F.C. đã chặn đứng hành trình của Quỷ đỏ tại bán kết FA Cup bằng chiến thắng luân lưu ngày 19/4, trước khi thầy trò Alex Ferguson thất bại trước FC Barcelona trong trận chung kết Champions League sáu tuần sau đó.

Phần còn lại của châu Âu thì sao?

Trên khắp châu Âu, khái niệm League Cup không phổ biến như tại Anh, vì vậy hầu hết các “ông lớn” của lục địa già chưa từng giành “cú ăn 4” theo cách mà bóng đá Anh và Ireland định nghĩa. Tại Pháp, Cúp Liên đoàn đã bị hủy bỏ vào năm 2020. Ở Tây Ban Nha, Cúp Liên đoàn chỉ tồn tại trong 4 mùa giải từ 1983 đến 1986. Trong khi đó, Đức khai tử Cúp Liên đoàn từ năm 2008, còn Italia thậm chí chưa từng tổ chức một giải đấu tương tự.

PSG của Tuchel và Mbappe suýt chạm tới “cú ăn 4” năm 2020

Phần lớn các quốc gia châu Âu chỉ có một trận Siêu cúp mở màn mùa giải, tương tự mô hình Community Shield ở Anh. Tuy nhiên, việc tính cả những trận đấu đơn lẻ như vậy, hay cả Siêu cúp châu Âu, vào “cú ăn 4” thường được xem là khá khiên cưỡng.

Nếu chấp nhận cách tính rộng hơn này, thì Bayern Munich mùa 2012/13 và PSG mùa trước có thể được xem là đã giành 4 danh hiệu trong một mùa giải.

Trên thực tế, đội tiến gần nhất đến kỳ tích “cú ăn 4” lại là PSG trong mùa giải 2019/20 bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Khi đó, Thomas Tuchel dẫn dắt PSG giành 3 danh hiệu quốc nội, bao gồm cả chiếc Cúp Liên đoàn Pháp cuối cùng trong lịch sử giải đấu, nhưng thất bại trước Bayern Munich trong trận chung kết Champions League ngày 23/8 (bị lùi từ 30/5 do đại dịch).

Trở lại mùa giải hiện tại, sau khi Arsenal và Man City cùng lọt vào tứ kết FA Cup cuối tuần qua, trận chung kết League Cup tại Wembley ngày 22/3 càng trở nên quan trọng khi mùa giải bước vào giai đoạn mà Sir Alex Ferguson từng gọi là “squeaky bum time”, thời điểm căng thẳng nhất của cuộc đua danh hiệu.

Hai đội sau đó sẽ tiếp tục chạm trán tại Etihad vào ngày 19/4 trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh, trận đấu có thể đóng vai trò quyết định trong cuộc đua vô địch mùa này.