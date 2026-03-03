Dự đoán tỷ số vòng 29 Ngoại hạng Anh: Áp lực khổng lồ cho Aston Villa & Chelsea

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Aston Villa vs Chelsea
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Brighton & Hove Albion vs Arsenal
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Fulham vs West Ham United
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Manchester City vs Nottingham Forest
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Newcastle United vs Manchester United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Tottenham Hotspur vs Crystal Palace
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Burnley vs AFC Bournemouth
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Arsenal vs Everton
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Chelsea vs Newcastle United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
West Ham United vs Manchester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Crystal Palace vs Leeds United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Manchester United vs Aston Villa
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs Fulham
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

Dự đoán tỷ số vòng 29 Ngoại hạng Anh: Áp lực khổng lồ cho Aston Villa & Chelsea

Sự kiện: Premier League 2025-26 Nhận định bóng đá

(Vòng 29 Ngoại hạng Anh) Cuộc chiến vô địch và đua top 5 tiếp tục hấp dẫn với tiêu điểm là màn so tài Aston Villa - Chelsea.

   

Không lâu sau khi vòng 28 kết thúc, các CLB Premier League lại tiếp tục chuẩn bị để bước vào vòng kế tiếp đá ở giữa tuần, và những đội nào còn trụ lại ở FA Cup cũng sẽ phải lên kế hoạch chuẩn bị cho mặt trận này sẽ đá vào cuối tuần. Nhưng trước mắt các đội lớn đều sẽ tập trung vào nhiệm vụ của mình ở mặt trận VĐQG, khi các cuộc đua đang bước vào cao trào.

Arsenal đã mất điểm 3 trận trên sân khách từ đầu năm, tiếp theo họ sẽ đến thăm sân của Brighton

Arsenal đã mất điểm 3 trận trên sân khách từ đầu năm, tiếp theo họ sẽ đến thăm sân của Brighton

Đua vô địch: Arsenal có lại sảy chân sân khách?

Những thắng lợi sát nút đã khiến vị trí giữa Arsenal và Man City vẫn chưa có sự thay đổi sau cuối tuần qua, Arsenal vẫn đang hơn Man City 5 điểm nhưng đã đá nhiều hơn 1 trận. Bước sang vòng đấu mới, Man City vẫn là bên về lý thuyết có cặp đấu dễ hơn.

Man City đang vào đà ở khâu nước rút với 4 trận thắng liên tiếp, và giờ họ được đá sân nhà trước ứng viên rớt hạng Nottingham Forest. Man City mới để mất 7 điểm tại Etihad từ đầu mùa và họ đã toàn thắng Nottingham, thậm chí chưa thủng lưới bàn nào, kể từ khi CLB này lên hạng, nên sẽ khó có một cú sốc xảy ra.

Thách thức cho Arsenal sẽ là một Brighton vừa có 2 trận thắng quan trọng để xóa tan nỗi sợ phải đua  trụ hạng. Arsenal gần đây đang có vấn đề trong việc bảo toàn chiến thắng khi trận đấu bước vào những phút cuối, nhưng một khía cạnh cũng đáng nói khác là họ mới thắng 8/15 trận sân khách. Riêng từ đầu năm mới, những Brentford, Nottingham Forest và Wolves đều đã kiếm được điểm trước Arsenal, nên Brighton cũng có thể.

Tranh top 5: Aston Villa khổ chiến Chelsea, MU và Liverpool chớp thời cơ

Cuộc đua top 5 cũng sẽ đáng xem khi MU đã vươn lên thứ 3 còn Liverpool đẩy Chelsea ra ngoài top 5. Aston Villa và Chelsea đều thua vòng vừa qua và sẽ phải gặp nhau tại Villa Park để tái lập mạch thắng, Aston Villa thắng chỉ 1 trận từ đầu tháng 2 đến nay và không trận nào ghi quá 1 bàn, trong khi Chelsea đã không thắng liền 3 vòng và tiếp tục gặp vấn đề với những tấm thẻ đỏ.

Aston Villa và Chelsea phải quyết chiến để cuộc đua top 5 không tuột khỏi tầm với

Aston Villa và Chelsea phải quyết chiến để cuộc đua top 5 không tuột khỏi tầm với

Trong lúc đó, MU và Liverpool sẽ tận dụng cơ hội để cải thiện vị trí của mình. MU vẫn bất bại dưới thời Michael Carrick và dù đá sân khách, họ được gặp một Newcastle đã thua tới 5 trong 6 vòng gần nhất. Đã hơn 5 năm kể từ lần cuối MU thắng tại St. James Park (thua cả 3 lần đến thăm gần nhất) nên đây là thời cơ hoàn hảo chấm dứt chuỗi trận đó.

Liverpool cũng đá sân khách và  thậm chí họ sẽ đá tại Molineux tới 2 lần liên tiếp, do Wolverhampton cũng là đối thủ của “The Reds” ở FA Cup. Wolves gây sốc trước Aston Villa đêm thứ Sáu vừa qua, nhưng họ 15 năm qua chỉ thắng Liverpool 1 lần ở Premier League, và lúc này đội bóng của HLV Arne Slot đang thắng 3 vòng liên tiếp, đặc biệt  trở nên lợi hại từ các quả phạt góc.

Lịch thi đấu vòng 29 Premier League

Thứ Tư, 4/3

2h30: Bournemouth – Brentford (dự đoán: 1-2)

2h30: Everton – Burnley (2-0)

2h30: Leeds – Sunderland (2-1)

3h15: Wolves – Liverpool (0-3)

Thứ Năm, 5/3

2h30: Man City – Nottingham Forest (3-0)

2h30: Fulham – West Ham (1-1)

2h30: Aston Villa – Chelsea (2-1)

2h30: Brighton – Arsenal (1-2)

3h15: Newcastle – MU (0-2)

Thứ Sáu, 6/3

3h: Tottenham – Crystal Palace (1-1)
Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Arsenal trở lại cách biệt an toàn, MU vươn lên thứ 3
Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Arsenal trở lại cách biệt an toàn, MU vươn lên thứ 3

Arsenal tiếp tục an toàn ở ngôi đầu sau khi thắng nghẹt thở trước Chelsea, trong khi MU đã vượt qua Aston Villa để leo lên vị trí thứ 3.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-02/03/2026 23:00 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN