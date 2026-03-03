Dự đoán tỷ số vòng 29 Ngoại hạng Anh: Áp lực khổng lồ cho Aston Villa & Chelsea

Không lâu sau khi vòng 28 kết thúc, các CLB Premier League lại tiếp tục chuẩn bị để bước vào vòng kế tiếp đá ở giữa tuần, và những đội nào còn trụ lại ở FA Cup cũng sẽ phải lên kế hoạch chuẩn bị cho mặt trận này sẽ đá vào cuối tuần. Nhưng trước mắt các đội lớn đều sẽ tập trung vào nhiệm vụ của mình ở mặt trận VĐQG, khi các cuộc đua đang bước vào cao trào.

Arsenal đã mất điểm 3 trận trên sân khách từ đầu năm, tiếp theo họ sẽ đến thăm sân của Brighton

Đua vô địch: Arsenal có lại sảy chân sân khách?

Những thắng lợi sát nút đã khiến vị trí giữa Arsenal và Man City vẫn chưa có sự thay đổi sau cuối tuần qua, Arsenal vẫn đang hơn Man City 5 điểm nhưng đã đá nhiều hơn 1 trận. Bước sang vòng đấu mới, Man City vẫn là bên về lý thuyết có cặp đấu dễ hơn.

Man City đang vào đà ở khâu nước rút với 4 trận thắng liên tiếp, và giờ họ được đá sân nhà trước ứng viên rớt hạng Nottingham Forest. Man City mới để mất 7 điểm tại Etihad từ đầu mùa và họ đã toàn thắng Nottingham, thậm chí chưa thủng lưới bàn nào, kể từ khi CLB này lên hạng, nên sẽ khó có một cú sốc xảy ra.

Thách thức cho Arsenal sẽ là một Brighton vừa có 2 trận thắng quan trọng để xóa tan nỗi sợ phải đua trụ hạng. Arsenal gần đây đang có vấn đề trong việc bảo toàn chiến thắng khi trận đấu bước vào những phút cuối, nhưng một khía cạnh cũng đáng nói khác là họ mới thắng 8/15 trận sân khách. Riêng từ đầu năm mới, những Brentford, Nottingham Forest và Wolves đều đã kiếm được điểm trước Arsenal, nên Brighton cũng có thể.

Tranh top 5: Aston Villa khổ chiến Chelsea, MU và Liverpool chớp thời cơ

Cuộc đua top 5 cũng sẽ đáng xem khi MU đã vươn lên thứ 3 còn Liverpool đẩy Chelsea ra ngoài top 5. Aston Villa và Chelsea đều thua vòng vừa qua và sẽ phải gặp nhau tại Villa Park để tái lập mạch thắng, Aston Villa thắng chỉ 1 trận từ đầu tháng 2 đến nay và không trận nào ghi quá 1 bàn, trong khi Chelsea đã không thắng liền 3 vòng và tiếp tục gặp vấn đề với những tấm thẻ đỏ.

Aston Villa và Chelsea phải quyết chiến để cuộc đua top 5 không tuột khỏi tầm với

Trong lúc đó, MU và Liverpool sẽ tận dụng cơ hội để cải thiện vị trí của mình. MU vẫn bất bại dưới thời Michael Carrick và dù đá sân khách, họ được gặp một Newcastle đã thua tới 5 trong 6 vòng gần nhất. Đã hơn 5 năm kể từ lần cuối MU thắng tại St. James Park (thua cả 3 lần đến thăm gần nhất) nên đây là thời cơ hoàn hảo chấm dứt chuỗi trận đó.

Liverpool cũng đá sân khách và thậm chí họ sẽ đá tại Molineux tới 2 lần liên tiếp, do Wolverhampton cũng là đối thủ của “The Reds” ở FA Cup. Wolves gây sốc trước Aston Villa đêm thứ Sáu vừa qua, nhưng họ 15 năm qua chỉ thắng Liverpool 1 lần ở Premier League, và lúc này đội bóng của HLV Arne Slot đang thắng 3 vòng liên tiếp, đặc biệt trở nên lợi hại từ các quả phạt góc.