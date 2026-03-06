Dự đoán tỷ số vòng 5 FA Cup: Newcastle tái đấu Man City, Liverpool đề phòng thua tiếp Wolves

Những màn tái ngộ

Vòng 5 FA Cup có 8 cặp đấu diễn ra cuối tuần này và tiêu điểm sẽ là tại St. James Park, nơi Newcastle cách đây không lâu đã đón tiếp Man City và thua ở bán kết League Cup. Nhưng sau chuỗi phong độ khá bết bát, “The Magpies” với chỉ 10 người đã chấm dứt mạch bất bại của MU giữa tuần này tại Premier League.

Newcastle và Man City lại gặp nhau, nhưng lần này vừa đá vừa lo chuẩn bị cho Cúp C1

Hai đội thực ra lại đang lo chuyện khác trước trận này, Man City đang chuẩn bị đấu với Real Madrid khi thứ Tư tới sẽ là lượt đi vòng 1/8 Champions League, Newcastle cũng góp mặt ở vòng này nhưng họ ít nhất được đá sân nhà trước Barcelona. Sự mệt mỏi vì di chuyển (trận này nếu không xong trong 90 phút sẽ khiến phía Man City không được đi tàu cao tốc về nhà), kết hợp với áp lực trước thềm cuộc gặp Real, sẽ ảnh hưởng không nhỏ lên tâm lý của đội khách.

Man City tuy được đánh giá mạnh hơn nhưng họ vừa bị cầm hòa 2-2 bởi Nottingham Forest, và dù vẫn bất bại kể từ cuối tháng 1, chỉ một kết quả hòa cũng ảnh hưởng không nhỏ lên tâm lý thi đấu của Man City. Newcastle thì không có nhiều điều để mất, họ có khá ít cơ hội bứt lên khu vực dự cúp châu Âu nên giờ chỉ cố gắng leo bậc nhiều nhất có thể tại Premier League và tập trung vào 2 giải đấu cúp.

Trong khi đó tại Molineux, Wolves sẽ lại đón tiếp Liverpool chỉ vài ngày sau khi thắng đầy kịch tính nhờ bàn thắng ở phút 90+4. Thậm chí đội hình của trận đấu giữa tuần đã có một số thay đổi để HLV Rob Edwards giữ quân cho trận đấu ở FA Cup.

Liverpool phải quay lại Molineux thi đấu sau khi đã thể hiện bộ mặt bạc nhược ở giữa tuần

Vậy một Wolves có đội hình còn mạnh hơn có thể sẽ làm cú sốc nữa lên Liverpool? Với lối đá của “The Reds” lúc này thì rất khả thi: Uể oải đầu trận, vội vã vùng lên ở cuối trận, và đôi khi thủng lưới không đáng có. Arne Slot sau trận thua cách đây vài hôm đã nổi đóa trong phòng thay đồ, nhưng từ ngoài nhìn vào thì fan Liverpool ai cũng nghĩ Slot hãy tự tức về chính mình và phong cách huấn luyện ngày càng vật vờ của ông.

Các cặp đấu khác

Cuộc đối đầu nội bộ Premier League còn lại của vòng 5 sẽ là West Ham đón tiếp Brentford, và vì West Ham đang đua trụ hạng ở mặt trận giải VĐQG nên Nuno Santo sẽ phải quyết định có xoay vòng hay không. Rất có thể có, bởi West Ham dù đang trong khu vực nguy hiểm nhưng đã bằng điểm Nottingham Forest, và họ sắp đụng độ Man City ở vòng kế tiếp.

Với các cặp đấu khác, Arsenal sẽ làm khách trước Mansfield và được dự báo sẽ “xử” đối thủ này dễ dàng, sau khi đã nã 4 bàn vào lưới Wigan ngay trong chưa đầy 30 phút hiệp 1. Chelsea trong khi đó sẽ thăm Wrexham, một cặp đấu rất thú vị vì dù đẳng cấp chênh lệch quá lớn, Ryan Reynolds và Rob McElhenney sẽ dõi theo đội bóng con cưng với hy vọng làm nên điều gì đó trước ông lớn London.

Chelsea trở lại với sự vui vẻ sau khi đánh bại Aston Villa

Norwich hành quân tới Elland Road và dù họ có những kỷ niệm đẹp với HLV Daniel Farke, cuối tuần này Farke sẽ là đối thủ của họ. Fan Norwich đang rất hài lòng với sự hồi sinh của đội bóng từ cuối năm ngoái, HLV Philippe Clement đã kéo đội ra khỏi cuộc đua trụ hạng và thậm chí đội bóng này đã được đánh giá đủ sức đua thăng hạng vào mùa sau. Hãy xem họ làm được gì trước một đối thủ Premier League thực sự.

Ở 2 cặp đấu còn lại, Fulham cần thắp lại sự nguy hiểm cho hàng công trước Southampton, sau khi họ đã tịt ngòi trước West Ham khi Harry Wilson vắng mặt. Trong khi đó Sunderland tới thăm Port Vale, đội không những đang đá ở giải hạng Ba mà còn xếp bét bảng.