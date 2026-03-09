PSG sa sút, không còn hình ảnh đáng sợ mùa trước: Thời cơ lớn cho Chelsea ở Cúp C1?

"Nhà vua" uể oải"

3h, 12/3 sẽ là lúc Paris Saint-Germain gặp lại một đối thủ quen thuộc ở lượt đi vòng 1/8 Champions League. PSG mùa trước đã chinh phục mọi danh hiệu và họ tiếp tục vào đến chung kết Club World Cup, nhưng thất bại 0-3 trước Chelsea đã khiến PSG lần đầu tiên trông rất mong manh sau những tháng họ thể hiện sức mạnh số 1 châu Âu.

Phong độ của PSG đã sa sút trong mùa giải này

Chelsea giờ sẽ gặp PSG trong một cặp đấu knock-out 2 lượt thứ thiệt, và “The Blues” chuẩn bị trận này bằng cách cho nghỉ hoặc dự bị khá nhiều trụ cột khi họ thăm Wrexham ở vòng 5 FA Cup. Chelsea đã thắng trận đấu đó rất vất vả trong hiệp phụ, nhưng mục tiêu đã hoàn thành.

PSG trong khi đó đá như những kẻ vật vờ đêm thứ Sáu vừa qua, thất bại 1-3 trước Monaco khiến họ bị thu hẹp cách biệt ở ngôi đầu Ligue 1. Uể oải và mắc nhiều lỗi, PSG thậm chí khi kết thúc trận đấu còn bị khán giả nhà la ó phản đối màn thể hiện tồi tệ.

Thành công quá mức cũng là gánh nặng

Sự sa sút phong độ của PSG thời gian gần đây đã gây chú ý từ dư luận, bởi HLV Luis Enrique cũng tỏ ra cáu bẳn hơn khi trả lời họp báo, thậm chí phản ứng gay gắt với một bình luận của Ousmane Dembele về phong độ đội nhà. Đằng sau hậu trường, vấn đề được cho là đã nảy sinh từ chế độ tập luyện của đội, không còn thích hợp với nền tảng thể lực của các cầu thủ.

Enrique đang phải xoay sở với một lực lượng mệt mỏi

PSG phải đá Club World Cup dẫn đến kỳ nghỉ hè cắt ngắn, đội cũng không có thời gian tập huấn tử tế chuẩn bị cho đầu mùa giải. Kết hợp với đó là một số chấn thương của các trụ cột, trong đó có Dembele. Sự uể oải trong tranh chấp, xử lý tình huống của các cầu thủ PSG đã trở nên rõ rệt.

Bên cạnh đó, chiến thuật của PSG cũng đã bị bắt bài nhiều lần và giờ họ lên bóng khỏi sân nhà cũng khó, tới mức nhiều trận Vitinha được xếp như một trung vệ thứ 3 khi PSG triển khai bóng. Enrique cố gắng thích nghi, nhưng những thay đổi đấu pháp của ông khó có tác dụng do, như đã đề cập ở trên, các cầu thủ không có thời gian tập chiến thuật thường xuyên chuẩn bị trước mùa.

Chelsea cũng mong manh

Đây có phải cơ hội cho Chelsea đánh bại PSG lần nữa? Có thể, nhưng Chelsea cũng có vấn đề của riêng mình khiến họ không thực sự vượt trội hơn đối phương về mặt phong độ lẫn lối đá. Không chỉ trận thắng vất vả Wrexham, những trận trước đó Chelsea cũng thường tỏ ra mong manh, hoặc đánh mất điểm trên thế thắng.

Chelsea bất ngờ thắng áp đảo PSG ở chung kết Club World Cup

Điều đáng chú ý là sự non trong phòng ngự của Chelsea, 11 trận gần nhất họ giữ sạch lưới được đúng 1 trận (trước Hull ở FA Cup). Thủ môn Robert Sanchez rất vụng trong chơi chân và vừa lọt lưới trước Wrexham vì một pha ra vào không tốt. Trên hàng công, Joao Pedro đang có phong độ cao, nhưng Pedro Neto lẫn Alejandro Garnacho trận hay trận dở, và Cole Palmer cũng khá thất thường gần đây.

Do đó cuộc đấu PSG – Chelsea sắp tới đang có sự cân bằng về thanh thế cho cả hai đội. PSG yếu đi nhưng vẫn giữ nòng cốt đội hình vô địch mùa trước, trong khi Chelsea chưa đủ ổn định nhưng đã gây sốc trước chính PSG mùa hè năm ngoái, khiến cục diện trận đấu này sẽ giống như tung đồng xu.