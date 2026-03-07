Arsenal không cần làm "hoa hậu thân thiện" để vô địch Ngoại hạng Anh

Chiến thắng xấu xí nhưng quan trọng

Arsenal vừa nhọc nhằn giành chiến thắng 1-0 trên sân Brighton thì ngay sau đó, đối thủ cạnh tranh trực tiếp với họ là Man City bị Nottingham Forest cầm hòa 2-2 ngay tại Etihad. Kết quả đó giúp “Pháo thủ” nới rộng khoảng cách lên 7 điểm và nắm quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh. Sự lạc quan lập tức lan tỏa trong nhóm CĐV Arsenal theo chân đội nhà tới sân The Amex, những người rời sân trong tiếng hô vang: “Giờ thì các người sẽ tin chúng tôi, chúng tôi sẽ vô địch giải đấu”.

Hurzeler chỉ trích gay gắt cách chơi của Arsenal

Thời gian sẽ trả lời, nhưng bước ngoặt như vậy có thể biến một trận đấu tẻ nhạt thành khoảnh khắc đáng nhớ. Bukayo Saka ghi bàn duy nhất cho Arsenal ngay phút thứ 9 với cú dứt điểm không quá nguy hiểm, bóng khẽ chạm người tiền vệ Carlos Baleba trước khi đi vào lưới. Bàn thắng có phần may mắn với sự “trợ giúp” từ pha xử lý lúng túng của thủ môn Bart Verbruggen, là khoảnh khắc nguy hiểm hiếm hoi mà Arsenal tạo ra trước Brighton, đội bóng kiểm soát nhịp độ trận đấu trong phần lớn thời gian.

HLV Fabian Hurzeler của Brighton liên tục phản ứng với trọng tài thứ tư và còn có màn lời qua tiếng lại căng thẳng với HLV Mikel Arteta. Trung vệ Piero Hincapie của Arsenal thậm chí còn ra dấu im lặng với Hurzeler khi thực hiện quả ném biên gần khu kỹ thuật của Brighton. Thủ môn David Raya thậm chí nhiều lần nằm sân và từng bị trọng tài nhắc nhở vì câu giờ.

Trước đó, Arteta từng nói về việc Arsenal cần cải thiện khả năng quản lý trận đấu sau nhiều màn trình diễn thiếu chắc chắn ở hiệp hai. Và lần này, công bằng mà nói, họ đã kiểm soát tốt khoảng 20 phút cuối trận để bảo toàn chiến thắng tối thiểu.

Arsenal đã trở thành mối đe dọa thực sự trong các tình huống cố định

Sau trận, Hurzeler đã chỉ trích gay gắt lối chơi của Arsenal. Chiến lược gia người Đức nói: “Có nhiều cách để chiến thắng. Nếu họ vô địch Premier League thì chẳng ai hỏi họ đã vô địch bằng cách nào. Bạn có thể cảm nhận rõ họ làm mọi thứ để thắng trận này. Nhưng cuối cùng vẫn phải dựa vào luật.

Nếu Premier League, nếu trọng tài cho phép tất cả những điều đó, thì rất khó. Họ tự tạo ra luật của riêng mình. Bạn có muốn truất quyền thi đấu thủ môn với hai thẻ vàng vì câu giờ không? Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Vậy anh ta phải làm gì? Đó là vấn đề, và vì thế chúng ta cần những quy định rõ ràng”.

Về phần mình, Arteta không muốn tranh luận. Khi được hỏi về những lời công kích của Hurzeler, ông chỉ đáp ngắn gọn: “Thật bất ngờ”.

Arsenal không còn là “hoa hậu thân thiện”

Brighton có thể không cản được bước tiến của Arsenal trong cuộc đua vô địch, nhưng họ đã góp thêm một “giai điệu” vào bầu không khí của những vòng đấu sắp tới. Bên cạnh những tranh cãi về việc Arsenal phụ thuộc nhiều vào các tình huống cố định, giờ đây còn có cả sự chỉ trích công khai về việc câu giờ, điều chắc chắn sẽ được các đối thủ của “Pháo thủ” nhắc lại trong thời gian tới.

Đó chỉ là một phần trong cái mà Arteta gọi là “tiếng ồn bên ngoài” xoay quanh hành trình tìm kiếm danh hiệu Premier League đầu tiên của Arsenal kể từ năm 2004. Vài tuần gần đây, lối chơi của Arsenal trở thành chủ đề nóng ở Ngoại hạng Anh. Ai cũng tham gia vào cuộc tranh luận. Từ Paul Scholes, Alan Pardew đến Yaya Toure, tất cả đều đưa ra những nhận định kiểu như: “Arsenal sẽ là nhà vô địch không xứng đáng” hoặc “Arsenal là những kẻ yếu tâm lý”.

Arsenal trở nên thực dụng đến mức bị gán mác "kẻ phản diện"

Arsenal lúc này rơi vào tình thế làm gì cũng bị chỉ trích. Ở giai đoạn cuối thời Arsene Wenger, đội bóng thành London từng bị chê là quá mong manh và dễ vỡ. “Pháo thủ” được khen vì lối chơi đẹp mắt, nhưng lại thiếu sự lì lợm và quyết liệt trong giai đoạn then chốt của mùa giải. Nói cách khác, Arsenal khi đó bị xem là không đủ đáng gờm.

Arteta hiểu rằng chỉ đá đẹp thôi là chưa đủ để vô địch. Arsenal hiện tại là tập thể mạnh mẽ về thể chất và chắc chắn trong phòng ngự. Với một số người, điều đó dường như không thể chấp nhận.

Hai trận đấu gần nhất của Arsenal chắc chắn không phải những màn trình diễn đỉnh cao, nhưng thực tế thì cũng chẳng đội nào ở Premier League lúc này đang chơi thứ bóng đá hoàn hảo.

Rodri từng ăn mừng bàn thắng từ một quả phạt góc như thể Man City sắp lại vô địch, nhưng rồi họ vẫn bị Nottingham Forest gỡ hòa 2-2. Đây không còn là Premier League quen thuộc nữa. Các đội bóng tầm trung ngày càng mạnh mẽ và khát khao hơn bao giờ hết.

Và nếu phải lựa chọn giữa việc được yêu mến như “hoa hậu thân thiện” hay giành chức vô địch, thì với Arsenal, câu trả lời gần như không cần phải bàn cãi.