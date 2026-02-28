Dự đoán tỷ số Ngoại hạng Anh: Liverpool coi chừng West Ham, Man City tiếp đà hưng phấn

Liverpool - West Ham: 22h, 28/2

So với cùng thời điểm mùa trước, khi Liverpool hơn đội xếp sau 12 điểm với 66 điểm trước khi vô địch, tình hình hiện tại rất khác. Sau 27 vòng, “Lữ đoàn đỏ” đứng thứ 6, kém mùa trước tới 21 điểm, bằng điểm với Chelsea và kém MU 3 điểm trong cuộc đua top 4.

Liverpool đang phải cạnh tranh quyết liệt trong cuộc đua giành vé dự Champions League

Liverpool đã thắng hai trận gần nhất cùng tỷ số 1-0 (Nottingham Forest và Sunderland) và hướng tới chiến thắng thứ ba liên tiếp giữ sạch lưới, điều chưa làm được kể từ 3 trận đầu tiên HLV Arne Slot dẫn dắt mùa trước.

Thống kê đối đầu càng củng cố niềm tin cho Liverpool, khi họ chỉ thua 1 trong 19 lần gặp West Ham gần nhất tại Ngoại hạng Anh (thắng 15, hòa 3), thắng 7/8 trận gần đây kể từ thất bại 2-3 tháng 11/2021.

Chuỗi 14 năm liên tiếp góp mặt tại Ngoại hạng Anh của West Ham đang bị đe dọa, nhưng 11 điểm trong 6 trận gần nhất đã giúp họ thắp lại hy vọng.

“Búa tạ” thắng Burnley 2-0, hòa MU 1-1 và cầm chân Bournemouth 0-0. Tuy nhiên, đoàn quân của Nuno Santo vẫn đứng thứ 18, kém nhóm an toàn 2 điểm.

Anfield chưa bao giờ là điểm đến dễ chịu với West Ham. Họ chỉ thắng 1 trong 52 chuyến làm khách gần nhất tại đây ở Ngoại hạng Anh (hòa 12, thua 39). Ngoài ra, HLV Nuno Santo cũng đã thua Liverpool nhiều hơn bất kỳ đối thủ nào khác tại giải đấu cao nhất nước Anh (8 trận).

West Ham đã thể hiện bộ mặt tích cực hơn kể từ đầu năm mới và tập thể của HLV Nuno Santo hoàn toàn đủ khả năng gây khó dễ cho Liverpool. Phong độ sân nhà của Liverpool tại Ngoại hạng Anh mùa này tương đối thất thường (thắng 4, hòa 3, thua 3). Tuy nhiên, xét tới sự áp đảo về lịch sử đối đầu và chất lượng đội hình, “Lữ đoàn đỏ” vẫn được đánh giá cao hơn. Đoàn quân của Arne Slot nhiều khả năng sẽ hoàn thành nhiệm vụ và giữ trọn 3 điểm tại Anfield.

Đội hình dự kiến Liverpool: Alisson; Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Kerkez; Mac Allister, Gravenberch; Salah, Curtis Jones, Gakpo; Ekitike West Ham: Hermansen; Todibo, Mavropanos, Disasi; Wan Bissaka, Fernandes, Magassa, Diouf; Bowen, Summerville; Castellanos Dự đoán tỷ số: Liverpool 2-1 West Ham

Leeds United - Man City: 0h30, 1/3

Những chiến thắng liên tiếp trước Liverpool, Fulham và Newcastle đã đưa Man City trở lại mạnh mẽ trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh. Dù đội đầu bảng Arsenal giành chiến thắng trong trận derby Bắc London trước Tottenham để tái lập khoảng cách 5 điểm, Man City vẫn còn 1 trận chưa đấu và hoàn toàn có thể rút ngắn cách biệt xuống còn 2 điểm nếu đánh bại Leeds United.

Man City đang có phong độ rất cao

Phong độ gần đây cho thấy đoàn quân của Pep Guardiola đang tích lũy đà hưng phấn đáng gờm, trong bối cảnh Arsenal bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu căng thẳng. Đáng chú ý, Man City chỉ thua 1/14 trận gần nhất tại Premier League khi thi đấu sớm hơn Arsenal một ngày (thắng 10, hòa 3). Vòng này, Arsenal sẽ gặp Chelsea vào lúc 23h30 ngày 1/3 (giờ Việt Nam).

Về phía Leeds United, họ đã trải qua tháng 2 bất bại đầy khích lệ. Thầy trò Daniel Farke giành được 5 điểm trong 3 vòng đấu gần nhất ở Ngoại hạng Anh (thắng 1, hòa 2), đồng thời vượt qua vòng 4 FA Cup.

Kể từ tháng 12, chỉ Man City và MU (mỗi đội thua 1 trận) là có số thất bại ít hơn Leeds United (2 trận) tại Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, đội chủ sân Elland Road lại là tập thể hòa nhiều nhất trong giai đoạn này (8 trận), trong đó có 3/4 trận hòa 1-1 gần nhất chứng kiến Leeds United là đội dẫn trước 1-0.

Hiện đứng thứ 15 trên BXH và hơn nhóm xuống hạng 6 điểm, Leeds United đặt mục tiêu tích lũy thêm điểm số trong những tuần tới để sớm giải tỏa áp lực trụ hạng. Dẫu vậy, thử thách cuối tuần này là không hề dễ dàng, bởi họ đã thua cả 5 lần đối đầu gần nhất gặp Man City tại Ngoại hạng Anh.