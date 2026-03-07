Arteta “hóa thân” Simeone: Arsenal bị chê chơi xấu nhưng ở rất gần ngai vàng

⚽ Arteta và sự ngưỡng mộ dành cho Simeone

Mikel Arteta từng thẳng thắn nói rằng ông “ngưỡng mộ” Diego Simeone trước khi hai người đối đầu nhau tại Champions League. Và giờ đây, cảm giác như HLV Arsenal đang đưa sự ngưỡng mộ ấy lên một tầm cao mới, khi phong cách của ông dần mang nhiều nét giống với vị chiến lược gia người Argentina.

Arteta nhiều lần thừa nhận ông học hỏi rất nhiều từ Diego Simeone

Diego Simeone từ lâu đã được xem là một trong những HLV đáng kính nhất bóng đá châu Âu. Trong hơn một thập kỷ dẫn dắt Atletico Madrid, ông không chỉ giành nhiều danh hiệu mà còn biến đội bóng này thành một thế lực thực sự - một tập thể cực kỳ khó bị đánh bại.

Tuy nhiên, Simeone cũng nổi tiếng với việc sử dụng “dark arts” - những chiêu thức thực dụng trong bóng đá, từ chiến thắng theo cách xấu xí, câu giờ cho đến những pha phạm lỗi chiến thuật. Nhưng cần phải nói rõ rằng đây không hẳn là sự so sánh tiêu cực.

Trong 14 năm dẫn dắt Atletico, Simeone đã giành 2 chức vô địch La Liga, 2 Europa League và 2 Siêu cúp châu Âu, đồng thời hai lần đưa đội bóng vào chung kết Champions League. Ông xây dựng tên tuổi bằng việc thách thức sự thống trị của Barcelona và Real Madrid - điều vốn không hề dễ dàng.

🔥 Hành trình lột xác của Arsenal

Những gì Simeone làm được tại Atletico Madrid có nhiều nét tương đồng với công việc Arteta đang thực hiện tại Arsenal.

Chỉ trong vòng 6 năm, Arteta đã biến Arsenal từ một đội bóng sa sút thành ứng viên vô địch thực sự tại Ngoại hạng Anh. “Pháo thủ” hiện sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng với Man City, Liverpool và những đối thủ mạnh khác.

Đúng là Arsenal đã chi rất nhiều tiền trên thị trường chuyển nhượng, vì vậy đây không phải câu chuyện “David đánh bại Goliath”. Nhưng bất kỳ ai cho rằng việc lật đổ Man City của Pep Guardiola là điều đơn giản thì có lẽ đang sống trong thế giới cổ tích.

Chính vì vậy, Arsenal buộc phải tìm ra một con đường khác để chiến thắng và đó là điều đang diễn ra ở giai đoạn quyết định của mùa giải 2025/26.

📊 Những con số gây tranh cãi

Sau chiến thắng đầy nhọc nhằn trước Brighton vào tối thứ Tư, Arsenal bị chỉ trích là đội bóng “phản bóng đá”, chỉ giỏi tận dụng tình huống cố định và câu giờ.

Arsenal gây tranh cãi với những thống kê về thời gian đưa bóng trở lại trận đấu

Theo Opta, tổng thời gian Arsenal thực hiện các pha phát bóng lại lên tới 30 phút 51 giây – nhiều nhất của họ trong một trận Premier League mùa này.

Bóng chỉ lăn trong 53 phút 58 giây, tương đương 53,5% tổng thời gian thi đấu. Dù vậy, con số này thực ra chỉ đứng thứ chín trong danh sách thấp nhất của Arsenal mùa giải năm nay.

Thậm chí, Sunderland, Brentford, Crystal Palace, Newcastle và Leeds còn mất nhiều thời gian hơn trung bình cho mỗi lần trận đấu bị gián đoạn.

👑 Chức vô địch đang ở rất gần

Đột nhiên, chức vô địch Ngoại hạng Anh dường như đang nằm trong tay Arsenal. Và nếu cách tiếp cận thực dụng giúp họ đăng quang, thì mục tiêu có lẽ cũng xứng đáng để biện minh cho phương tiện.

“Pháo thủ” đang tiến rất gần chức vô địch Ngoại hạng Anh sau hơn 20 năm chờ đợi

Đã 22 năm kể từ lần gần nhất Arsenal vô địch giải đấu. Khi đó, họ làm được điều đó theo cách đầy nghệ thuật trong mùa giải bất bại 2003/04. Năm ấy, Arsenal chơi thứ bóng đá đẹp. Nhưng bóng đá không chỉ có một con đường dẫn đến chiến thắng.

Sau 3 mùa liên tiếp về nhì, đôi chân các cầu thủ bắt đầu mỏi mệt và họ không muốn thêm một tấm huy chương á quân nữa.

Arteta từng bị gắn mác là người “thường gục ngã ở thời khắc quyết định”. Nhưng giờ đây, khi ông phản kháng lại những lời chỉ trích, các đối thủ lại không thích điều đó. Có lẽ ông sẽ chỉ thực sự chiến thắng trong mắt họ khi Arsenal nâng cao chiếc cúp vô địch.