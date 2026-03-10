Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Bốc thăm tứ kết FA Cup: Man City đại chiến Liverpool, Arsenal dễ thở

Sự kiện: Cup FA Manchester City Arsenal

Man City và Liverpool sẽ đối đầu trong cặp đấu đáng chú ý nhất tại tứ kết FA Cup.

   

Man City đại chiến Liverpool

Cặp đấu tâm điểm của vòng tứ kết FA Cup là màn đối đầu giữa Man City và Liverpool. Đây được xem là trận “chung kết sớm” của giải khi cả hai đội đều là những ứng viên hàng đầu. Đối thủ đang cạnh tranh chức vô địch Ngoại hạng Anh của Man City là Arsenal sẽ làm khách trên sân của Southampton, đội bóng đang xếp thứ tám tại Hạng nhất Anh.

Man City và Liverpool sẽ chạm trán nhau ở vòng tứ kết FA Cup

Man City và Liverpool sẽ chạm trán nhau ở vòng tứ kết FA Cup

Đây tiếp tục là một lá thăm thuận lợi cho Arsenal, đội đang giữ kỷ lục 14 lần vô địch FA Cup, khi họ có cơ hội tiến vào bán kết mà không phải chạm trán bất kỳ đối thủ nào đến từ Ngoại hạng Anh.

Trên hành trình đến tứ kết, “Pháo thủ” đã lần lượt vượt qua Portsmouth (Hạng nhất Anh) ở vòng ba, trước khi loại hai đại diện League One (hạng 3 Anh) là Mansfield Town và Wigan.

Trong khi đó, Man City phải đối mặt với lịch thi đấu dày đặc. Đoàn quân của Pep Guardiola hiện kém đội đầu bảng Ngoại hạng Anh là Arsenal 7 điểm nhưng còn 1 trận chưa đấu.

Man City cũng đang chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Real Madrid tại vòng 1/8 Champions League vào giữa tuần và có thể bước vào chuỗi trận cực kỳ khắc nghiệt trong tháng 4 sau khi lá thăm đưa họ chạm trán Liverpool ở tứ kết FA Cup.

Lịch thi đấu tiềm năng của Man City trong tháng 4

- 4-5/4: Man City - Liverpool (sân nhà) - Tứ kết FA Cup

- 7-8/4: Lượt đi tứ kết Champions League (nếu Man City đi tiếp)

- 12/4: Chelsea - Man City (sân khách) - Ngoại hạng Anh

- 14-15/4: Lượt về tứ kết Champions League (nếu Man City đi tiếp)

- 19/4: Man City - Arsenal (sân nhà) - Ngoại hạng Anh

Nếu vượt qua Real Madrid, trận lượt đi tứ kết Champions League của Man City sẽ diễn ra xen giữa trận tứ kết FA Cup và chuyến làm khách tới sân Chelsea tại vòng 32 Ngoại hạng Anh. Trận lượt về sau đó sẽ diễn ra ngay trước khi Man City tiếp đón Arsenal trong trận đấu có thể mang tính quyết định đến cuộc đua vô địch.

Ở một diễn biến khác, Port Vale chính là “kẻ diệt khổng lồ” tại vòng 5 FA Cup khi đánh bại đại diện Ngoại hạng Anh Sunderland với tỷ số 1-0. Phần thưởng cho chiến tích này là chuyến làm khách còn khó khăn hơn tới sân của Chelsea.

Port Vale hiện đứng cuối bảng League One (hạng 3 Anh), kém nhóm an toàn 8 điểm và là đội có thứ hạng thấp nhất còn lại tại FA Cup năm nay. Tuy nhiên, họ đã tạo nên cột mốc đáng nhớ khi lần đầu tiên góp mặt ở tứ kết FA Cup kể từ năm 1954.

Kết quả bốc thăm tứ kết FA Cup

Southampton - Arsenal

Chelsea - Port Vale

Man City - Liverpool

West Ham - Leeds United

Các trận tứ kết FA Cup sẽ được tổ chức vào cuối tuần ngày 4-5/4.

Theo Sỹ Ánh

Nguồn: [Link nguồn]

10/03/2026 05:04 AM (GMT+7)
