Dự đoán tỉ số U23 Việt Nam - U23 Hàn Quốc: Thử thách cuối cho lời chia tay đẹp (U23 châu Á)

U23 Việt Nam quyết đứng dậy sau nỗi buồn

Sau cú ngã đau ở bán kết, U23 Việt Nam bước vào trận tranh hạng ba U23 châu Á 2026 với tâm thế rất khác. Không còn áp lực thành tích, không còn mục tiêu phải đi tiếp, điều thầy trò HLV Kim Sang Sik hướng tới lúc này là một màn trình diễn xứng đáng, như cách để nói lời chia tay đẹp với giải đấu đã để lại quá nhiều cảm xúc.

U23 Việt Nam muốn có lời chia tay đẹp trong trận đấu với U23 Hàn Quốc.

Thất bại 0-3 trước U23 Trung Quốc ở bán kết là cú sốc lớn với U23 Việt Nam. Nỗi buồn ấy chắc chắn chưa thể nguôi ngoai chỉ sau ít ngày. Nhưng bóng đá không cho phép dừng lại quá lâu. Trận tranh hạng ba là cơ hội để U23 Việt Nam chứng minh tinh thần chiến đấu đến cùng, thứ đã làm nên bản sắc của đội bóng trẻ suốt hành trình vừa qua.

Ban huấn luyện đã nỗ lực làm công tác tâm lý, đồng thời điều chỉnh giáo án tập luyện để giúp các cầu thủ giải tỏa áp lực, lấy lại sự tập trung. Mục tiêu không chỉ là kết quả, mà là cách U23 Việt Nam chơi bóng tự tin, chủ động và sẵn sàng cống hiến.

Bài toán lực lượng khiến HLV Kim Sang Sik đau đầu

Khó khăn lớn nhất của U23 Việt Nam lúc này đến từ vấn đề nhân sự. Trung vệ trụ cột Hiểu Minh dính chấn thương nặng để lại khoảng trống lớn nơi hàng thủ. Lý Đức vắng mặt vì án treo giò, trong khi Đình Bắc chưa đạt thể trạng tốt nhất. Không ít cầu thủ khác rơi vào tình trạng quá tải sau chuỗi trận căng thẳng kéo dài từ SEA Games 33.

Hàng thủ vốn là điểm tựa của U23 Việt Nam nay bị sứt mẻ nghiêm trọng. Điều đó buộc HLV Kim Sang Sik phải tính toán lại toàn bộ hệ thống phòng ngự khi đối đầu với một đối thủ có tốc độ, sức mạnh và kỷ luật chiến thuật cao như U23 Hàn Quốc.

U23 Hàn Quốc được đánh giá cao hơn U23 Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, U23 Hàn Quốc bước vào trận tranh hạng ba với quyết tâm rất lớn. Thất bại 0-1 trước U23 Nhật Bản ở bán kết khiến đội bóng trẻ xứ kim chi tiếc nuối, bởi họ đã chơi không hề tệ và tạo ra không ít cơ hội.

Với nền tảng thể lực tốt, lực lượng ổn định và lối chơi hiện đại, U23 Hàn Quốc coi vị trí thứ ba tại U23 châu Á 2026 như mục tiêu bắt buộc để khép lại giải đấu trong nhóm các đội mạnh nhất châu lục. Đó cũng là lý do họ được đánh giá nhỉnh hơn U23 Việt Nam trước giờ bóng lăn.

Lịch sử đối đầu và hy vọng bất ngờ

Lịch sử không ủng hộ U23 Việt Nam. Trong 5 lần đối đầu U23 Hàn Quốc kể từ năm 2015, các cầu thủ trẻ Việt Nam chưa một lần giành chiến thắng, chỉ có 2 trận hòa. Tuy nhiên, bóng đá trẻ luôn tiềm ẩn những bất ngờ, nhất là với một đội không còn gì để mất như U23 Việt Nam.

Thực tế, việc góp mặt trong top 4 đội mạnh nhất ở U23 châu Á đã là thành công vượt kỳ vọng với U23 Việt Nam. Vì thế, người hâm mộ không đòi hỏi thầy trò HLV Kim Sang Sik phải bằng mọi giá giành hạng ba. Một trận đấu cống hiến, giàu tinh thần chiến đấu và mang lại cảm xúc tích cực đã là quá đủ.

U23 Hàn Quốc vẫn được đánh giá cao hơn nhờ lực lượng đồng đều và nền tảng thể lực vượt trội. Tuy nhiên, nếu nhập cuộc tốt và chơi với tinh thần không buông xuôi, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể tạo ra thế trận cân bằng.

Dự đoán U23 Việt Nam hòa 1-1 trước U23 Hàn Quốc sau 120 phút & thắng luân lưu

Đội hình dự kiến

U23 Việt Nam: Trung Kiên, Nhật Minh, Đức Anh, Văn Hà, Viktor Lê, Phi Hoàng, Thái Sơn, Xuân Bắc, Minh Phúc, Thanh Nhàn, Văn Thuận.

U23 Hàn Quốc: Hong Seong Min, Kang Min Jun, Bae Hyun Seo, Lee Hyun Yong, Lee Geon Hee, Kang Seong Jin, Kim Dong Jin, Kim Yong Hak, Shin Min Ha, Baek Ga On, Jang Seok Hwan.