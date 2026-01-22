Ban chấp hành FAM thống nhất “rút lui chiến lược”, tránh án phạt FIFA

Toàn bộ Ban chấp hành Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) dự kiến sẽ từ chức tập thể sớm nhất vào tuần tới, nhằm tránh nguy cơ FIFA lập ủy ban chuẩn hóa tiếp quản liên đoàn. Động thái này được xem là cuộc "rút lui chiến lược" với nỗ lực tự chấn chỉnh, mở đường cho một ủy ban tạm thời tổ chức đại hội bầu cử bất thường.

Quyết định trên được đưa ra sau khi AFC gợi ý FAM nên từ chức để tránh án đình chỉ. Bằng cách tự nguyện từ chức, ban lãnh đạo hiện tại đặt mục tiêu khởi xướng một quá trình "thanh lọc" nội bộ. Một cuộc họp báo để thông báo về quá trình chuyển giao này dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 28-1.

Tờ New StraitsTimes dẫn lời nguồn tin: "Mục tiêu là chứng minh cho FIFA và AFC thấy rằng FAM có khả năng tự chấn chỉnh. Nếu Ban chấp hành vẫn tại vị và lệnh đình chỉ được ban hành, FAM sẽ mất toàn bộ quyền kiểm soát. Bằng cách từ chức ngay bây giờ, họ đang thực hiện việc 'nhấn nút tái thiết lập' theo các điều kiện của riêng mình".

Quyết định này được đưa ra sau cuộc họp cách đây hai tuần, nơi 13 thành viên Ban chấp hành đã cân nhắc các rủi ro về việc bị cô lập quốc tế. Mặc dù ban đầu có một nhóm nhỏ phản đối đề xuất này, nhưng cuối cùng sự đồng thuận đã nghiêng về một cuộc "hy sinh tập thể" để bảo vệ tương lai của giải vô địch quốc gia và đội tuyển quốc gia.

Trước đó, FIFA đã bác đơn kháng cáo của FAM và 7 cầu thủ nhập tịch vì vi phạm quy định về hồ sơ, phạt FAM 350.000 CHF, cấm các cầu thủ liên quan thi đấu 12 tháng và hủy kết quả ba trận giao hữu quốc tế của Malaysia trong năm 2025.

Ngoài ra, AFC có thể trừ điểm Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 do sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện, trong đó có các trận thắng Nepal và Việt Nam. FAM hiện vẫn chờ phán quyết cuối cùng từ Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).